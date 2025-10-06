Angela Merkel a magyar Partizán csatornának adott interjúban fogalmazta meg ezt a súlyos kijelentést: azt mondta, Lengyelországot és a balti országokat okolja azért, hogy megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok Oroszország és az Európai Unió között – szerinte ez vezetett az invázióhoz, amely néhány hónappal később következett be. Putyin 2022-ben indította meg az Ukrajna elleni teljes háborút.
Merkel megdöbbentő kijelentést tett az orosz–ukrán háború felelőseiről
Angela Merkel volt német kancellár kijelentette, hogy szerinte Lengyelország és a balti államok tehetők felelőssé az orosz–ukrán háború kitöréséért.
Miután 2014-ben Donyeck és Luhanszk elszakadt Ukrajnától, és Oroszország „népköztársaságként” ismerte el őket, az érintett felek – Ukrajna, Oroszország és az EBESZ képviselői – aláírták az első minszki megállapodást 2014 szeptemberében.
A dokumentum célja az volt, hogy tűzszünetet hozzon létre Oroszország, Ukrajna, valamint a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság között.
Merkel szerint az első minszki egyezmény 2015 és 2021 között „bizonyos nyugalmat hozott”, és lehetőséget adott Ukrajnának, hogy a 2015-ös nyári orosz ellentámadásban elszenvedett veresége után „megerősödjön” és „más országgá váljon”.
Az egyezmény azonban nem gyakorolt különösebb hatást sem Putyinra, sem a donyecki és luhanszki vezetőkre. 2015 januárjára, alig négy hónappal az aláírás után, az orosz és a szakadár erők heves harcokat vívtak az ukrán hadsereggel, annak ellenére, hogy a Kreml érdekei részben már teljesültek – írja a Daily Mail.
Ezt követően, 2015 februárjában aláírták a Minszk II egyezményt is, amely azonban szintén nem tudta megakadályozni a további összecsapásokat. 2015 és 2021 között az orosz erők több mint ötezer ukrán katonát öltek meg vagy sebesítettek meg, semmibe véve a tűzszüneti megállapodást.
Merkel szerint azonban 2021-re már világossá vált, hogy Putyin „nem veszi többé komolyan a minszki megállapodást”.
„Ezért szerettem volna új formátumot, amelyben az Európai Unió közvetlenül tud tárgyalni Putyinnal” – tette hozzá, majd megjegyezte:
Voltak, akik ezt nem támogatták. Elsősorban a balti államok, de Lengyelország is ellenezte.
Merkel szerint ez a négy ország attól tartott, hogy „nem lesz közös uniós politika Oroszországgal szemben”.
Mindenesetre a kezdeményezés nem valósult meg. Ezután távoztam a hivatalomból, majd megkezdődött Putyin agressziója
– zárta gondolatait a volt kancellár az interjúban.
Borítókép: Angela Merkel és Vladimir Putyin (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Magyarország támogatja Trump tervét
Magyarország elkötelezett a Közel-Kelet békéje mellett.
Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok
Az USA mintájára hoznák létre a brit deportáló hatóságot.
„Kiürítik a szociális rendszert” – kemény kritikát kapott Németország integrációs politikája
Egyre több migráns él vissza a jóléti állam adta lehetőségekkel.
Trump ismét táncolt, tombolt a tömeg a haditengerészet évfordulóján + videó
Az amerikai elnök a haditengerészet 250. évfordulóján vett részt.
