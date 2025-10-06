Miután 2014-ben Donyeck és Luhanszk elszakadt Ukrajnától, és Oroszország „népköztársaságként” ismerte el őket, az érintett felek – Ukrajna, Oroszország és az EBESZ képviselői – aláírták az első minszki megállapodást 2014 szeptemberében.

A dokumentum célja az volt, hogy tűzszünetet hozzon létre Oroszország, Ukrajna, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság között.

Merkel szerint az első minszki egyezmény 2015 és 2021 között „bizonyos nyugalmat hozott”, és lehetőséget adott Ukrajnának, hogy a 2015-ös nyári orosz ellentámadásban elszenvedett veresége után „megerősödjön” és „más országgá váljon”.

Az egyezmény azonban nem gyakorolt különösebb hatást sem Putyinra, sem a donyecki és luhanszki vezetőkre. 2015 januárjára, alig négy hónappal az aláírás után, az orosz és a szakadár erők heves harcokat vívtak az ukrán hadsereggel, annak ellenére, hogy a Kreml érdekei részben már teljesültek – írja a Daily Mail.