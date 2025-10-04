Lefagyott a mosoly a Partizán műsorvezetőjének arcáról amikor Merkel kiállt Orbán mellett

Amint arról korábban beszámoltunk, Angela Merkel volt német kancellár budapesti látogatásán világossá tette: „abszurdnak” tartja azokat a vádakat, amelyek szerint Orbán Viktor Vlagyimir Putyin trójai falova lenne az Európai Unióban. A Partizánnak adott interjúban a volt német kancellár kiemelte, a magyar miniszterelnök mindig a saját álláspontját képviselte, ám a közös európai megoldásokat is kereste. A kijelentés annyira meglepte Gulyás Márton műsorvezetőt, hogy lefagyott az arcáról a vigyor.