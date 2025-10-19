Rendkívüli

Megszületett a második gól is az Újpest és az FTC derbijén

Sulyok TamásBolgár KöztársaságMagyarország

Sulyok Tamás: Stabil alapjai vannak a magyar–bolgár barátságnak

Stabil alapjai vannak a magyar–bolgár barátságnak, ma pedig különösen fontos az állhatatosság, ami mindig is meghatározott minket – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök a magyar–bolgár barátság napján rendezett ünnepségen vasárnap Szmoljanban.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 18:14
Sulyok Tamás köztársasági elnök gyertyát gyújt a II. Bolgár Királyság utolsó pátriárkájának ereklyéinél Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bolgár Köztársaságba hivatalos látogatásra érkezett magyar államfő kiemelte: mivel a történelem folyamán sokszor csorbították nemzeti függetlenségünket, mind a magyarok, mind a bolgárok ragaszkodnak szuverenitásukhoz. Hozzátette: hasonlóan vélekedünk az európai sorskérdésekről, a nemzeteket és családokat érő kihívásokról, a demográfiai nehézségekről, a békéről és biztonságról, a tiszteleten alapuló együttműködésről. Sulyok Tamás emlékeztetett: akik hasonló viszontagságokon mentek keresztül, jobban ismerik egymás motivációit, és jobban is tudnak kötődni egymáshoz. 

Velicski Szionij igumen beszédet mond, miután ikonképet ajándékozott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Rumen Radev bolgár államfőnek (b2) a bacskovói kolostorban Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Velicski Szionij igumen beszédet mond, miután ikonképet ajándékozott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Rumen Radev bolgár államfőnek (b2) a bacskovói kolostorban Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mi ma együtt vagyunk szerves és elidegenítetlen részei az Európai Unió közösségének és a NATO-nak, politikai, gazdasági és katonai értelemben is szövetségesek vagyunk

– mutatott rá. Az államfő emlékeztetett: a magyarok és bolgárok, bár egymástól távolabb élnek, mégis szoros kötelékekkel fonódnak össze.

Két ősi, keresztény és európai nemzet barátsága a miénk

– hangsúlyozta, hozzátéve: olyan nemzeteké, amelyeket vertek a történelem viharai, mégis megmaradtak, erősek tudtak lenni, megőrizve kultúrájukat, sajátosságaikat, hitüket és értékeiket. Sulyok Tamás kiemelte: Magyarország a történelem során, ha kellett, menedéket nyújtott a bolgárok közösségeinek, lehetőséget biztosított gazdasági megerősödésükhöz. Hozzátette: a magyarországi bolgárok megbecsült helyet foglalnak el Magyarországon, elkötelezetten támogatjuk kisebbségi szervezeteiket, kultúrájuk és nyelvük ápolását, és biztosítjuk nekik, hogy saját jogon kisebbségi szószólóval képviseltessék magukat a magyar országgyűlésben. Az ünnepségen Rumen Radev, a Bolgár Köztársaság elnöke emlékeztetett: a sazáz éve született Nagy László ezen a vidéken, Szmoljanban találta meg bolgár otthonát. 

A bolgár népdalokat, a bolgár költészet remekeit ültette át magyar nyelvre, ezzel is hidakat építve a két nemzet között

 – tette hozzá. Emlékeztetett: a magyar–bolgár barátság napján kívül október 19-én ünneplik csodatévő Rilai Szent János emléknapját is, aki a bolgár nép mennyei védelmezője.

 

 A bolgár elnök felhívta a figyelmet a magyar és a bolgár nemzet hasonló történelmére, a két nép közt lévő gazdasági, kulturális és emberi kapcsolatok fontosságára. 

Nikolaj Melemov, Szmoljan polgármestere elmondta: a magyar–bolgár barátság napja, október 19-e élő bizonyítéka a két nemzet ma is élő kapcsolatának. Felidézte: a száz éve született Nagy László költő, műfordító Szmoljan díszpolgára, s az erre való közös emlékezés üzenete is az, hogy új erővel fejlődik tovább a két nép kapcsolata, barátsága – tudósított az MTI.

 

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök gyertyát gyújt a II. Bolgár Királyság utolsó pátriárkájának ereklyéinél  (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMurphy

Murphy igazsága

Bayer Zsolt avatarja

Hát persze.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu