A Tisza Párt továbbra is a brüsszeli tervek mellett áll

A Tisza Párt teljes mértékben támogatja az új migrációs paktumot. A párt politikusai a múltban sem titkolták, hogy kiállnak a brüsszeli migrációs paktum végrehajtása mellett – írja az Origo.

Magyar Péterék teljes mértékben támogatják a brüsszeli terveket

(Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az Európai Bizottság nemrég bejelentette, hogy közös szolidaritási alapot kíván létrehozni a migáció kezelésére. A tervezet értelmében a tagországok vagy fizetnek, vagy átvesznek migránsokat. Habár ezt hazánk már többször elutasította, azonban vannak olyanok, akik vakon is kiszolgálják Brüsszel és az Európai Néppárt terveit.

Érdemes felidézni, hogy a Tisza Párt politikusai már a kezdetek óta támogatják az elképzelést.

A Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) egy éve írásos paktumot is kötött a baloldali frakciókkal, amelyben kölcsönösen elkötelezték magukat a migránspaktum végrehajtása és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt pedig azt is elismerte, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.