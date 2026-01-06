Elbúcsúztatja az MNB ezt az ezrest

Az 1998-as kibocsátású, régi 1000 forintos bankjegy már évek óta nincs forgalomban, de eddig még volt lehetőség arra, hogy hivatalosan új bankóra cseréljék. Ez a lehetőség azonban 2027 nyarán végleg megszűnik — közölte a Délmagyar.

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a bankjegy végső beváltási határideje 2027. augusztus 31., eddig az időpontig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átváltható.

Fontos tudni azonban azt is, hogy ezeket a bankjegyeket 2027. szeptember 1-jétől a jegybank sem cseréli ki. Ettől kezdve a régi ezres végleg elveszíti pénzfunkcióját, és legfeljebb emléktárgyként vagy gyűjtői darabként maradhat meg. A határidő után sem pótlásra, sem méltányosságra nem lesz lehetőség. Hozzá kell tenni, hogy ez a bankjegy a gyűjtők körében, állapottól függően keresett.

Egy régi bankjegy piaci értékét elsősorban gyakorisága és az állapota, továbbá a sorszámozása határozza meg, és kevésbé a régisége. Így történhetett, hogy egymillió-hatszázötvenezer forintos fix árat kért az eladója azért az 1938-ban kibocsátott, 5 pengős régi magyar bankjegyért, melyre a Vatera kínálatában bukkanni – közölte az Origo.

A magyar bankjegyek gyűjtőköre jellemzően Magyarországra koncentrálódik, a milliós érték alatti tételek a befektetési céllal régi bankjegyet vásárlóknak nem különösebben vonzók. Ezért a szakértők szerint a gyűjtői vagy befektetői érdeklődési kört érdemes olyan tételekre is kiterjeszteni, melyek a nemzetközi porondon is keresettek, így például az Osztrák–Magyar Monarchia pénzei vagy az azt megelőző évszázadoké.

