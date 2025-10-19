Sulyok Tamás: Stabil alapjai vannak a magyar–bolgár barátságnak

A Bolgár Köztársaságba hivatalos látogatásra érkezett magyar államfő kiemelte: mivel a történelem folyamán sokszor csorbították nemzeti függetlenségünket, mind a magyarok, mind a bolgárok ragaszkodnak szuverenitásukhoz. Hozzátette: hasonlóan vélekedünk az európai sorskérdésekről, a nemzeteket és családokat érő kihívásokról, a demográfiai nehézségekről, a békéről és biztonságról, a tiszteleten alapuló együttműködésről. Sulyok Tamás emlékeztetett: akik hasonló viszontagságokon mentek keresztül, jobban ismerik egymás motivációit, és jobban is tudnak kötődni egymáshoz.
Mi ma együtt vagyunk szerves és elidegenítetlen részei az Európai Unió közösségének és a NATO-nak, politikai, gazdasági és katonai értelemben is szövetségesek vagyunk
– mutatott rá. Az államfő emlékeztetett: a magyarok és bolgárok, bár egymástól távolabb élnek, mégis szoros kötelékekkel fonódnak össze.
Két ősi, keresztény és európai nemzet barátsága a miénk
– hangsúlyozta, hozzátéve: olyan nemzeteké, amelyeket vertek a történelem viharai, mégis megmaradtak, erősek tudtak lenni, megőrizve kultúrájukat, sajátosságaikat, hitüket és értékeiket. Sulyok Tamás kiemelte: Magyarország a történelem során, ha kellett, menedéket nyújtott a bolgárok közösségeinek, lehetőséget biztosított gazdasági megerősödésükhöz. Hozzátette: a magyarországi bolgárok megbecsült helyet foglalnak el Magyarországon, elkötelezetten támogatjuk kisebbségi szervezeteiket, kultúrájuk és nyelvük ápolását, és biztosítjuk nekik, hogy saját jogon kisebbségi szószólóval képviseltessék magukat a magyar országgyűlésben. Az ünnepségen Rumen Radev, a Bolgár Köztársaság elnöke emlékeztetett: a sazáz éve született Nagy László ezen a vidéken, Szmoljanban találta meg bolgár otthonát.
A bolgár népdalokat, a bolgár költészet remekeit ültette át magyar nyelvre, ezzel is hidakat építve a két nemzet között
– tette hozzá. Emlékeztetett: a magyar–bolgár barátság napján kívül október 19-én ünneplik csodatévő Rilai Szent János emléknapját is, aki a bolgár nép mennyei védelmezője.