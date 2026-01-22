A baloldali politikai elemző szerint is színjáték, amit Magyar Péter előad az Ursula von der Leyenről szóló szavazás kapcsán

Nem eléggé pontos Magyar Péter azon mondata, miszerint „sikerült megakadályoznunk a Mercosur-egyezmény hatályba lépését”, az Európai Parlament döntése ugyanis nem az egyezmény ratifikációjának elvetéséről, hanem az EU Bíróságához való fordulásához szólt – írta Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán az elmúlt időszak fejleményeiről. Az igaz – tette hozzá a baloldali elemző –, hogy a halasztás és az ebből adódó politikai-jogi problémák akár alá is áshatják az egyezmény hatályba lépését, de a végleges megakadályozás odébb van.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Nagy Attila Tibor a posztjában megjegyezte, nem valami barátságos lépés a Tisza EP-képviselőinek részéről, hogy – Magyar Péter bejelentése szerint – az Ursula von der Leyen elleni mai bizalmatlansági szavazáson nem vesznek részt, azaz nem állnak ki az Európai Bizottság néppárti elnöke mellett, miközben ők maguk is az Európai Néppárt képviselőcsoportjába tartoznak. Szerinte a Tisza magatartása annak beismerése, hogy a hazai pártpolitikában a Fidesz már túl sok választópolgárral hitette el, hogy Von der Leyen rossz Magyarországnak, és a Tisza nem kíván abba a helyzetbe kerülni, hogy ennek a személynek a támogatójaként tűnjön fel.

A politikai elemző szerint kérdéses, hogy akkor mit keres még a Tisza az Európai Néppárt frakciójában „Ha a mai a távolmaradásunk miatt az Európai Néppárttól büntetést kapunk, vállaljuk”, írja Magyar Péter. Nagy Attila Tibor úgy látja, akkor eleve csatlakozni sem kellett volna annak idején az Európai Néppárt frakciójához.

Az sem kizárt, hogy Magyar Péter a távolmaradásról már jó előre egyeztetett Manfred Weber elnökkel, és az egész egy hazai fogyasztásra szánt színjáték

– tette hozzá az elemző.