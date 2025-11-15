Az államfő hozzátette: a horvát–magyar párbeszédnek a nemzeti közösségek fontos és kihagyhatatlan részei.
Sulyok Tamás: Magyarország és Horvátország is értékként tekint az őshonos nemzeti közösségekre
Magyarország és Horvátország egyaránt értékként és erőforrásként tekint az őshonos nemzeti közösségekre – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton a Kopácsi Magyarok Otthonában tartott rendezvényen.
Kiemelte: az országaink közötti együttműködésnek egyik sarokpontja, hogy minden lehetőséget megadjunk a jövőjük építéséhez.
Sulyok Tamás szombaton munkalátogatásra érkezett a Horvát Köztársaságba. Ennek első állomásaként Bellyén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vezetőségével, valamint Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést. A kopácsi ünnepségen Sulyok Tamás elmondta: korunk trendjei atomizálják a társadalmat, relativizálják értékeinket, szétaprózzák a még meglévő közösségeket. A nemzeti közösségek viszont jól tudják, hogy így nem lehet élni, így nem lehet jövőt építeni.
Nemzeti közösségekben számítanunk kell egymásra, mert így lehetünk csak egymás támaszai, megtartói
– hangsúlyozta. A magyar államfő kiemelte: aki emberhez méltó életet akar élni, identitását nem jelszavakhoz és divatokhoz köti, mert az annál mélyebben gyökerezik benne. Önazonosságunkhoz szervesen hozzátartozik a nemzeti identitás, a közösséghez való kötődés, az ezekből fakadó hagyományok, értékek és maga az anyanyelv is.
Magyarnak vagy horvátnak lenni büszkeséget és tartást jelent, és olyan értéktárat, amelyből mindennapi életünkben meríthetünk
– mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nemzeti kultúránk elapadhatatlan, éltető és ihlető forrás egyszerre. A magyar közösség magyarként képez erőforrást Horvátország és az egész magyar nemzet számára, ahogy a magyarországi horvát közösségek is horvátként adnak értéket Magyarországnak és a horvát nemzetnek egyaránt – hangsúlyozta.
A horvátországi magyarok közössége ősi közösség, sokat megélt és átélt nemzetrésze a magyarságnak
– mutatott rá, kiemelve: a horvátországi magyarság fogyó lélekszámának dacára is tud erős lenni, érdemeket felmutatni, példaképeket adni, értéket őrizni és gyarapítani. Súlya és presztízse van mind az összmagyarság, mind szülőföldje, Horvátország tekintetében.
Az ünnepségen beszédet mondott Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke is.
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke (Fotó: MTI)
A horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok továbbra is a két ország együttműködésének erős és nélkülözhetetlen hídjai
Zoran Milanovic horvát elnök szombaton a drávaszögi Kopácson, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnökkel együtt tett látogatást a helyi Magyarok Otthonában.
Sokkoló videó: csendben tűrik a német rendőrök a gyalázkodó migránsokat
Itt tartanak, ez ma Németország – írta bejegyzéséhez a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Újabb magas rangú ukrán politikus csuklóján kattan a bilincs
Az Energoatom körüli korrupciós botránynak újabb fejleményei vannak.
Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány védheti meg hazánkat a háborútól, a migrációtól és a genderideológiától
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Győrben szólalt fel.
