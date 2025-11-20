Kocsis Máté: Brüsszelből nem lehet választást nyerni Magyarországon

– Lehet Brüsszelből finanszírozni magyar politikát, ahogy azt a Tisza Párt esetében meg is teszik, de választást nem lehet nyerni Brüsszelből – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott: választást csak Magyarországon lehet megnyerni.

Fotó: Markovics Gábor

Nehogy már a magyarok pénzét az ukrán maffia aranybudikon húzza le!

– utalt Kocsis Máté a legfrissebb ukrán korrupciós botrányra. Ugyanis kiderült, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kénytelen volt meneszteni két miniszterét, miután újabb, súlyos vesztegetési ügy rázta meg az országot. A botrány az ukrán energiaszektorhoz köthető, és komoly politikai válságot idézett elő Kijevben. A gyanúsítottak állítólag millió dolláros kenőpénzekről tárgyaltak az energia-infrastruktúra védelmével kapcsolatban. Ráadásul a nyomozást azok a korrupcióellenes intézmények folytatják, amelyeket Zelenszkij nyáron megpróbált megfékezni.

A folyamatban lévő nyomozás több embert érint. Ráadásul az egyik gyanúsítottnál még a WC is aranyból van. Erről is írt a lapunk korábban. Az egyik házkutatás közben a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont vécé és bidé is található.

A Magyar Nemzet korábban már arról is beszámolt, hogy Magyar Péterék kiszolgálják az Európai Néppárt és az Európai Bizottság igényeit. A Tisza Párt politikusai már többször is hitet tettek – többek között – a brüsszeli migrációs paktum mellett.

Ahogy az is szembetűnő, hogy a Tisza még a baloldaliakkal szépen telerakott jelöltlistáját is az ukrán érdekek mentén állította össze. De Magyar Péter maga is egy ukrán hírszerzővel ápolt szívélyes kapcsolatot, csakúgy, mint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi tanácsadó, aki már vezérkari főnökként is Ukrajnát dicsőítette. Ide sorolható Tarr Zoltán alelnök, az Európai Parlamentben ukránpárti előterjesztéseket megszavazó képviselő is, de a párt kampánycsapatából is elhangzott már Ukrajnát támogató nyilatkozat.