Keményebben lépne fel a Liga a bűnöző migránsokkal szemben

A bűnöző migránsok szigorúbb szankcionálását és gyorsított kitoloncolását sürgeti az olasz Liga. A kormánypárt képviselői szerint az „erőltetett iszlamizáció” következményeként nőtt meg a bűncselekmények száma, ezért határozottabb eszközökkel kell fellépni a radikalizálódó személyek ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 1:00
Migránsok az olaszországi Lampedusa szigeténél Fotó: Stefano Rellandini Forrás: AFP
Migránsok miután partra szálltak Lampedusa szigetén
Migránsok miután partra szálltak Lampedusa szigetén Fotó: Stefano Rellandini / AFP

A Liga új biztonsági és migrációs csomagot készül benyújtani. A kormányzó párt szerint az elmúlt évtizedek illegális bevándorlása jelentősen hozzájárult a közbiztonság romlásához, ezért a javaslat elsősorban azokat érinti, akik nem tartják be a törvényeket, és nem hajlandók beilleszkedni az olasz társadalomba.

 A tervezet gyorsabb kilakoltatást ír elő az ingatlanfoglalók esetében, szigorúbb büntetést a zsebtolvajoknak, valamint komolyabb szankciókat a bűnöző hátterű másod- és harmadgenerációs bevándorlókból szerveződő „baby gangekkel” szemben. A Liga kitiltaná a burkát az iskolákból, szűkítené a migránsok családegyesítésének lehetőségét, és átalakítaná a tartózkodási engedélyek jóváhagyásának rendszerét is. A tüntetéseken vandálkodókat anyagi kártérítésre köteleznék, a kábítószer-terjesztők ellen pedig még szigorúbb fellépést irányoznak elő.

A javaslatcsomagot a képviselőházban mutatták be a Liga szenátorai és európai parlamenti képviselői. Susanna Ceccardi, a párt európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: a Liga egyik legfontosabb célkitűzése az Olaszországban és Európában zajló iszlamizációs folyamatok megfékezése.

 Mint fogalmazott, az agresszív iszlám térnyerése ma már nemcsak a nagyvárosok peremkerületeiben, hanem a kisebb településeken is egyre nyilvánvalóbb, és az olasz nők számára „valós félelem forrása”. Ceccardi szerint az „erőltetett iszlamizáció” következményeként nőtt meg a bűncselekmények száma, miközben az arab világból érkezők „kulturális szokásai összeegyeztethetetlenek a nyugati értékekkel”. Példaként említette a női nemi szervek megcsonkítását, az erőltetett házasságokat és a poligámiát. Mint mondta: 

nemcsak közbiztonsági, hanem civilizációs és kulturális harcról van szó, és ha Olaszország most nem lép fel határozottan, elveszíti ezt a harcot.

Anna Cisint, a Liga másik EP-képviselője szerint Európa-szerte – így Franciaországban, Belgiumban és Olaszországban is – aggasztó radikalizációs folyamatok zajlanak, amelyeket a titkosszolgálatok is elismertek. A biztonsági csomag célja, hogy a rendfenntartó erők könnyebben felléphessenek azokkal szemben, akik a szélsőséges iszlám propagandájához vonzódnak. 

Cisint szerint a radikális iszlám „a demokratikus rendszer felforgatására törekszik”, amelyet közösségi csoportokban terjesztett propagandaanyagokkal, korániskolákon és mecsetekben elhangzó prédikációkkal érnek el. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Olaszországban a mecsetek mintegy 95 százaléka engedély nélkül működik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.

Borítókép: Migránsok az olaszországi Lampedusa szigeténél (Fotó: AFP)

