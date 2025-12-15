Helmut Marko lehazugozta a Red Bullt, hatalmas balhé tört ki az osztrák nyilatkozatával

Helmut Marko 82 évesen döntött úgy, hogy a 2025-ös Forma–1-es idény után távozik a Red Bull csapatától . Az osztrák istálló az Abu-dzabi Nagydíj után – amelyet Max Verstappen megnyert, de nem tudta megvédeni a címét – adott ki egy közleményt, miszerint a motorsport-tanácsadó nem tölti ki a 2026 végéig szóló szerződését. Marko a Red Bull felemelkedésének megkerülhetetlen alakja volt. A Red Bull Junior Program vezetőjeként előbb Sebastian Vettel, majd Max Verstappen kiválasztásában is közrejátszott, ugyanakkor az elmúlt években sokkal inkább hangzatos kijelentései miatt kaptuk fel a fejünket. Marko a hétvégén holland újságíróknak adott exkluzív interjút, amelyben nagyon őszintén beszélt arról, hogy az elmúlt években milyen rossz volt a kapcsolata a nyáron távozott Christian Horner csapatfőnökkel.
A Red Bull hazudott volna Helmut Marko menesztésénél?
Marko leszögezte, a Red Bullnál azt akarták, hogy távozzon, ezért több nyilatkozatán is ferdítettek, s azt adták át a média képviselőinek.
Emlékeznek arra, amikor Sergio Pérezről azt mondtam, hogy a mexikóiak kevésbé koncentráltak, mint a hollandok vagy a németek? Az egészet csak kitalálták, ezt az undorító hazugságot maguk sem hitték el
– fakadt ki a 82 éves tanácsadó, aki azt is hozzátette, el sem olvasta, hogy mit írt a Red Bull a távozása indokának, mert az úgyis hazugság. Horner és Marko között hatalmas harc volt az elmúlt években, a háttérben a thaiföldiek megjelenése állt.
Helmut Marko és Christian Horner borzalmas kapcsolata
Az osztrák ezután Hornerrel való kapcsolatát mutatta be az interjúban.
– Ez nem személyes ügy volt, habár mindig így jellemzik a médiában. Didivel (Dietrich Mateschitz – a szerk.) együtt alapítottuk 2005-ben a Red Bull Racinget. Hornert kineveztük csapatfőnöknek, és én felügyeltem az egészet. Eldöntöttük, hogy az irányítás mindig Ausztriában marad – kezdte Marko, majd elmondta, hogy amikor a thaiföldi befektetők megjelentek, akkor Horner is megváltozott. – Emlékszem a 2022-es Osztrák Nagydíj előtti partira. Didi ott volt, de nem volt már jó egészségben. Christian odajött hozzám, és azt mondta, nem fogja kihúzni év végéig.
Onnantól kezdve Chalerm Yoovidhyához dörgölőzött. Amikor Didi meghalt abban az évben, mindent megtett, hogy Yoovidhya támogatásával átvegye az irányítást. Én pedig Ausztria nevében megtettem mindent, hogy ezt megakadályozzam.
