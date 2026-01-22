Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

tisza pártmagyar péterursula von der leyenbrüsszel

Magyar Péter hablatyol, a tiszások gyáván megfutamodnak a Von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazás elől

Magyar Péter „hablatyolással” próbálja kimagyarázni, miért marad távol a Tisza Párt az Ursula von der Leyen elleni voksolástól. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője kemény szavakkal támadta az ellenzéki politikust.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 10:30
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt nem vesz részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági szavazáson. Kocsis Máté szerint ez egyértelmű állásfoglalás Brüsszel mellett, a magyar gazdákkal szemben.

Kocsis Máté. Forrás: Facebook

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Facebook-posztban bírálta Magyar Pétert, aki hosszú magyarázkodásba kezdett amiatt, hogy a Tisza Párt miért nem vesz részt az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson. A Fidesz frakcióvezetője szerint 

a Tisza Párt vezetője „lenyűgöző hablatyolással” próbálja elmagyarázni a védhetetlen döntést,

miközben szerinte egyszerűen csak gyáván megfutamodtak a parlamenti voksolás elől.

Kocsis úgy fogalmazott: 

a tiszások furcsa módon inkább az Európai Bizottság elnöke mellé állnak, a magyar gazdák érdekei helyett. 

Szerinte mindössze annyit kellene tenniük, hogy bemennek szavazni, ám Magyar Péter inkább félrebeszél, és nem tárja fel a valódi indokokat. Kocsis Máté hangsúlyozta: Magyar Péter azért támad most mindenkit, mert nemrég megalázó helyzetbe került, amikor a gazdák szembesítették kétszínűségével.

Szóval az európai bizottság elnök asszonya ellen nem mer szavazni, de a magyar gazdákat meri sértegetni az interneten

– fogalmazott a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Ahogy korábban megírtuk, az Európai Parlament ma szavaz Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról, amely már a negyedik ilyen kezdeményezés egy éven belül. A Tisza Párt azonban nem vesz részt a voksoláson, erről Magyar Péter saját közösségi oldalán számolt be. Posztjában hosszasan magyarázkodott, amit a kormánypárti oldal szerint nem lehet másként értelmezni, mint 

Brüsszel melletti politikai kiállásként a magyar gazdák rovására.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.