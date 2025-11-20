Bábkormánnyal szüntetné meg a jólétet a brüsszeli elit

– Emlékszem az előző kampányra, amikor kitört a háború, és energiaválság kezdte gyötörni Európát. Akkor Budapesten baloldali aktivisták azt firkálták a Fidesz plakátjaira, hogy 400 forint felett az euró, ezért buknunk kell – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke arra is rámutatott: eltelt majd négy év, és 382-es árfolyamra ébredtünk.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A fővárosi frakcióvezető ezt kontextusba is tette:

2022-ben, akkori árfolyamon, 900 euró volt a nettó magyar átlagbér. Most, a jelenlegi árfolyamon, 1250 euró. Ez három év alatt euróban számolva 39 százalékos magyar béremelkedés.

A nemzeti kormány pontosan azért dolgozik, hogy mindenki jobban tudjon élni – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra arra is rámutatott, hogy értékelnünk kell azt, amit közösen elértünk, hiszen ez a bérfejlődés is csak úgy volt lehetséges, hogy:

kimaradtunk a háborúból,

nem engedtünk a szankciós nyomásnak, és megvédtük Magyarország energiaellátását,

nem engedtük be Ukrajnát az EU-ba,

nem adót emeltünk, nem a családokat büntettük Brüsszel háborús politikája miatt, hanem a bankoktól és a nagy multiktól szedjük be a szükséges pénzt,

megvédtük és új munkahelyeket teremtettünk az európai válság közepén is, egy évtizede épített kiváló ázsiai kapcsolatainknak köszönhetően,

árréscsökkentéssel védekezünk az áremelkedések ellen.

Elégedetlenkedni mindenkinek saját joga. De azt be kell látnunk: Orbán Viktor nélkül jóval kevesebb lenne minden magyar zsebében – és ez igaz az előttünk álló évekre is

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: Brüsszel még mindig háborúzni akar, még mindig fel akarja venni Ukrajnát az unióba, még mindig meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, és még mindig egy hozzá hű bábkormányt akar a nyakunkba ültetni.