Red BullHelmut MarkoChristian HornerForma-1Max Verstappen

Verstappen megható módon köszönt el, a Red Bull csapatánál új időszámítás jön

Két nappal azután, hogy Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnoka nem tudta megvédeni címét a Forma–1-ben, az osztrák istálló fontos bejelentést tett. Az év végével távozik a Red Bull Forma–1-es csapatától Helmut Marko motorsport-főtanácsadó. Verstappen megható módon köszönt el tőle.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 17:53
Max Verstappen és Helmut Marko Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 82 éves Helmut Marko hétfőn, egy nappal a világbajnoki szezont követően tárgyalt az istálló elöljáróival, a Red Bull pedig kedd délután közölte hivatalosan, hogy Marko nem tölti ki 2026 végéig szóló szerződését, hanem az év végén befejezi munkáját. A bejelentés két nappal azután történt meg, hogy Max Verstappen, a csapat négyszeres világbajnoka nem tudta megvédeni címét, és a második helyen zárt a pontversenyben.

Helmut Marko nem folytatja tovább a munkát a Red Bulla Forma–1-es csapatánál
Helmut Marko nem folytatja tovább a munkát a Red Bulla Forma–1-es csapatánál. Fotó: AFP

„Nagyon mélyen érintett, hogy Max kevéssel lemaradt a világbajnoki címről, ami egyúttal egyértelművé tette számomra, eljött az idő, hogy lezárjam ezt a hosszú, intenzív és nagyon sikeres fejezetét az életemnek” – idézte a Red Bull közleménye Helmut Markót.

 

Red Bull: Már se Horner, se Marko

A kiváló szakember a Red Bull 2005-ös Forma–1-es debütálása óta kulcsszerepet játszott az istállónál, amelynél nem csupán a vb-sorozatban szereplő csapat mellett voltak feladatai, hanem felügyelte a tehetségek kiválasztását és menedzselését is, így komoly szerepe volt olyan klasszis pilóták kinevelésében és szerepeltetésében, mint a szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettel vagy Verstappen.

„Köszönöm, Helmut! Mindent elértünk együtt, amiről valaha is álmodtunk. Örökké hálás leszek neked, hogy hittél bennem” – írta az Instagramon Max Verstappen.

A Red Bull így néhány hónapon belül elköszönt a húszéves történetének két legfontosabb szakemberétől, miután júliusban menesztette Christian Horner csapatfőnököt is.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu