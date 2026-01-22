Dömötör Csaba szerint nyilvánvalóvá vált, Magyar Péter kihez tartozik

Mindenki hazatalált, minden a helyére került, a bábok is.

A néppárti-baloldali nagykoalíció ma összezárt, és kiállt Ursula von der Leyen mellett a mercosuros bizalmatlansági szavazáson. Ez azt jelenti, hogy a tegnapi parlamenti döntés ellenére végre akarják majd hajtani a Mercosur-szerződésben foglaltakat, „átmeneti intézkedésként”, ami következményeit tekintve semmi érdemi különbséget nem jelent a nem átmenetihez képest. Ezt az Európai Néppárt jelentette be a tegnapi szavazás utáni sajtótájékoztatón – tájékoztatott Dömötör Csaba.