Márki-Zay PéterKocsis MátéMagyar Péter

Arcpirító hangfelvétel került elő, Márki-Zay Péter szerint ezt kéne csinálnia Magyar Péternek + videó

Kocsis Máté szerint már kevesebb mint kétszáz nap és Magyar Péter lesz az új Márki-Zay.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 12:37
„Előkerült a falu bolondja” – írta közösségi oldalára feltöltött hangfelvételéhez Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője az „arcpirító” jelzővel illette a ma reggel kapott felvételet, amelyen Márki-Zay Péter beszél Magyar Péterről.

Rámutatott: Így már érthetővé válik, miért titkolózik Tarr Zoltán és a többiek is. A felvételen Márki-Zay egyenesen bevallja, a választásokig Magyar Péternek nem szabad beszélnie a fontos politikai kérdésekről, például a háborúhoz való viszonyról, mert tömegesen hullana szét a támogatottság a Tisza mögött, ha az emberek megismerhetnék a valódi álláspontjukat.

„Azt már csak mellékesen jegyzem meg, a brüsszeli báb az első bolond, aki egy hasonszőrűt használ tanácsadóként. 194 nap és Magyar Péter lesz az új Márki-Zay!” – zárta bejegyzését a frakcióvezető.

