Orbán Viktor Angela Merkelt fogadta

Orbán Viktor miniszterelnök a karmelita kolostorban fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját.
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, hozzátéve:
Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!
A volt német kancellár hosszú ideig meghatározó szereplője volt az európai politikának, és rendszeresen egyeztetett Orbán Viktorral is a legfontosabb uniós kérdésekről.
Emlékezetes: a 2015-ös migrációs válságban ellentétes álláspontot képviseltek, amibe Merkel bele is bukott
– emlékeztetett a közösségi oldalán Deák Dániel politológus.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a karmelita kolostorban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció/Fischer Zoltán)
