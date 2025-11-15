Sulyok Tamás: Magyarország és Horvátország is értékként tekint az őshonos nemzeti közösségekre

Kiemelte: az országaink közötti együttműködésnek egyik sarokpontja, hogy minden lehetőséget megadjunk a jövőjük építéséhez.

Sulyok Tamás szombaton munkalátogatásra érkezett a Horvát Köztársaságba. Ennek első állomásaként Bellyén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége vezetőségével, valamint Zoran Milanovic horvát köztársasági elnökkel folytatott megbeszélést. A kopácsi ünnepségen Sulyok Tamás elmondta: korunk trendjei atomizálják a társadalmat, relativizálják értékeinket, szétaprózzák a még meglévő közösségeket. A nemzeti közösségek viszont jól tudják, hogy így nem lehet élni, így nem lehet jövőt építeni.

Nemzeti közösségekben számítanunk kell egymásra, mert így lehetünk csak egymás támaszai, megtartói

– hangsúlyozta. A magyar államfő kiemelte: aki emberhez méltó életet akar élni, identitását nem jelszavakhoz és divatokhoz köti, mert az annál mélyebben gyökerezik benne. Önazonosságunkhoz szervesen hozzátartozik a nemzeti identitás, a közösséghez való kötődés, az ezekből fakadó hagyományok, értékek és maga az anyanyelv is.

Magyarnak vagy horvátnak lenni büszkeséget és tartást jelent, és olyan értéktárat, amelyből mindennapi életünkben meríthetünk

– mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: nemzeti kultúránk elapadhatatlan, éltető és ihlető forrás egyszerre. A magyar közösség magyarként képez erőforrást Horvátország és az egész magyar nemzet számára, ahogy a magyarországi horvát közösségek is horvátként adnak értéket Magyarországnak és a horvát nemzetnek egyaránt – hangsúlyozta.