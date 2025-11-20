Bábkormánnyal szüntetné meg a jólétet a brüsszeli elit

– Emlékszem az előző kampányra, amikor kitört a háború, és energiaválság kezdte gyötörni Európát. Akkor Budapesten baloldali aktivisták azt firkálták a Fidesz plakátjaira, hogy 400 forint felett az euró, ezért buknunk kell – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke arra is rámutatott: eltelt majd négy év, és 382-es árfolyamra ébredtünk.
A fővárosi frakcióvezető ezt kontextusba is tette:
2022-ben, akkori árfolyamon, 900 euró volt a nettó magyar átlagbér. Most, a jelenlegi árfolyamon, 1250 euró. Ez három év alatt euróban számolva 39 százalékos magyar béremelkedés.
A nemzeti kormány pontosan azért dolgozik, hogy mindenki jobban tudjon élni – tette hozzá.
Szentkirályi Alexandra arra is rámutatott, hogy értékelnünk kell azt, amit közösen elértünk, hiszen ez a bérfejlődés is csak úgy volt lehetséges, hogy:
- kimaradtunk a háborúból,
- nem engedtünk a szankciós nyomásnak, és megvédtük Magyarország energiaellátását,
- nem engedtük be Ukrajnát az EU-ba,
- nem adót emeltünk, nem a családokat büntettük Brüsszel háborús politikája miatt, hanem a bankoktól és a nagy multiktól szedjük be a szükséges pénzt,
- megvédtük és új munkahelyeket teremtettünk az európai válság közepén is, egy évtizede épített kiváló ázsiai kapcsolatainknak köszönhetően,
- árréscsökkentéssel védekezünk az áremelkedések ellen.
Elégedetlenkedni mindenkinek saját joga. De azt be kell látnunk: Orbán Viktor nélkül jóval kevesebb lenne minden magyar zsebében – és ez igaz az előttünk álló évekre is
– hangsúlyozta. Majd rámutatott: Brüsszel még mindig háborúzni akar, még mindig fel akarja venni Ukrajnát az unióba, még mindig meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést, és még mindig egy hozzá hű bábkormányt akar a nyakunkba ültetni.
