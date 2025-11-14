Keményebben lépne fel a Liga a bűnöző migránsokkal szemben

A bűnöző migránsok szigorúbb szankcionálását és gyorsított kitoloncolását sürgeti az olasz Liga. A kormánypárt képviselői szerint az „erőltetett iszlamizáció” következményeként nőtt meg a bűncselekmények száma, ezért határozottabb eszközökkel kell fellépni a radikalizálódó személyek ellen.

Migránsok miután partra szálltak Lampedusa szigetén Fotó: Stefano Rellandini / AFP

A Liga új biztonsági és migrációs csomagot készül benyújtani. A kormányzó párt szerint az elmúlt évtizedek illegális bevándorlása jelentősen hozzájárult a közbiztonság romlásához, ezért a javaslat elsősorban azokat érinti, akik nem tartják be a törvényeket, és nem hajlandók beilleszkedni az olasz társadalomba.

A tervezet gyorsabb kilakoltatást ír elő az ingatlanfoglalók esetében, szigorúbb büntetést a zsebtolvajoknak, valamint komolyabb szankciókat a bűnöző hátterű másod- és harmadgenerációs bevándorlókból szerveződő „baby gangekkel” szemben. A Liga kitiltaná a burkát az iskolákból, szűkítené a migránsok családegyesítésének lehetőségét, és átalakítaná a tartózkodási engedélyek jóváhagyásának rendszerét is. A tüntetéseken vandálkodókat anyagi kártérítésre köteleznék, a kábítószer-terjesztők ellen pedig még szigorúbb fellépést irányoznak elő.