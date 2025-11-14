Sulyok Tamás: Horvátország számos tekintetben fontos szövetségesünk

Közös sajtótájékoztatójukon Sulyok Tamás azt mondta, Horvátországgal közös „gazdasági kapcsolataink – legyen szó különböző célú befektetésekről, kereskedelmi forgalomról vagy éppen turizmusról – jól működnek”. A közúti infrastrukturális fejlesztések is jó ütemben haladnak, elég visszaemlékezni arra, hogy október 7-én elindulhatott a forgalom a magyar M6-os és a horvátországi A5-ös autópálya új összeköttetésén, így már Budapest, Zágráb és Eszék is kölcsönösen elérhető autópályán – közölte.

Magyarország fontos szövetségesének nevezte Horvátországot Sulyok Tamás köztársasági elnök (Forrás: Sulyok Tamás/Facebook)

Kijelentette: Magyarország energiaellátása szempontjából is kiemelt helyet foglal el Horvátország.

Stratégiánkat az ellátásbiztonság és a diverzifikációra törekvés mellett elsőrendű szempontként a magyar családok érdekeinek védelme határozza meg

– fogalmazott. Meg kell őrizni a gazdaság versenyképességét – tette hozzá.