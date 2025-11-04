Sulyok Tamás: Az elmúlt évek nemzetközi eseményei és a háborús konfliktusok számának növekedése felerősítették az ENSZ jelentőségét

A megbeszélésen az államfő hangsúlyozta: béke nélkül nincs szociális fejlődés. Magyarország ezért az ukrajnai háború kapcsán is a békemegállapodást és a konfliktus tárgyalásos rendezését szorgalmazza. Sulyok Tamás gratulált António Guterresnek az elért eredményekhez. Méltatta, hogy a főtitkár, bár nehéz időkben tölti be az egyik legjelentősebb nemzetközi szervezet vezetői tisztét, mégis mindig kereste az utat a konfliktusok békés megoldására.

Sulyok Tamás gratulált az ENSZ főtitkárának az elért eredményekhez. Forrás: Facebook/dr. Sulyok Tamás

A köztársasági elnök rámutatott: az ENSZ idén ünnepli alapításának 80. évfordulóját, Magyarország pedig már hetven éve tagja a világszervezetnek. E hét évtized alatt hazánk kétszer töltött be a Biztonsági Tanácsban nem állandó tagságot, kétszer adta az ENSZ Közgyűlés elnökét, és számos alkalommal vállalt vezető szerepet a közgyűlési bizottságok munkájában.

Az államfő közölte: különös büszkeséget jelent, hogy – dr. Horváth Zsuzsanna magyar ENSZ-nagykövet személyében – Magyarország töltheti be az ENSZ Közgyűlés költségvetési bizottságának elnöki tisztét. Sulyok Tamás hozzátette: hazánk béke melletti elkötelezettségét mutatja, hogy amellett, hogy részt vesz ENSZ-békefenntartó missziókban, támogatja a nemzetközi párbeszédet és a konfliktusok békés rendezését.

Megerősítette: Budapest készen áll az ukrajnai háború lezárását elősegítő orosz–amerikai békecsúcs megszervezésére.

Az ENSZ főtitkára köszönetet mondott Magyarországnak a Budapestre települt menekültügyi szervezet, az UNHCR szolgáltatóközpontjának támogatásáért. António Guterres nagyon jónak nevezte a Magyarország és az ENSZ közötti együttműködést, és méltatta, hogy Magyarország a kezdettől a béke oldalán áll. Egyetértett abban is, hogy a legfontosabb a béke elérése.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és António Guterres, az ENSZ főtitkára (Forrás: Facebook/dr. Sulyok Tamás)