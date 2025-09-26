Angela Merkel mindenáron megvédi migrációs politikáját

A volt német kancellár szerint az általa folytatott migrációs politika sikeres volt, ha nem is minden aspektusában. Angela Merkel terjedelmes interjút adott a Spiegelnek, amelyben aktuális politikai kérdésekről, személyes tapasztalatairól és még hibáiról is beszélt.

Angela Merkel továbbra is védi migrációs politikáját

Fotó: CHRISTIAN MARQUARDT/NurPhoto

A volt német kancellár Merkel a berlini Admiralspalastban egy közel 100 perces interjút adott. Merkel ugyan elmondása szerint élvezi a nyugdíjaséletet, azonban továbbra sem szűnt meg politikusnak lenni. Ennek remek példája, hogy tőle szokatlan módon aktuális politikai kérdésekben is megnyilvánult.

Korábbi ellentéteik ellenére például dicsérte Friedrich Merz német kancellár külpolitikáját.

Őszintén szólva megkönnyebbülés, hogy Németország ismét bájosan és hangosan mutatkozik be Európában és a világban

– fogalmazott Marker.

A volt német kancellár az AfD kapcsán azonban már közel sem volt ennyire baráti hangvételű. Merkel minden eddiginél világosabban követelte az éles elhatárolódást a jobboldali párttól.

Az AfD társadalmunkról és államunk felépítéséről eltérő víziót képvisel

– mondta, hozzátéve: az alaptörvény garantálja, hogy az államhatalom a néptől származik.

– Az AfD azonban különbséget tesz a nép és az elit között, és megkérdőjelezi, hogy a honosított állampolgárok teljes jogú állampolgárok-e. Ez megzavarja a demokráciát, és ezt világosan ki kell mondani

– fogalmazott Merkel. A volt kancellár úgy véli, hogy az AfD-vel többségre törekedni helytelen, többek között a párt programja miatt is.

Merkel szerint még állampolgárként is mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy az AfD ne váljon erősebbé.

A volt kancellár azonban érzi, hogy az AfD megerősödése nem független az általa folytatott migrációs politikától.

Merkel kifejezetten védte menekültpolitikáját.

Úgy fogalmazott:

Amikor 2015 szeptember elején körülbelül 800 000 ember kopogtatott Németország küszöbén, választás előtt állt az ország: méltósággal bánik velük és üdvözli őket – vagy vízágyúkat használ

– mondta. Mint ismert, az első lehetőséget választotta, annak ellenére, hogy ez továbbra is sok kritikát vált ki.

Azt azonban Merkel sem tagadta, hogy nem sikerült mindent megvalósítani a migráció tekintetében.

A volt német kancellár egyébként beszélt a világ vezetőiről is. Kifejezetten jónak írta le például viszonyát Barack Obama amerikai elnökkel, ellenben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel már közel sem volt ilyen jó a viszony.

Putyin mindig másképp tekintett a hidegháború végére és a Szovjetunió összeomlására, mint én

– fogalmazott, visszaemlékezve arra is, hogy az egyik első beszélgetésük alkalmával Putyin azt mondta neki, hogy a 20. század legnagyobb katasztrófája a Szovjetunió összeomlása volt. Merkel erre így válaszolt:

Amit most a legnagyobb katasztrófának ír le, az az életem legnagyobb boldogsága.

Ezek után már akkor világossá vált Merkel számára, hogy ez az álláspont két különböző oldalra helyezi őket.

Borítókép: Angela Merkel volt német kancellár (Fotó: AFP)