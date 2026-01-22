Rendkívüli

Deutsch Tamás: Aki Ursula von der Leyent támogatja, az Brüsszel és nem a magyar érdekek oldalán áll

Aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság vezetőjét, az Brüsszel és nem a magyar érdekek oldalán áll. Erről beszélt Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban.

2026. 01. 22.
– Aki nem tudná, Magyar Péter és a Tisza Párt bejelentette, hogy az év legfontosabb szavazásán a magyar érdekkel szemben Brüsszel oldalára áll, és támogatni fogják Ursula von der Leyent úgy, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági szavazáson – mondta a fideszes politikus, közölte az MTI. 

A helyzet pedig „tök egyszerű”. Aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, akár úgy, hogy nemmel szavaz a bizalmatlansági indítványon vagy tartózkodik, akár úgy, hogy nem vesz részt a bizalmatlansági szavazáson, az valójában a Dél-amerikai Közös Piac országai és az Európai Unió között kötendő szabadkereskedelmi egyezményt, a Mercosur-megállapodást támogatja, az valójában a magyar gazdák érdekével szemben Brüsszel oldalára áll. Aki bármilyen formában támogatja Ursula von der Leyent, az támogatja Brüsszel háborús politikáját. 

Aki bármilyen módon támogatja Ursula von der Leyent, az támogatja a brüsszeli bürokrácia „migránssimogató politikáját” – hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Ma a tiszások azzal, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági szavazáson, Ursula von der Leyent támogatják. Ezzel pedig egyszer és mindenkorra világossá teszik: ők Brüsszel oldalán állnak, ők Brüsszel emberei, ők Brüsszel érdekét képviselik a magyar érdekkel szemben, a magyar emberekkel szemben, a magyar gazdák érdekeivel szemben – mondta a kormánypárti politikus.

