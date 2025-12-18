Forma-1Max VerstappenRed Bull

Megszületett a döntés, nagy változás jön Max Verstappen karrierjében

Rajtszámot cserél a négyszeres Forma–1-es világbajnok. A 2021 és 2024 között vb-győztes Red Bull-pilóta, Max Verstappen 2026-ra kénytelen átadni az 1-est, azonban nem tér vissza a pályafutása elejétől használt 33-ashoz, hanem új számot választott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 10:56
Max Verstappen búcsút inthet a bajnoknak járó rajtszámtól, és nem is tér vissza az általa korábban használthoz. Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendkívül izgalmas világbajnoki hajrát hozó idei F1-es idény végén Lando Norris személyében új bajnokot avattak . Mindez azt is jelenti, hogy 2026-tól a brit versenyzőt illeti a jog, hogy az 1-es rajtszámot viselje, Norris pedig korábban bejelentette, hogy élni kíván a lehetőséggel. Az előző négy évben vb-győztes Max Verstappen kénytelen tehát átadni a világelsőt megillető számot, és ha már így alakult, nem is tér vissza a korábban használthoz.

Max Verstappen autójának orrkúpjáról eltűnik az 1-es rajtszám
Max Verstappen autójának orrkúpjáról eltűnik az 1-es rajtszám (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

 

Max Verstappen csak bajokként cserélte le az eredeti rajtszámát

A Forma–1-ben 2014 óta versenyeznek állandó rajtszámokkal a pilóták. Mindenki kiválaszthatja a neki tetszőt, amely végigkíséri aktív éveit, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a konstruktőri bajnokság végeredményének megfelelően osztották ki a következő évi rajtszámokat. A kiválasztott szám két évig még azt követően is a pilóták rendelkezésére áll, amikor már nem versenyeznek az F1-ben.

Max Verstappen 2015-ben, 17 évesen debütált a sorozatban, és éveken át a 33-as rajtszámmal versenyzett. Csak akkor váltott, amikor pályája során először bajnok lett 2021-ben – 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is az 1-es szám szerepelt a versenyautóján és a hivatalos ruházatán is. Az idén két ponttal Norris mögött végzett összetettben a holland, aki így elveszítette a vb-győztesnek járó kiváltságot.

Max Verstappen of Red Bull Racing ahead of the Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, United Arab Emirates on December 7, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
A holland négy éven át viselhette a bajnoknak járó számot (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

 

Két számjegyből egy lesz

Verstappen újságírói kérdésre válaszolva már a szezon hajárjában elmondta, hogy gondolkodik a váltáson, amennyiben lekerül autójáról az 1-es. Több számot is megemlített, a „legerősebb” jelöltnek pedig a 3-as tűnt – csakhogy bizonytalan volt, hogy az választható-e, tekintve, hogy az azt korábban viselő Daniel Ricciardo 2024-ben még versenyzett. A szabályok szerint a 3-as csak 2027-től lenne elérhető, Verstappen viszont azt közölte, hogy áttér erre.

– A kedvenc számom mindig is a 3-as volt az 1-es mellett. Most már válthatunk. A 3-as szám lesz az – árulta el a holland.

A 33-as mindig is jó volt, de inkább az egy 3-ast szeretem, mint a két 3-ast. Mindig is azt mondtam, hogy ez a dupla boldogságot jelenti, de persze már megkaptam a szerencsémet az F1-ben.

A 28 esztendős Max Verstappen eddig 233 nagydíjon indult el, 71 futamgyőzelmével és négy világbajnoki sikerével már most az F1 történetének egyik legsikeresebbje. A vb-sorozat jövő márciusban az új, több szabályváltoztatást hozó 2026-os évaddal folytatódik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.