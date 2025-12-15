Helmut MarkoChristian HornerForma-1Max VerstappenRed Bull

Helmut Marko lehazugozta a Red Bullt, hatalmas balhé tört ki az osztrák nyilatkozatával

A 2025-ös Forma–1-es idény végén a Red Bulltól távozó Helmut Marko egy interjúban kitálalt, és felfedte a Red Bull és Christian Horner titkait. Marko szerint a Red Bull még az ő távozását bejelentő közleményben is hazudott, illetve abban is biztos, hogy ha Horner hamarabb távozik az istállótól, akkor Verstappen most ötszörös világbajnok lenne.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 5:50
Helmut Marko pár napja távozott hivatalosan az F1-től
Helmut Marko pár napja távozott hivatalosan az F1-től Fotó: STEPHANIE TACY Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Helmut Marko 82 évesen döntött úgy, hogy a 2025-ös Forma–1-es idény után távozik a Red Bull csapatától . Az osztrák istálló az Abu-dzabi Nagydíj után – amelyet Max Verstappen megnyert, de nem tudta megvédeni a címét – adott ki egy közleményt, miszerint a motorsport-tanácsadó nem tölti ki a 2026 végéig szóló szerződését. Marko a Red Bull felemelkedésének megkerülhetetlen alakja volt. A Red Bull Junior Program vezetőjeként előbb Sebastian Vettel, majd Max Verstappen kiválasztásában is közrejátszott, ugyanakkor az elmúlt években sokkal inkább hangzatos kijelentései miatt kaptuk fel a fejünket. Marko a hétvégén holland újságíróknak adott exkluzív interjút, amelyben nagyon őszintén beszélt arról, hogy az elmúlt években milyen rossz volt a kapcsolata a nyáron távozott Christian Horner csapatfőnökkel.

Nem éppen volt felhőtlen a viszony Christian Horner (jobbra) és Helmut Marko között
Nem éppen volt felhőtlen a viszony Christian Horner (jobbra) és Helmut Marko között  (Fotó: PAUL CROCK / AFP)

A Red Bull hazudott volna Helmut Marko menesztésénél?

Marko leszögezte, a Red Bullnál azt akarták, hogy távozzon, ezért több nyilatkozatán is ferdítettek, s azt adták át a média képviselőinek. 

Emlékeznek arra, amikor Sergio Pérezről azt mondtam, hogy a mexikóiak kevésbé koncentráltak, mint a hollandok vagy a németek? Az egészet csak kitalálták, ezt az undorító hazugságot maguk sem hitték el

– fakadt ki a 82 éves tanácsadó, aki azt is hozzátette, el sem olvasta, hogy mit írt a Red Bull a távozása indokának, mert az úgyis hazugság. Horner és Marko között hatalmas harc volt az elmúlt években, a háttérben a thaiföldiek megjelenése állt. 

Helmut Marko és Christian Horner borzalmas kapcsolata

Az osztrák ezután Hornerrel való kapcsolatát mutatta be az interjúban. 

– Ez nem személyes ügy volt, habár mindig így jellemzik a médiában. Didivel (Dietrich Mateschitz – a szerk.) együtt alapítottuk 2005-ben a Red Bull Racinget. Hornert kineveztük csapatfőnöknek, és én felügyeltem az egészet. Eldöntöttük, hogy az irányítás mindig Ausztriában marad – kezdte Marko, majd elmondta, hogy amikor a thaiföldi befektetők megjelentek, akkor Horner is megváltozott. – Emlékszem a 2022-es Osztrák Nagydíj előtti partira. Didi ott volt, de nem volt már jó egészségben. Christian odajött hozzám, és azt mondta, nem fogja kihúzni év végéig. 

Onnantól kezdve Chalerm Yoovidhyához dörgölőzött. Amikor Didi meghalt abban az évben, mindent megtett, hogy Yoovidhya támogatásával átvegye az irányítást. Én pedig Ausztria nevében megtettem mindent, hogy ezt megakadályozzam.

Max Verstappen (balra) jó kapcsolatot ápolt Markóval
Max Verstappen (balra) jó kapcsolatot ápolt Markóval  (Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Max Verstappen lépett közbe

Horner aztán az évek előrehaladtával egyre inkább elvesztette a thaiföldiek támogatását. Marko szerint ebben neki is nagy szerepe volt, miután az ázsiaiakat próbálta meggyőzni, hogy Horner hazudott nekik. S amikor a csapatfőnök mindezt ezt megtudta – 2024-ben járunk, Max Verstappen négyszeres világbajnok, a Red Bull konstruktőri győztes –, akkor Markót ki akarta rúgni, ennek eszközéül pedig a már említett átírt nyilatkozatokat használta. Az ügy odáig fajult, hogy Verstappen is beszállt a „buliba”. A holland azt mondta, ha Marko megy, akkor ő is. 

Azért nem rúgtak ki, mert Max közbeszólt Dzsiddában. Egyre és egyre inkább be tudtuk bizonyítani, hogy Horner mindenről és bármiről hazudott. Amint ez Yoovidhyában is tudatosult, változott az álláspontja

– mondta Helmut Marko az ügy kapcsán.

Verstappen csak Horner miatt nem ötszörös világbajnok?

Hornert végül a 2025-ös Brit Nagydíj után menesztették, úgy tűnik, a thaiföldi vezetők akkor unták meg a csapatfőnök játszmáját. 

Helmut Marko szerint ez már késő volt, ha hamarabb megy Horner, akkor Max Verstappen most ötszörös világbajnok lenne.

A Horner helyére kinevezett, addig a Racing Bullst irányító Laurent Mekies kis híján azonban így is csodát tett, ugyanis Verstappen ősszel 104 pontos hátrányból jött vissza a világbajnoki csatába. A Red Bull viszont a 2025-ös évet minél hamarabb elfelejtené, s most már tudjuk, hogy nemcsak a pályán történtek, hanem a házon belüli események miatt is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegedűs Tamás
idezojelekgyermekvállalás

A demográfiai kudarcpropaganda hamisságáról

Hegedűs Tamás avatarja

Nem a gyermekvállalási kedv alacsony, a szülőképes korcsoportok zsugorodtak drámaian.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu