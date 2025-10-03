Merkel: Orbán nem Putyin trójai falova az EU-ban, ez badarság + videó

Amint arról lapunk korábban beszámolt, Magyarországra látogatott tíz évvel a migrációs válság kirobbanása után Angela Merkel. Orbán Viktor a karmelita kolostorban fogadta a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját. „Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a karmelita kolostorban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció/Fischer Zoltán)

Merkel interjút adott a Partizánnak. Gulyás Márton azon kérdésére, hogy Orbán Viktor neki is mondta-e azt, hogy szerinte, ha az orosz–ukrán háború kitörésekor is ő lett volna Németország vezetője, akkor Putyin nem támadta volna meg Ukrajnát.

„Amikor mi egymással beszélünk, az mindig bizalmas, ezért nem is fogom kifecsegni ezt” – mondta a volt német kancellár.