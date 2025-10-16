Orbán Viktor: Telefonon egyeztettem Trump elnökkel

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel.

Az előkészületeket megkezdtük. Magyarország a béke szigete!

– fogalmazott a miniszterelnök. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik majd.

Putyin elnökkel egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök, miután csütörtökön hosszasan tárgyalt telefonon orosz kollégájával.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)