Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

ursula von der leyeneurópai néppártmagyar péter

A baloldali politikai elemző szerint is színjáték, amit Magyar Péter előad az Ursula von der Leyenről szóló szavazás kapcsán

Nagy Attila Tibor úgy látja, a Tisza Párt döntése leginkább arról szól, hogy a hazai választóknak feleljen meg, és a lépésről Magyar Péter már jó előre egyeztetett Manfred Weberrel.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 22. 12:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem eléggé pontos Magyar Péter azon mondata, miszerint „sikerült megakadályoznunk a Mercosur-egyezmény hatályba lépését”, az Európai Parlament döntése ugyanis nem az egyezmény ratifikációjának elvetéséről, hanem az EU Bíróságához való fordulásához szólt – írta Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán az elmúlt időszak fejleményeiről. Az igaz – tette hozzá a baloldali elemző –, hogy a halasztás és az ebből adódó politikai-jogi problémák akár alá is áshatják az egyezmény hatályba lépését, de a végleges megakadályozás odébb van.

European Commission President Ursula von der Leyen (L) and EU's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas react during a debate on the conclusion of the European Council meeting of 18-19 December 2025, at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 21, 2026. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Nagy Attila Tibor a posztjában megjegyezte, nem valami barátságos lépés a Tisza EP-képviselőinek részéről, hogy – Magyar Péter bejelentése szerint – az Ursula von der Leyen elleni mai bizalmatlansági szavazáson nem vesznek részt, azaz nem állnak ki az Európai Bizottság néppárti elnöke mellett, miközben ők maguk is az Európai Néppárt képviselőcsoportjába tartoznak. Szerinte a Tisza magatartása annak beismerése, hogy a hazai pártpolitikában a Fidesz már túl sok választópolgárral hitette el, hogy Von der Leyen rossz Magyarországnak, és a Tisza nem kíván abba a helyzetbe kerülni, hogy ennek a személynek a támogatójaként tűnjön fel. 

A politikai elemző szerint kérdéses, hogy akkor mit keres még a Tisza az Európai Néppárt frakciójában „Ha a mai a távolmaradásunk miatt az Európai Néppárttól büntetést kapunk, vállaljuk”, írja Magyar Péter. Nagy Attila Tibor úgy látja, akkor eleve csatlakozni sem kellett volna annak idején az Európai Néppárt frakciójához. 

Az sem kizárt, hogy Magyar Péter a távolmaradásról már jó előre egyeztetett Manfred Weber elnökkel, és az egész egy hazai fogyasztásra szánt színjáték

– tette hozzá az elemző. 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu