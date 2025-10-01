Orbán Viktor Angela Merkelt fogadta

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, hozzátéve:

Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!

A volt német kancellár hosszú ideig meghatározó szereplője volt az európai politikának, és rendszeresen egyeztetett Orbán Viktorral is a legfontosabb uniós kérdésekről.

Emlékezetes: a 2015-ös migrációs válságban ellentétes álláspontot képviseltek, amibe Merkel bele is bukott

– emlékeztetett a közösségi oldalán Deák Dániel politológus.