Merkel: Orbán nem Putyin trójai falova az EU-ban, ez badarság + videó

Angela Merkel volt német kancellár budapesti látogatásán világossá tette: „abszurdnak” tartja azokat a vádakat, amelyek szerint Orbán Viktor Vlagyimir Putyin trójai falova lenne az Európai Unióban. A Partizánnak adott interjúban hozzátette, a magyar miniszterelnök mindig a saját álláspontját képviselte, ám a közös európai megoldásokat is kereste. Merkel szerint a koronavírus-járvány mélyen átalakította a világpolitikát, és közvetve hozzájárult az orosz–ukrán háború kitöréséhez is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 20:39
Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárja Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció (Fotó: AFP)
Amint arról lapunk korábban beszámolt, Magyarországra látogatott tíz évvel a migrációs válság kirobbanása után Angela Merkel. Orbán Viktor a karmelita kolostorban fogadta a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját. „Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Merkel
Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a karmelita kolostorban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció/Fischer Zoltán)

Merkel interjút adott a Partizánnak. Gulyás Márton azon kérdésére, hogy Orbán Viktor neki is mondta-e azt, hogy szerinte, ha az orosz–ukrán háború kitörésekor is ő lett volna Németország vezetője, akkor Putyin nem támadta volna meg Ukrajnát.

„Amikor mi egymással beszélünk, az mindig bizalmas, ezért nem is fogom kifecsegni ezt” – mondta a volt német kancellár.

Felidézte, hogy a koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg a világpolitikát, mert a nagyhatalmak vezetői nem tudtak személyesen találkozni. Mint fogalmazott:

Ha nem lehet találkozni, akkor új kompromisszumokat sem lehet kötni, erre a videókonferenciák nem voltak alkalmasak.

Hangsúlyozta, hogy az orosz támadás „megváltoztatta a helyzetünket Európában és a világban”, ennek fő okát pedig a pandémiában látja. Arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy vajon meg tudta volna akadályozni a háborút, de leszögezte: Európának katonailag erősebbé kell válnia, ugyanakkor a hidegháborúhoz hasonlóan a diplomáciának is nagy szerep kell, hogy jusson.

Orbán Viktor mindig a saját álláspontját képviselte az európai színtéren, és a magyar álláspontot is gyakran nagyon jól megindokolta, de, ami számomra fontos volt, hogy végül közös megoldásokat találtunk

– hangsúlyozta Merkel. Hozzátette, hogy a magyar kormányfő, akárcsak ő, mindig a kompromisszumokra törekedett, „különben semmit sem értek volna el”. 

Merkel Magyarország orosz energiabehozatalával kapcsolatban emlékeztetett: „Ukrajna tavaly év végéig saját területén keresztül szállított orosz gázt, egy olyan szerződés értelmében, amit akkor mi, Németország még nagyon támogattunk.” Hozzátette: 

Azt is látni kell, hogy Magyarország más helyzetben van. Az LNG-t nem lehet olyan egyszerűen idehozni, mert nincs tengeri kijáratuk. A dolgok bonyolultabbak.

Angela Merkel ugyanakkor jelezte, hogy nem ért egyet Orbán Viktor döntésével az orosz energiahordozók további importjáról, de elismerte, hogy a magyar kormányfő „nagyon határozottan képviseli a magyar gazdasági érdekeket.”

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyin trójai falova lenne az EU-ban határozottan úgy felelt:

„Nem, ez badarság. Nem is dőlnénk be ilyen dolognak, ezt abszurdnak tartom.”

Ezt követően Merkel az európai demokráciák jelenlegi helyzetéről beszélt. „Világossá kell tennünk, hogy a szabadság olyan dolog, amiért minden nap újra meg újra meg kell küzdeni” – mondta. 

„Az nem működik, hogy a felelősséget csak néhány szereplőre ruházzuk... Szükségünk van olyan civil társadalomra, amely hajlandó kiállni az elvei mellett, és egyértelműen hangot adni elképzeléseinek” – tette hozzá. 

Nincs ideális politika. A könyv írása közben elgondolkodtam, hogy talán mi, politikusok túl sokat ígértünk. Megígérjük, hogy minden problémát megoldunk. Ha az egyik párt nem, akkor a másik ígéri meg. Ez nem működik, és csalódással jár

 – fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárja (Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

 

