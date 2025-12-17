forma-1Cunoda JukiMax VerstappenSergio PérezRed Bull

Verstappen porig alázta a csapattársát, ekkora verést még senki sem kapott

A Forma–1-ben az egyik legnehezebb dolog egy korszakos zseni csapattársának lenni, ezt Max Verstappen garázsszomszédjai is megtapasztalták az évek során. Sok pilóta bukott meg mellette, ami akár az F1-es karrierjük végét is jelentette. Most Cunoda Juki is ebben a cipőben jár, aki akkora verést kapott Verstappentől, mint korábban senki egyetlen csapattárstól sem.

Calderon Dubai Viktória
2025. 12. 17. 4:47
Cunoda Juki Max Verstappen árnyékában töltötte az évet Fotó: CHRIS GRAYTHEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Max Verstappen tehetsége már a Forma–1-be való megérkezése előtt is nyilvánvaló volt, de aztán a száguldó cirkuszban is bizonyította a bemutatkozásától kezdve, bár az első években túlzott agresszivitása még rengeteg balesettel járt. A pontokat viszont mindig is szorgalmasan gyűjtötte, amit a csapattársai elképedve nézhettek. A Toro Rossónál Carlos Sainz, majd a Red Bullnál sorrendben Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon és Sergio Pérez kikaptak tőle, ugyanakkor Ricciardónál meg kell említeni, hogy ő kakukktojásként egyszer a holland előtt zárt. Idén Liam Lawsont mindössze két futam után száműzték a testvércsapat RB-hez, hogy aztán Cunoda Juki próbáljon szerencsét Verstappen mellett. Utóbbit Pérez nagyon sajnálta, amikor beült a Red Bullba.

Pérez előre sajnálta Cunodát, amiért Verstappen csapattársa lett
Pérez előre sajnálta Cunodát, amiért Verstappen csapattársa lett (Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

– Nem szeretek olyan pilótákat kritizálni, akik ezen az úton járnak, mert korábban én is ebben a helyzetben voltam, és pontosan tudom, min mennek keresztül. Abban a pillanatban, amikor megegyeztünk a Red Bulltól való távozásomról, sajnáltam a szegény srácot, aki a helyemre jön, mert nagyon nehéz ott. Max mellett versenyezni rendkívül nehéz, de a csapattársának lenni a Red Bullnál olyasmi, amit az emberek fel sem tudnak fogni. Annyi mindent tudnék mondani erről, de egyszerűen összefoglalva ez egy rendkívül nehéz feladat egy pilótának. Egyetlen versenyző sem tudna ott hosszú távon megmaradni. Teljesen mindegy, ha Hamilton vagy Leclerc kerülne mellé – bárkit viszel oda, hatalmas kihívásokkal fog szembenézni. Ez egy egyedi vezetési stílus, folyamatosan alkalmazkodni kell Max igényeihez. Ilyen egyszerű az egész – fedte fel a mexikói.

Cunoda negatív rekordja

És ma már a japán is bánja az év eleji előléptetést, amely ahhoz vezetett, hogy az év végén ülés nélkül maradt. Annyira leszerepelt, hogy egyik alakulatnál sem jutott neki hely, ekkora különbséggel még senki sem kapott ki a csapattársától, és ez nemcsak Verstappenre, hanem a Forma–1 összes pilótájára vonatkozik. 

Ha a négyszeres világbajnok ausztriai kiesését nem számoljuk, Cunoda az összes időmérőn és futamon – jóval – Verstappen mögött végzett, aki többek közt nyolc győzelmével 421 pontig jutott, miközben csapattársa csak 33-ig. Ezzel Cunoda még az eddigi negatív rekordert, Sergio Pérezt is alulmúlta, hiszen a japán versenyző 388 ponttal gyűjtött kevesebbet a holland klasszisnál, míg a mexikói pilóta e szempontból legrosszabb évében, 2023-ban is „csak” 290-nel.

A lelombozó statisztikák ellenére Cunoda rosszul viselte, hogy az energiaitalosok istállóinál eltöltött öt év után tartalék pilótává fokozták le: a Red Bullnál Isack Hadjar folytatja, a két RB-t pedig majd Liam Lawson és Arvid Lindblad vezeti jövőre. Cunoda fogadkozott, az ő távozása nem végleges, és Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke sem borúlátó a 25 éves pilóta jövőbeli esélyeit illetően.

„Még nem végezten. Hihetetlenül nehéz volt értesülni arról, hogy 2026-ban versenyzői ülés nélkül maradok. De eltökélt vagyok, hogy a Red Bull teszt- és tartalék pilótájaként keményebben dolgozzak, mint valaha, hogy a csapattal együtt fejlődjek, és bizonyítsam, hogy megérdemlem a helyet a rajtrácson. Az élet tele van kudarcokkal, ez most az én kudarcom. De a történtek nem fognak eltántorítani attól, hogy a lehető legjobb F1-es pilóta legyek” – írta Cunoda a közösségi oldalán. 

Nem csak Verstappen hasított

Más csapatoknál is voltak hatalmas különbségek egy-egy pilóta között 2025-ben (a kiesések miatt nem mindegyik esetben jön ki a 24 futam):

  • Lance Stroll az időmérőkön 24-0-ra, a versenyeken 16-8-ra kapott ki Fernando Alonsótól az Aston Martinnál;
  • A Mercedes újoncát, Kimi Antonellit egyaránt 21-3-ra verte George Russell a kvalifikációkon és a futamokon is;
  • Lewis Hamilton hétszeres világbajnokként is súlyos verést kapott Charles Leclerc-től a másik Ferrarival, az időmérőkön 19-5-re, a nagydíjakon 18-3-ra győzött a monacói;
  • Az Alpine pilótája, Franco Colapinto 13-5-re, illetve 11-7-re maradt alul Pierre Gaslyval szemben, de ami még rosszabb, ő pontot sem szerzett, míg a francia 22-t gyűjtött.

A többi csapatnál kiegyenlítettebb volt a helyzet. 

További érdekes statisztikák a 2025-ös Forma–1-es idényről

  • Lando Norris a 152. futamán lett világbajnok, csak Jenson Button, Nigel Mansell és Nico Rosberg várt ennél tovább az első vb-címre.
  • Max Verstappen zsinórban ötödször nyerte meg a legtöbb futamot egy idény során, és Lewis Hamilton 2016-os veresége óta ő az első, aki a legtöbb futamgyőzelme ellenére nem lett világbajnok.
  • Norris hétszer nyert idén, Sebastian Vettel 2012-es sikere óta ez a legalacsonyabb szám egy világbajnok esetében.
  • A Ferrari 2021 óta először maradt futamgyőzelem nélkül.
  • Ez volt Lewis Hamilton pályafutásának első olyan idénye, amikor nem állt dobogóra, és Didier Pironi 1981-es kudarca óta ő az első Ferrari-pilóta, akinek nem jutott a pezsgőből.
  • A McLaren 833 pontot gyűjtött az évad során, ami rekord a wokingiaknak, és ha nincs a Las Vegas-i kizárásuk, akkor megdönthették volna az abszolút csúcsot, ami a Red Bull 860-ja.
  • Sereghajtó csapat még sosem gyűjtött olyan sok pontot, mint idén az Alpine, amely Pierre Gaslynak köszönhetően 22-vel zárt.

 

 

