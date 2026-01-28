Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

tisza pártindextiszamagyar pétercsercsa balázs

A Tiszán belüli szűk elitpárt csak a saját érdekeiért és a meggazdagodásáért dolgozik

Magyar Péter emberei csupán felhasználják, kihasználják a Tisza-közösséget - mondta a pártból távozó vezető.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 14:00
Fotó: Markovics Gábor
– A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik – mondta el az Indexnek Csercsa Balázs a Tisza Pártból távozó vezető. Közölte azt is, hogy fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

Csercsa Balázs számára is meglepő volt, hogy a posztja után mennyire sok támogató és megerősítő üzenetet kapott a tiszásoktól. Kiemelte, 

van ugyanakkor a Tisza Párt, amelynek – Magyar Péter ígéreteivel ellentétben – még jelenleg is csak húsz-harminc tagja van, és nagyrészt nem lehet tudni, hogy kik azok. Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát. Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte.

Csercsa Balázs szerint erre tökéletes példa volt, hogy az ígéretek szerint a Tisza közössége alulról szerveződő, szabad, helyi közösségek hálózata lesz. Ezzel szemben a Tisza-szigeteknek és önkénteseknek szigorú rend szerint, pártutasításra kell működniük. 

Amint arról már lapunk is számtalanszor beszámolt, a párt szimpatizánsait mindössze kihasználják, de segítséget vagy válaszokat a kérdéseikre nem kapnak.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

 

A volt tiszás vezető bevallotta, színjáték volt a jelöltválasztás

