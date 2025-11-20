Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Bábkormánnyal szüntetné meg a jólétet a brüsszeli elit

Orbán Viktor nélkül kevesebb lenne a magyarok zsebében.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 14:24
– Emlékszem az előző kampányra, amikor kitört a háború, és energiaválság kezdte gyötörni Európát. Akkor Budapesten baloldali aktivisták azt firkálták a Fidesz plakátjaira, hogy 400 forint felett az euró, ezért buknunk kell – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke arra is rámutatott: eltelt majd négy év, és 382-es árfolyamra ébredtünk.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A fővárosi frakcióvezető ezt kontextusba is tette: 

2022-ben, akkori árfolyamon, 900 euró volt a nettó magyar átlagbér. Most, a jelenlegi árfolyamon, 1250 euró. Ez három év alatt euróban számolva 39 százalékos magyar béremelkedés.

A nemzeti kormány pontosan azért dolgozik, hogy mindenki jobban tudjon élni – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra arra is rámutatott, hogy értékelnünk kell azt, amit közösen elértünk, hiszen ez a bérfejlődés is csak úgy volt lehetséges, hogy:

  • kimaradtunk a háborúból,
  • nem engedtünk a szankciós nyomásnak, és megvédtük Magyarország energiaellátását,
  • nem engedtük be Ukrajnát az EU-ba,
  • nem adót emeltünk, nem a családokat büntettük Brüsszel háborús politikája miatt, hanem a bankoktól és a nagy multiktól szedjük be a szükséges pénzt,
  • megvédtük és új munkahelyeket teremtettünk az európai válság közepén is, egy évtizede épített kiváló ázsiai kapcsolatainknak köszönhetően,
  • árréscsökkentéssel védekezünk az áremelkedések ellen.

Elégedetlenkedni mindenkinek saját joga. De azt be kell látnunk: Orbán Viktor nélkül jóval kevesebb lenne minden magyar zsebében – és ez igaz az előttünk álló évekre is

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: Brüsszel még mindig háborúzni akar, még mindig fel akarja venni Ukrajnát az unióba, még mindig meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, és még mindig egy hozzá hű bábkormányt akar a nyakunkba ültetni.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

