Sulyok Tamás: Stabil alapjai vannak a magyar–bolgár barátságnak

A Bolgár Köztársaságba hivatalos látogatásra érkezett magyar államfő kiemelte: mivel a történelem folyamán sokszor csorbították nemzeti függetlenségünket, mind a magyarok, mind a bolgárok ragaszkodnak szuverenitásukhoz. Hozzátette: hasonlóan vélekedünk az európai sorskérdésekről, a nemzeteket és családokat érő kihívásokról, a demográfiai nehézségekről, a békéről és biztonságról, a tiszteleten alapuló együttműködésről. Sulyok Tamás emlékeztetett: akik hasonló viszontagságokon mentek keresztül, jobban ismerik egymás motivációit, és jobban is tudnak kötődni egymáshoz.

Velicski Szionij igumen beszédet mond, miután ikonképet ajándékozott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Rumen Radev bolgár államfőnek (b2) a bacskovói kolostorban Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mi ma együtt vagyunk szerves és elidegenítetlen részei az Európai Unió közösségének és a NATO-nak, politikai, gazdasági és katonai értelemben is szövetségesek vagyunk

– mutatott rá. Az államfő emlékeztetett: a magyarok és bolgárok, bár egymástól távolabb élnek, mégis szoros kötelékekkel fonódnak össze.

Két ősi, keresztény és európai nemzet barátsága a miénk

– hangsúlyozta, hozzátéve: olyan nemzeteké, amelyeket vertek a történelem viharai, mégis megmaradtak, erősek tudtak lenni, megőrizve kultúrájukat, sajátosságaikat, hitüket és értékeiket. Sulyok Tamás kiemelte: Magyarország a történelem során, ha kellett, menedéket nyújtott a bolgárok közösségeinek, lehetőséget biztosított gazdasági megerősödésükhöz. Hozzátette: a magyarországi bolgárok megbecsült helyet foglalnak el Magyarországon, elkötelezetten támogatjuk kisebbségi szervezeteiket, kultúrájuk és nyelvük ápolását, és biztosítjuk nekik, hogy saját jogon kisebbségi szószólóval képviseltessék magukat a magyar országgyűlésben. Az ünnepségen Rumen Radev, a Bolgár Köztársaság elnöke emlékeztetett: a sazáz éve született Nagy László ezen a vidéken, Szmoljanban találta meg bolgár otthonát.

A bolgár népdalokat, a bolgár költészet remekeit ültette át magyar nyelvre, ezzel is hidakat építve a két nemzet között

– tette hozzá. Emlékeztetett: a magyar–bolgár barátság napján kívül október 19-én ünneplik csodatévő Rilai Szent János emléknapját is, aki a bolgár nép mennyei védelmezője.