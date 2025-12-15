Helmut Marko lehazugozta a Red Bullt, hatalmas balhé tört ki az osztrák nyilatkozatával

Helmut Marko 82 évesen döntött úgy, hogy a 2025-ös Forma–1-es idény után távozik a Red Bull csapatától . Az osztrák istálló az Abu-dzabi Nagydíj után – amelyet Max Verstappen megnyert, de nem tudta megvédeni a címét – adott ki egy közleményt, miszerint a motorsport-tanácsadó nem tölti ki a 2026 végéig szóló szerződését. Marko a Red Bull felemelkedésének megkerülhetetlen alakja volt. A Red Bull Junior Program vezetőjeként előbb Sebastian Vettel, majd Max Verstappen kiválasztásában is közrejátszott, ugyanakkor az elmúlt években sokkal inkább hangzatos kijelentései miatt kaptuk fel a fejünket. Marko a hétvégén holland újságíróknak adott exkluzív interjút, amelyben nagyon őszintén beszélt arról, hogy az elmúlt években milyen rossz volt a kapcsolata a nyáron távozott Christian Horner csapatfőnökkel.

Nem éppen volt felhőtlen a viszony Christian Horner (jobbra) és Helmut Marko között (Fotó: PAUL CROCK / AFP)

A Red Bull hazudott volna Helmut Marko menesztésénél?

Marko leszögezte, a Red Bullnál azt akarták, hogy távozzon, ezért több nyilatkozatán is ferdítettek, s azt adták át a média képviselőinek.

Emlékeznek arra, amikor Sergio Pérezről azt mondtam, hogy a mexikóiak kevésbé koncentráltak, mint a hollandok vagy a németek? Az egészet csak kitalálták, ezt az undorító hazugságot maguk sem hitték el

– fakadt ki a 82 éves tanácsadó, aki azt is hozzátette, el sem olvasta, hogy mit írt a Red Bull a távozása indokának, mert az úgyis hazugság. Horner és Marko között hatalmas harc volt az elmúlt években, a háttérben a thaiföldiek megjelenése állt.

Helmut Marko és Christian Horner borzalmas kapcsolata

Az osztrák ezután Hornerrel való kapcsolatát mutatta be az interjúban.

– Ez nem személyes ügy volt, habár mindig így jellemzik a médiában. Didivel (Dietrich Mateschitz – a szerk.) együtt alapítottuk 2005-ben a Red Bull Racinget. Hornert kineveztük csapatfőnöknek, és én felügyeltem az egészet. Eldöntöttük, hogy az irányítás mindig Ausztriában marad – kezdte Marko, majd elmondta, hogy amikor a thaiföldi befektetők megjelentek, akkor Horner is megváltozott. – Emlékszem a 2022-es Osztrák Nagydíj előtti partira. Didi ott volt, de nem volt már jó egészségben. Christian odajött hozzám, és azt mondta, nem fogja kihúzni év végéig.