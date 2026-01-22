Magyar Péter hablatyol, a tiszások gyáván megfutamodnak a Von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazás elől

A Tisza Párt nem vesz részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági szavazáson. Kocsis Máté szerint ez egyértelmű állásfoglalás Brüsszel mellett, a magyar gazdákkal szemben.

Kocsis Máté. Forrás: Facebook

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-posztban bírálta Magyar Pétert, aki hosszú magyarázkodásba kezdett amiatt, hogy a Tisza Párt miért nem vesz részt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson. A Fidesz frakcióvezetője szerint

a Tisza Párt vezetője „lenyűgöző hablatyolással” próbálja elmagyarázni a védhetetlen döntést,

miközben szerinte egyszerűen csak gyáván megfutamodtak a parlamenti voksolás elől.

Kocsis úgy fogalmazott:

a tiszások furcsa módon inkább az Európai Bizottság elnöke mellé állnak, a magyar gazdák érdekei helyett.

Szerinte mindössze annyit kellene tenniük, hogy bemennek szavazni, ám Magyar Péter inkább félrebeszél, és nem tárja fel a valódi indokokat. Kocsis Máté hangsúlyozta: Magyar Péter azért támad most mindenkit, mert nemrég megalázó helyzetbe került, amikor a gazdák szembesítették kétszínűségével.

Szóval az európai bizottság elnök asszonya ellen nem mer szavazni, de a magyar gazdákat meri sértegetni az interneten

– fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Ahogy korábban megírtuk, az Európai Parlament ma szavaz Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról, amely már a negyedik ilyen kezdeményezés egy éven belül. A Tisza Párt azonban nem vesz részt a voksoláson, erről Magyar Péter saját közösségi oldalán számolt be. Posztjában hosszasan magyarázkodott, amit a kormánypárti oldal szerint nem lehet másként értelmezni, mint

Brüsszel melletti politikai kiállásként a magyar gazdák rovására.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)