Verstappen porig alázta a csapattársát, ekkora verést még senki sem kapott

Max Verstappen tehetsége már a Forma–1-be való megérkezése előtt is nyilvánvaló volt, de aztán a száguldó cirkuszban is bizonyította a bemutatkozásától kezdve, bár az első években túlzott agresszivitása még rengeteg balesettel járt. A pontokat viszont mindig is szorgalmasan gyűjtötte, amit a csapattársai elképedve nézhettek. A Toro Rossónál Carlos Sainz, majd a Red Bullnál sorrendben Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon és Sergio Pérez kikaptak tőle, ugyanakkor Ricciardónál meg kell említeni, hogy ő kakukktojásként egyszer a holland előtt zárt. Idén Liam Lawsont mindössze két futam után száműzték a testvércsapat RB-hez, hogy aztán Cunoda Juki próbáljon szerencsét Verstappen mellett. Utóbbit Pérez nagyon sajnálta, amikor beült a Red Bullba.

Pérez előre sajnálta Cunodát, amiért Verstappen csapattársa lett (Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

– Nem szeretek olyan pilótákat kritizálni, akik ezen az úton járnak, mert korábban én is ebben a helyzetben voltam, és pontosan tudom, min mennek keresztül. Abban a pillanatban, amikor megegyeztünk a Red Bulltól való távozásomról, sajnáltam a szegény srácot, aki a helyemre jön, mert nagyon nehéz ott. Max mellett versenyezni rendkívül nehéz, de a csapattársának lenni a Red Bullnál olyasmi, amit az emberek fel sem tudnak fogni. Annyi mindent tudnék mondani erről, de egyszerűen összefoglalva ez egy rendkívül nehéz feladat egy pilótának. Egyetlen versenyző sem tudna ott hosszú távon megmaradni. Teljesen mindegy, ha Hamilton vagy Leclerc kerülne mellé – bárkit viszel oda, hatalmas kihívásokkal fog szembenézni. Ez egy egyedi vezetési stílus, folyamatosan alkalmazkodni kell Max igényeihez. Ilyen egyszerű az egész – fedte fel a mexikói.

Cunoda negatív rekordja

És ma már a japán is bánja az év eleji előléptetést, amely ahhoz vezetett, hogy az év végén ülés nélkül maradt. Annyira leszerepelt, hogy egyik alakulatnál sem jutott neki hely, ekkora különbséggel még senki sem kapott ki a csapattársától, és ez nemcsak Verstappenre, hanem a Forma–1 összes pilótájára vonatkozik.

Ha a négyszeres világbajnok ausztriai kiesését nem számoljuk, Cunoda az összes időmérőn és futamon – jóval – Verstappen mögött végzett, aki többek közt nyolc győzelmével 421 pontig jutott, miközben csapattársa csak 33-ig. Ezzel Cunoda még az eddigi negatív rekordert, Sergio Pérezt is alulmúlta, hiszen a japán versenyző 388 ponttal gyűjtött kevesebbet a holland klasszisnál, míg a mexikói pilóta e szempontból legrosszabb évében, 2023-ban is „csak” 290-nel.

A lelombozó statisztikák ellenére Cunoda rosszul viselte, hogy az energiaitalosok istállóinál eltöltött öt év után tartalék pilótává fokozták le: a Red Bullnál Isack Hadjar folytatja, a két RB-t pedig majd Liam Lawson és Arvid Lindblad vezeti jövőre. Cunoda fogadkozott, az ő távozása nem végleges, és Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke sem borúlátó a 25 éves pilóta jövőbeli esélyeit illetően.