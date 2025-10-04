  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Lefagyott a mosoly a Partizán műsorvezetőjének arcáról amikor Merkel kiállt Orbán mellett
Angela MerkelOrbánSorosGulyás Márton

Lefagyott a mosoly a Partizán műsorvezetőjének arcáról amikor Merkel kiállt Orbán mellett

Gulyás Márton arcáról lefagyott a vigyor, amikor Angela Merkel helyretette a műsorvezetőt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 13:49
Angela Merkel Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA
Amint arról korábban beszámoltunk, Angela Merkel volt német kancellár budapesti látogatásán világossá tette: „abszurdnak” tartja azokat a vádakat, amelyek szerint Orbán Viktor Vlagyimir Putyin trójai falova lenne az Európai Unióban. A Partizánnak adott interjúban a volt német kancellár kiemelte, a magyar miniszterelnök mindig a saját álláspontját képviselte, ám a közös európai megoldásokat is kereste. A kijelentés annyira meglepte Gulyás Márton műsorvezetőt, hogy lefagyott az arcáról a vigyor.

Az arcod, mikor rájössz, hogy Angela Merkel a te műsorodban kampányol Orbán mellett – Soros pénzéből

– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében is Pogrányi Lovas Miklós.

Borítókép: Angela Merkel (Fotó: AFP)

