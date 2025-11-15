Szili Katalinnemzeti kisebbségeknemzeti identitás

Az identitáshoz való jog megvédésére is szükség van Európában

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint fontos, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem egyes országok belügyének, hanem európai ügynek számítson. Szili Katalin szombaton Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség diaszpóratáborában beszélt a nemzeti identitáshoz való jogról.

Forrás: MTI2025. 11. 15. 14:57
Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csakúgy, mint az adataink, az egészségünk és a környezetünk vonatkozásában az identitáshoz való jog megvédésére is szükség lenne a mai világban – mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó szombaton Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség diaszpóratáborában.

Szili Katalin (Forrás: Facebook)

Az Európában őshonos kisebbségek helyzetével foglalkozó előadásában Szili Katalin kifejtette: a kontinensen a finnországi svédektől kezdve Szicíliáig számos olyan nemzeti közösség él, amely kisebbségnek számít. Az Európai Unió 27 országában összesen 158 hagyományos és nemzeti kisebbség létezik, amely becslések szerint az unió lakosságának tíz százalékát adja, ez pedig körülbelül ötvenmillió embert jelent.

Az őshonos és a bevándorló közösségek számarányáról szólva elmondta, 2014-ben 17 millió nem európai uniós állampolgár lakott az EU tagállamaiban, számuk 2024-re 29 millióra emelkedett. Lakosságszámhoz viszonyított részarányuk növekedése miatt ebben a kérdésben – a globális szabályozások mellett – szükség van egy európai szabályozásra. Az uniónak ugyanis nincs külön kisebbségvédelmi politikája, bár alapjogi chartájában szerepel a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályozás.

Az EU nem tesz különbséget az őshonos és a bevándorló közösségek között, és olyan szabályozás sem létezik, ami kulturális identitásuk megőrzését differenciáltan biztosítaná 

– jelentette ki a miniszterelnöki főtanácsadó. Megjegyezte, ha ezek a problémák egymásra fognak csúszni, akkor ez előbb-utóbb stabilitási problémát okoz majd Európának.

Szili Katalin előadásában a magyarság helyzetét, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élők számarányát ismertetve elmondta, a nemzeti kisebbségek ügyével kapcsolatban a magyar kormány elindított egy folyamatot, amelyben az európai szabályozás problémáira mutat rá. Fontos, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem egyes országok belügyének, hanem európai ügynek számítson.

 Az állampolgárság nem szükségszerűen azonos a nemzeti hovatartozással, a nemzeti kisebbségvédelem alapja az identitásvédelem kell hogy legyen, valamint az egyéni jogok mellett ismerjék el a közösség kollektív jogát is.

Szili Katalin rámutatott: ugyanilyen fontos, hogy minden ország államalkotó tényezőnek ismerje el az ott élő nemzeti kisebbségeket, illetve biztosítsa számukra az identitáshoz való jogot.

– Ma, amikor a világban az adatainkat, az egészségünket és a környezetünket szabályok védik, és a korábbiaknál sokkal nagyobb a kitettségünk és a kiszolgáltatottságunk, szükség lenne ugyanígy védeni az identitáshoz való jogot is – hangoztatta a miniszterelnöki főtanácsadó.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Szili Katalin (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu