Ennyi volt, már a közeli világvárosban is betiltották az elektromos rollereket

Firenze önkormányzata bejelentette, hogy április elsejétől betiltja az elektromos rollerek bérlését a gyalogosok biztonsága védelmében, valamint a kétkerekű járművek egyre szabálytalanabb parkolása miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 23. 16:04
Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek
A tiltást az olaszországi KRESZ szigorítása is szükségessé teszi – részletezték. Az új közlekedési szabályok ugyanis már tavalytól kötelezővé tették a sisakviselést a rollerhasználók számára, amit a bérlést üzemeltetők a mai napig nem tartanak tiszteletben, és nem írják elő a felhasználók számára.

Firenze önkormányzata hangoztatta, problémát jelent, hogy a bérelt rollerekkel gyakran a járdán közlekednek, és mindennaposnak számít a bérelt járművek „vadparkolása”, vagyis ott hagyják őket, ahol akarják. A rollerszolgáltatást Firenzében működtető vállalat fellebbezéssel élt, amit a közigazgatási bíróság elvetett.

Firenze Párizs, Madrid és Prága példáját követi: a francia fővárosban 2023-ban, Madridban egy évvel később, Prágában pedig idén januártól tiltották be a bérelhető e-rollereket.

Torinóban a vakok és gyengénlátók helyi szövetsége szorgalmazta a rollerek bérlésének betiltását. Annyit értek el, hogy nyártól a bérlő cégeknek még több rollerparkolóhely kiépítését kell finanszírozniuk, és a kétkerekűekkel a város bizonyos részein csökkenteni kell a sebességet. Róma önkormányzata februárban egy hónapos leállást rendelt el a főváros legnagyobb rollerszolgáltatójánál, amely azonban bírósághoz fordult és halasztást kapott.

Az elektromos rollerek bérlésével foglalkozó vállalatok adatai szerint Olaszországban jelenleg közel negyvenezer ilyen járművet lehet bérelni. A flotta 2022-ben volt a legnagyobb, amikor a rollerek száma elérte az ötvenezret.

Azóta a közlekedési szabályok szigorítása, a kötelező sisakviselés bevezetése csökkentette a bérlések számát. Március végén lép hatályba az elektromos rollerekre előírt rendszám és biztosításkötés is. Firenze egyébként a világ tíz legszebb városainak egyike, az UNESCO Világörökség része. Kulturális, történelmi és turisztikai szempontból a világ egyik legjelentősebb, meghatározó városa.

