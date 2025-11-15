Sulyok TamásHorvátországi Magyarok Demokratikus KözösségidentitásMagyarország

Sulyok Tamás: Magyarország és Horvátország is értékként tekint az őshonos nemzeti közösségekre

Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton a Kopácsi Magyarok Otthonában tartott rendezvényen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 15:04
Sulyok Tamás köztársasági elnök és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) elnöke Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az államfő hozzátette: a horvát–magyar párbeszédnek a nemzeti közösségek fontos és kihagyhatatlan részei. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök munkalátogatáson Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Sulyok Tamás köztársasági elnök munkalátogatáson Fotó: Bruzák Noémi/MTI Fotószerkesztőség

Kiemelte: az országaink közötti együttműködésnek egyik sarokpontja, hogy minden lehetőséget megadjunk a jövőjük építéséhez. 

Sulyok Tamás szombaton munkalátogatásra érkezett a Horvát Köztársaságba. Ennek első állomásaként Bellyén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vezetőségével, valamint Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést. A kopácsi ünnepségen Sulyok Tamás elmondta: korunk trendjei atomizálják a társadalmat, relativizálják értékeinket, szétaprózzák a még meglévő közösségeket. A nemzeti közösségek viszont jól tudják, hogy így nem lehet élni, így nem lehet jövőt építeni.

Nemzeti közösségekben számítanunk kell egymásra, mert így lehetünk csak egymás támaszai, megtartói

– hangsúlyozta. A magyar államfő kiemelte: aki emberhez méltó életet akar élni, identitását nem jelszavakhoz és divatokhoz köti, mert az annál mélyebben gyökerezik benne. Önazonosságunkhoz szervesen hozzátartozik a nemzeti identitás, a közösséghez való kötődés, az ezekből fakadó hagyományok, értékek és maga az anyanyelv is. 

Magyarnak vagy horvátnak lenni büszkeséget és tartást jelent, és olyan értéktárat, amelyből mindennapi életünkben meríthetünk

– mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nemzeti kultúránk elapadhatatlan, éltető és ihlető forrás egyszerre. A magyar közösség magyarként képez erőforrást Horvátország és az egész magyar nemzet számára, ahogy a magyarországi horvát közösségek is horvátként adnak értéket Magyarországnak és a horvát nemzetnek egyaránt – hangsúlyozta. 

 

A horvátországi magyarok közössége ősi közösség, sokat megélt és átélt nemzetrésze a magyarságnak

– mutatott rá, kiemelve: a horvátországi magyarság fogyó lélekszámának dacára is tud erős lenni, érdemeket felmutatni, példaképeket adni, értéket őrizni és gyarapítani. Súlya és presztízse van mind az összmagyarság, mind szülőföldje, Horvátország tekintetében. 

Az ünnepségen beszédet mondott Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke is.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu