A Tiszán belüli szűk elitpárt csak a saját érdekeiért és a meggazdagodásáért dolgozik

– A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik – mondta el az Indexnek Csercsa Balázs a Tisza Pártból távozó vezető. Közölte azt is, hogy fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között.

Fotó: Máté Krisztián

Csercsa Balázs számára is meglepő volt, hogy a posztja után mennyire sok támogató és megerősítő üzenetet kapott a tiszásoktól. Kiemelte,

van ugyanakkor a Tisza Párt, amelynek – Magyar Péter ígéreteivel ellentétben – még jelenleg is csak húsz-harminc tagja van, és nagyrészt nem lehet tudni, hogy kik azok. Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát. Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte.

Csercsa Balázs szerint erre tökéletes példa volt, hogy az ígéretek szerint a Tisza közössége alulról szerveződő, szabad, helyi közösségek hálózata lesz. Ezzel szemben a Tisza-szigeteknek és önkénteseknek szigorú rend szerint, pártutasításra kell működniük.

Amint arról már lapunk is számtalanszor beszámolt, a párt szimpatizánsait mindössze kihasználják, de segítséget vagy válaszokat a kérdéseikre nem kapnak.