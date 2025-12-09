Verstappen megható módon köszönt el, a Red Bull csapatánál új időszámítás jön

A 82 éves Helmut Marko hétfőn, egy nappal a világbajnoki szezont követően tárgyalt az istálló elöljáróival, a Red Bull pedig kedd délután közölte hivatalosan, hogy Marko nem tölti ki 2026 végéig szóló szerződését, hanem az év végén befejezi munkáját. A bejelentés két nappal azután történt meg, hogy Max Verstappen, a csapat négyszeres világbajnoka nem tudta megvédeni címét, és a második helyen zárt a pontversenyben.

Helmut Marko nem folytatja tovább a munkát a Red Bulla Forma–1-es csapatánál. Fotó: AFP

„Nagyon mélyen érintett, hogy Max kevéssel lemaradt a világbajnoki címről, ami egyúttal egyértelművé tette számomra, eljött az idő, hogy lezárjam ezt a hosszú, intenzív és nagyon sikeres fejezetét az életemnek” – idézte a Red Bull közleménye Helmut Markót.

Red Bull: Már se Horner, se Marko

A kiváló szakember a Red Bull 2005-ös Forma–1-es debütálása óta kulcsszerepet játszott az istállónál, amelynél nem csupán a vb-sorozatban szereplő csapat mellett voltak feladatai, hanem felügyelte a tehetségek kiválasztását és menedzselését is, így komoly szerepe volt olyan klasszis pilóták kinevelésében és szerepeltetésében, mint a szintén négyszeres világbajnok Sebastian Vettel vagy Verstappen.

„Köszönöm, Helmut! Mindent elértünk együtt, amiről valaha is álmodtunk. Örökké hálás leszek neked, hogy hittél bennem” – írta az Instagramon Max Verstappen.

A Red Bull így néhány hónapon belül elköszönt a húszéves történetének két legfontosabb szakemberétől, miután júliusban menesztette Christian Horner csapatfőnököt is.