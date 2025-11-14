Tisza PártBrüsszelmigráció

A Tisza Párt továbbra is a brüsszeli tervek mellett áll

Habár hazánk már többször jelezte, hogy nem kér az illegális bevándorlásból, vannak, akik kiszolgálják az Európai Néppárt és az Európai Bizottság igényeit. A Tisza Párt politikusai már többször is hitet tettek a brüsszeli migrációs paktum mellett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 16:19
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt teljes mértékben támogatja az új migrációs paktumot. A párt politikusai a múltban sem titkolták, hogy kiállnak a brüsszeli migrációs paktum végrehajtása mellett – írja az Origo.  

Magyar Péterék teljes mértékben támogatják a brüsszeli terveket
Magyar Péterék teljes mértékben támogatják a brüsszeli terveket 
(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az Európai Bizottság nemrég bejelentette, hogy közös szolidaritási alapot kíván létrehozni a migáció kezelésére. A tervezet értelmében a tagországok vagy fizetnek, vagy átvesznek migránsokat. Habár ezt hazánk már többször elutasította, azonban vannak olyanok, akik vakon is kiszolgálják Brüsszel és az Európai Néppárt terveit. 

Érdemes felidézni, hogy a Tisza Párt politikusai már a kezdetek óta támogatják az elképzelést

A Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) egy éve írásos paktumot is kötött a baloldali frakciókkal, amelyben kölcsönösen elkötelezték magukat a migránspaktum végrehajtása és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt pedig azt is elismerte, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.

Dávid Dóra EP-képviselő például egy tavaly decemberi interjúban arra szólított fel: „fogadjunk be mindenkit!” Úgy vélte, Magyarországon ez ügyben a hozzáálláson kell változtatni. Ezzel a kijelentésével Dávid Dóra egyértelműen hitet tett a néppárt migrációpárti álláspontja mellett.

A Tisza Párt politikusai és szakértői az utóbbi másfél évben számtalanszor hitet tettek a migráció mellett. Ennek egy másik példája volt, hogy Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa álproblémának titulálta a migrációt.

A politikus szerint a kérdés csak egy „gumicsont” a kormány számára, így nem is kell vele foglalkozni. 

A migráció kérdésében Tarr Zoltán, Magyar Péter brüsszeli jobbkeze is nyilatkozott már, a Republikon Intézetnek adott podcastinterjúban arról beszélt: „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok”, majd kifejtette:

ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is.

Miközben az Orbán-kormány által felépített déli határkerítés tíz éve védi Magyarországot az illegális migrációtól, és amelynek köszönhetően hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa, Nyugat-Európában mára kritikussá vált a migrációs helyzet, Brüsszelben pedig továbbra is a bevándorlást szorgalmazó terveken dolgoznak, ráerőltetve a tagállamokra a migránskvótát, ehhez pedig asszisztál a Tisza Párt. 

Borítókép: Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu