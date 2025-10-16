Vlagyimir PutyinDonald TrumpBudapestháborúbéketárgyalás

Történelmi jelentőségű a budapesti csúcstalálkozó

Bendarzsevszkij Anton külpolitikai szakértő szerint a Trump és Putyin közötti telefonbeszélgetés, valamint a várható budapesti találkozó fontos lépés lehet az orosz–ukrán háború lezárása felé. A szakértő úgy véli, a közel-keleti tűzszünet és az orosz nyári offenzíva sikertelensége egyaránt elősegítette a diplomáciai folyamatok elindulását. A lehetséges budapesti csúcstalálkozó történelmi jelentőséget adhat Magyarországnak, hiszen akár a békefolyamat fordulópontjává is válhat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 22:32
Putyin és Trump Budapesten ülhetnek tárgyalóasztalhoz
Putyin és Trump Budapesten ülhetnek tárgyalóasztalhoz Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját a Trump és Putyin között lezajlott telefonbeszélgetésről és a közelgő személyes, budapesti találkozóról kérdeztük. A külpolitikai szakértő bizakodó, mert a közelgő budapesti találkozó jó lehetőséget teremthet a továbblépésre. Mint mondta, a mai telefonbeszélgetést Donald Trump és Vlagyimir Putyin között két tényező együttállása tette lehetővé. Az egyik faktor, hogy néhány nappal ezelőtt a Közel-Keleten tűzszünet született, ami remélhetőleg tartós béke lesz.

Fotó: DREW ANGERER / AFP

Donald Trumpnak sikerült lezárnia a két éve tartó, Izrael és Hamász közötti konfliktust, és az Egyesült Államok így felszámolt egy olyan feszültségforrást, egy olyan gócpontot, amire figyelme és ideje egy jelentős része összpontosult az elmúlt években

– mondta. Az Egyesült Államoknak az elmúlt években meg kellett osztani a figyelmet a közel-keleti események, Kína és az ázsiai térség, az orosz–ukrán háború, és több kisebb konfliktusok között, mint például a húszik esete. 

Azzal, hogy a közel-keleti konfliktust lezárták, az erőforrások most teljes mértékben az orosz–ukrán háború felszámolására összpontosulhatnak.

Ha pedig azt a háborút is sikerül lezárni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az Egyesült Államok figyelme Kínára fog terelődni. Az Egyesült Államok számára a legfontosabb kihívás a saját nemzetközi dominanciájára és saját hatalmára nézve Kína – tette hozzá a szakértő. 

Mint kifejtette, ha nem lett volna közel-keleti rendezés, akkor nem biztos, hogy lenne előrelépés az orosz–ukrán háborúban. A másik faktor pedig Oroszország nyári offenzívája Ukrajnában, ami ezekben a hetekben zárult, és nem zárult túl jó eredménnyel. Az oroszoknak voltak köztes célkitűzései, például bizonyos kulcsfontosságú ukrán városok elfoglalása, mint például Pokrovszk vagy Kupjanszk, de egyiket sem sikerült bevenni az elmúlt négy-öt hónap során. Az időjárási viszonyok idén már nem teszik lehetővé az eddigi támadó hadműveletek folytatását. Teljes leállás a frontvonalon nem lesz, de az intenzív, támadó műveleteket az esős, hideg időjárás nem teszi lehetővé. A szakértő kiemelte:

A nyári offenzíva lezárult és Vlagyimir Putyin a nyári offenzívát követően átértékelhette az eddigi eredményeket és a saját kompromisszumkészségét. Így vágnak neki a felek a tárgyalások következő körének.

Az elemző szerint a Tomahawk rakéták bevetésének lehetősége egyértelműen a politikai nyomásgyakorlás eszköze. Mint mondta, Donald Trump az elmúlt hetekben több hasonló jelzést is küldött Oroszország felé. A retorika látványosan megváltozott: az Egyesült Államok erőteljesebb hangnemben és határozottabb kommunikációval lép fel Moszkvával szemben. Ennek része volt Trump szeptember végi, az ENSZ közgyűlésén elhangzott beszéde is, amelyben elhangzott, hogy 

bármely orosz repülőgépet, amely a NATO légterébe téved, azonnal le kell lőni. 

A kijelentésre Lengyelország gyorsan reagált, jelezve, hogy megértették az üzenetet.

Augusztus végén jóváhagytak egy nagyobb fegyverszállítmányt Ukrajna számára, ami 450 kilométeres hatótávolságú ERAM rakétákról szólt és a következő években érkezhet meg. Ezek is olyan fegyverek, amik nem kerülnek azonnal leszállításra, de 

a bejelentés a fontos, hogy már megszavazták, elfogadták, és érkeznek majd ilyen rakéták Ukrajnában.

Az első rakétaszállítmány – várhatóan csak néhány darab ERAM rakéta – októberben érkezik meg, és ez a Tomahawk típusú fegyverekre is igaz. A szakértő ugyanakkor kétségét fejezte ki afelől, hogy az Egyesült Államok valóban Tomahawk rakétákat adna Ukrajnának. Véleménye szerint ez egyelőre inkább politikai nyomásgyakorlásnak tekinthető. Ugyanakkor, ha Vlagyimir Putyin továbbra sem hajlandó kompromisszumot kötni vagy tárgyalásokat kezdeményezni, elképzelhető, hogy a fegyverszállítás végül tényleg megvalósul.

A találkozó helyszíne önmagában is kiemelt jelentőséggel bír: az, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten ülhet tárgyalóasztalhoz, diplomáciai szempontból óriási elismerést jelent Magyarországnak. 

Egy ilyen magas szintű egyeztetés – függetlenül attól, hogy háborús vagy békefolyamatokról van szó – mindig emeli a házigazda ország nemzetközi súlyát és presztízsét.

A történelemben számos példát láthattunk erre: gondoljunk csak a Gorbacsov–Reagan-találkozóra Reykjavíkban, vagy arra, hogy Svájc hagyományosan a világpolitika egyik legfontosabb semleges tárgyalóhelye. Joe Biden és Vlagyimir Putyin is ott találkozott, ahogyan Trump és Putyin is egy korábbi csúcson – emelte ki a szakértő.

Ha Budapest adna otthont egy olyan egyeztetésnek, amely akár a közel négy éve zajló háború lezárásához is elvezethet, az nemcsak szimbolikus, hanem történelmi jelentőségű esemény lenne 

– mondta el lapunknak Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

Borítókép: Putyin és Trump Budapesten ülhetnek tárgyalóasztalhoz (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

