Orbán Viktor Angela Merkelt fogadta

Rendkívüli

Robbanás és lövöldözés volt Münchenben + fotók

Orbán ViktorAngela MerkelfogadMagyarország

Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Angela Merkelt, Németország korábbi kancellárját, aki Magyarországra látogatott tíz évvel a migrációs válság kirobbanása után, amiben ellentétes álláspontot képviseltek. Az idő azóta Orbán Viktort igazolta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 01. 11:08
Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a Karmelita kolostorban 2025. október 1-jén Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Orbán Viktor miniszterelnök a karmelita kolostorban fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a karmelita kolostorban 2025. október 1-jén. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció/Fischer Zoltán

Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár

írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, hozzátéve: 

Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!

A volt német kancellár hosszú ideig meghatározó szereplője volt az európai politikának, és rendszeresen egyeztetett Orbán Viktorral is a legfontosabb uniós kérdésekről.

Emlékezetes: a 2015-ös migrációs válságban ellentétes álláspontot képviseltek, amibe Merkel bele is bukott

– emlékeztetett a közösségi oldalán Deák Dániel politológus.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadta Angela Merkelt, a Németországi Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárját a karmelita kolostorban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció/Fischer Zoltán)
 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Bayer Zsolt
