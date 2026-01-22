Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Dömötör Csababizalmatlansági szavazásUrsula von dr LeyenMercosurMagyar Péter

Dömötör Csaba szerint nyilvánvalóvá vált, Magyar Péter kihez tartozik

Az Európai Parlamentben a néppárti–baloldali háborús nagykoalíció összezárt, és a mercosuros bizalmatlansági szavazáson is megvédte Ursula von der Leyent. A döntés megnyitja az utat a Mercosur-megállapodás végrehajtása előtt, „átmeneti intézkedésekre” hivatkozva. Dömötör Csaba rámutatott, hogy Magyar Péter és párttársai szavazáson való tartózkodásukkal gyáván megfutamodtak, így segítették Von der Leyent.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 13:10
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője éles kritikát fogalmazott meg a közösségi média felületén. A képviselő úgy fogalmazott:

Dömötör Csaba a Fidesz Európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Bús Csaba

Mindenki hazatalált, minden a helyére került, a bábok is.

A néppárti-baloldali nagykoalíció ma összezárt, és kiállt Ursula von der Leyen mellett a mercosuros bizalmatlansági szavazáson. Ez azt jelenti, hogy a tegnapi parlamenti döntés ellenére végre akarják majd hajtani a Mercosur-szerződésben foglaltakat, „átmeneti intézkedésként”, ami következményeit tekintve semmi érdemi különbséget nem jelent a nem átmenetihez képest. Ezt az Európai Néppárt jelentette be a tegnapi szavazás utáni sajtótájékoztatón – tájékoztatott Dömötör Csaba.

Ha a mai bizalmatlansági indítvány átment volna, akkor a Mercosur is elbukott volna. Ezt jól tudják Magyar Péterék is, akik azzal segítették Von der Leyen ügyét, hogy nem nyomtak gombot

– hívta fel rá figyelmet a politikus. 

Az igazán fontos szavazásokon nem tudnak nemet mondani a brüsszeli főnökeiknek, és nem is mondhatnak.

Legalább a gazdák is látják, hogy éles helyzetekben kire lehet számítani, és kire nem – zárta gondolatait a politikus.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

