Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Volodimir Zelenszkijukrajnakorrupció

Kocsis Máté: Ki így, ki úgy erőlködik!

Az ukránok szó szerint becsatornázták az uniós forrásokat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 16:09
Forrás: AFP
Félreértették az ukránok, konkrétan „becsatornázták” az uniós forrásokat – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője ismét megmutatta kreativitását és a legújabb ukrán korrupciós botrányra szóviccekkel és egy képpel hívta fel a figyelmet.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Ezért kár volt kék sárgába bújni a brüsszeli liberálisoknak – mutatott rá. Majd így fogalmazott a bejegyzésének a kommentmezőjében:

Ki így, ki úgy erőlködik.

Aranyláz van a vadkeleten – tette hozzá.

Emlékezetes, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kénytelen volt meneszteni két miniszterét, miután újabb, súlyos vesztegetési ügy rázta meg az országot. A botrány az ukrán energiaszektorhoz köthető, és komoly politikai válságot idézett elő Kijevben. A gyanúsítottak állítólag millió dolláros kenőpénzekről tárgyaltak az energia-infrastruktúra védelmével kapcsolatban. Ráadásul a nyomozást azok a korrupcióellenes intézmények folytatják, amelyeket Zelenszkij nyáron megpróbált megfékezni.

A folyamatban lévő nyomozás több embert érint. Ráadásul az egyik gyanúsítottnál még a WC is aranyból van. Erről is írt a lapunk korábban. Az egyik házkutatás közben a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található. 


Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Itt a fordulat: Varsó szerint sem lehet Ukrajna az EU tagja

