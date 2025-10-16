Történelmi jelentőségű a budapesti csúcstalálkozó

Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját a Trump és Putyin között lezajlott telefonbeszélgetésről és a közelgő személyes, budapesti találkozóról kérdeztük. A külpolitikai szakértő bizakodó, mert a közelgő budapesti találkozó jó lehetőséget teremthet a továbblépésre. Mint mondta, a mai telefonbeszélgetést Donald Trump és Vlagyimir Putyin között két tényező együttállása tette lehetővé. Az egyik faktor, hogy néhány nappal ezelőtt a Közel-Keleten tűzszünet született, ami remélhetőleg tartós béke lesz.

Budapest bevonul a történelemkönyvekbe?

Fotó: DREW ANGERER / AFP

Donald Trumpnak sikerült lezárnia a két éve tartó, Izrael és Hamász közötti konfliktust, és az Egyesült Államok így felszámolt egy olyan feszültségforrást, egy olyan gócpontot, amire figyelme és ideje egy jelentős része összpontosult az elmúlt években

– mondta. Az Egyesült Államoknak az elmúlt években meg kellett osztani a figyelmet a közel-keleti események, Kína és az ázsiai térség, az orosz–ukrán háború, és több kisebb konfliktusok között, mint például a húszik esete.

Azzal, hogy a közel-keleti konfliktust lezárták, az erőforrások most teljes mértékben az orosz–ukrán háború felszámolására összpontosulhatnak.

Ha pedig azt a háborút is sikerül lezárni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az Egyesült Államok figyelme Kínára fog terelődni. Az Egyesült Államok számára a legfontosabb kihívás a saját nemzetközi dominanciájára és saját hatalmára nézve Kína – tette hozzá a szakértő.

Mint kifejtette, ha nem lett volna közel-keleti rendezés, akkor nem biztos, hogy lenne előrelépés az orosz–ukrán háborúban. A másik faktor pedig Oroszország nyári offenzívája Ukrajnában, ami ezekben a hetekben zárult, és nem zárult túl jó eredménnyel. Az oroszoknak voltak köztes célkitűzései, például bizonyos kulcsfontosságú ukrán városok elfoglalása, mint például Pokrovszk vagy Kupjanszk, de egyiket sem sikerült bevenni az elmúlt négy-öt hónap során. Az időjárási viszonyok idén már nem teszik lehetővé az eddigi támadó hadműveletek folytatását. Teljes leállás a frontvonalon nem lesz, de az intenzív, támadó műveleteket az esős, hideg időjárás nem teszi lehetővé. A szakértő kiemelte: