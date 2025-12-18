Megszületett a döntés, nagy változás jön Max Verstappen karrierjében

A rendkívül izgalmas világbajnoki hajrát hozó idei F1-es idény végén Lando Norris személyében új bajnokot avattak . Mindez azt is jelenti, hogy 2026-tól a brit versenyzőt illeti a jog, hogy az 1-es rajtszámot viselje, Norris pedig korábban bejelentette, hogy élni kíván a lehetőséggel. Az előző négy évben vb-győztes Max Verstappen kénytelen tehát átadni a világelsőt megillető számot, és ha már így alakult, nem is tér vissza a korábban használthoz.

Max Verstappen autójának orrkúpjáról eltűnik az 1-es rajtszám (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Max Verstappen csak bajokként cserélte le az eredeti rajtszámát

A Forma–1-ben 2014 óta versenyeznek állandó rajtszámokkal a pilóták. Mindenki kiválaszthatja a neki tetszőt, amely végigkíséri aktív éveit, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a konstruktőri bajnokság végeredményének megfelelően osztották ki a következő évi rajtszámokat. A kiválasztott szám két évig még azt követően is a pilóták rendelkezésére áll, amikor már nem versenyeznek az F1-ben.

Max Verstappen 2015-ben, 17 évesen debütált a sorozatban, és éveken át a 33-as rajtszámmal versenyzett. Csak akkor váltott, amikor pályája során először bajnok lett 2021-ben – 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is az 1-es szám szerepelt a versenyautóján és a hivatalos ruházatán is. Az idén két ponttal Norris mögött végzett összetettben a holland, aki így elveszítette a vb-győztesnek járó kiváltságot.

A holland négy éven át viselhette a bajnoknak járó számot (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Két számjegyből egy lesz

Verstappen újságírói kérdésre válaszolva már a szezon hajárjában elmondta, hogy gondolkodik a váltáson, amennyiben lekerül autójáról az 1-es. Több számot is megemlített, a „legerősebb” jelöltnek pedig a 3-as tűnt – csakhogy bizonytalan volt, hogy az választható-e, tekintve, hogy az azt korábban viselő Daniel Ricciardo 2024-ben még versenyzett. A szabályok szerint a 3-as csak 2027-től lenne elérhető, Verstappen viszont azt közölte, hogy áttér erre.

– A kedvenc számom mindig is a 3-as volt az 1-es mellett. Most már válthatunk. A 3-as szám lesz az – árulta el a holland.

A 33-as mindig is jó volt, de inkább az egy 3-ast szeretem, mint a két 3-ast. Mindig is azt mondtam, hogy ez a dupla boldogságot jelenti, de persze már megkaptam a szerencsémet az F1-ben.

A 28 esztendős Max Verstappen eddig 233 nagydíjon indult el, 71 futamgyőzelmével és négy világbajnoki sikerével már most az F1 történetének egyik legsikeresebbje. A vb-sorozat jövő márciusban az új, több szabályváltoztatást hozó 2026-os évaddal folytatódik.