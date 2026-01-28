Hazudtak reggel, éjjel meg este – üzente Orbán Viktor, miután kitálalt a Tisza volt belső embere

„Hazudtak reggel, éjjel, meg este!” – így reagált közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök arra, hogy kitálalt az egykori tiszás belső ember. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának egykori vezetője az Indexnek adott interjút, amelyben hangsúlyozta: a kifelé kommunikált program, valamint a valós szándék nem ugyanaz.

Csercsa Balázs a hírportálnak felidézte: a Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet a megszorítócsomag kapcsán, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottak.

Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt, és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat

– emelte ki.

– A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel – mondta Csercsa Balázs.

Szerinte emellett a nyilvánosságnak is készül választási gazdasági program, kifelé csak azt kommunikálják. Köztudottnak nevezte azt is, hogy a párt hozzáállása az EU és az Európai Néppárt irányvonalához több elemben eltér attól, mint amit kifelé kommunikálnak. Ilyen egyébként a mezőgazdasági termények kérdése is, jöjjenek akár Ukrajnából vagy Dél-Amerikából – jegyezte meg.