Sulyok TamásMagyarországHorvátországNATO-tagállamkapcsolat

Sulyok Tamás: Horvátország számos tekintetben fontos szövetségesünk

Magyarország fontos szövetségesének nevezte Horvátországot Sulyok Tamás köztársasági elnök pénteken a Sándor-palotában, Zoran Milanovic horvát államfő hivatalos magyarországi látogatása alkalmával.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 15:16
Sulyok Tamás és Zoran Milanovic horvát államfő Forrás: Sulyok Tamás/Facebook
Közös sajtótájékoztatójukon Sulyok Tamás azt mondta, Horvátországgal közös „gazdasági kapcsolataink – legyen szó különböző célú befektetésekről, kereskedelmi forgalomról vagy éppen turizmusról – jól működnek”. A közúti infrastrukturális fejlesztések is jó ütemben haladnak, elég visszaemlékezni arra, hogy október 7-én elindulhatott a forgalom a magyar M6-os és a horvátországi A5-ös autópálya új összeköttetésén, így már Budapest, Zágráb és Eszék is kölcsönösen elérhető autópályán – közölte.

Kijelentette: Magyarország energiaellátása szempontjából is kiemelt helyet foglal el Horvátország. 

Stratégiánkat az ellátásbiztonság és a diverzifikációra törekvés mellett elsőrendű szempontként a magyar családok érdekeinek védelme határozza meg

– fogalmazott. Meg kell őrizni a gazdaság versenyképességét – tette hozzá.

Horvátország a NATO keleti szárnyának megerősítésében szintén fontos partnerünk – szögezte le a magyar köztársasági elnök.

Arra is kitért, hogy ami a közép-európai politikát illeti, mind Magyarország, mind pedig Horvátország támogatja a nyugat-balkáni országok EU-csatlakozási folyamatát és az ügy napirenden tartását az uniós döntéshozatali fórumokon.

Borítókép: Sulyok Tamás és Zoran Milanovic horvát államfő (Forrás: Sulyok Tamás/Facebook)

 

