Az albán köztársasági elnök hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra – írta az MTI.
Sulyok Tamás fogadta Albánia köztársasági elnökét Budapesten
Magyarország továbbra is elkötelezett az Albániával fennálló politikai, gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítése iránt – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden, miután megbeszélést folytatott Bajram Begaj albán köztársasági elnökkel Budapesten, a Sándor-palotában.
A magyar államfő elmondta: az albán elnökkel azonos módon vélekednek a határok biztonságával, a nemzeti szuverenitással és identitással összefüggő, és azok megőrzését segítő kérdésekben.
Sulyok Tamás sajtónyilatkozatában kiemelte: Magyarország a Nyugat-Balkán összes országával baráti kapcsolatokra és stabil partnerségre törekszik, hiszen a térség Európa stabilitásának és biztonságának egyik sarokpontja.
Albánia elkötelezettségét mutatja, hogy 2009 óta NATO-szövetségesként ugyanazon közösség tagjaként dolgozunk közös biztonságunkért – mutatott rá a magyar államfő, aki sok sikert kívánt a NATO állam- és kormányfőinek 2027. évi csúcstalálkozójához, amelyet Tiranában tartanak.
Sulyok Tamás kiemelte: meggyőződése, hogy a Nyugat-Balkánnak helye van az Európai Unióban is, s Albánia ebbéli törekvésében eddig is számíthatott, és ezután is számíthat Magyarország elkötelezett támogatására.
Hozzátette: bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt időszakban lendületet kapott Albánia csatlakozási folyamata, ráadásul az első klaszter megnyitására éppen az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége alatt kerülhetett sor.
A magyar államfő örömét fejezte ki, hogy a Három Tenger kezdeményezéshez idén Albánia is csatlakozott. Ez a fórum további lehetőséget biztosít arra, hogy a Balti-tengertől az Adriáig és a Fekete-tengerig nyúló közép-európai térség államai tovább erősítsék egymással a gazdasági és politikai kapcsolatokat a kölcsönös érdekek és értékek alapján – mutatott rá.
„Büszke vagyok arra, hogy országaink az elmúlt években egyre szorosabb együttműködést alakítottak ki egymással” – hangsúlyozta Sulyok Tamás, hozzátéve: bízik a baráti viszony további megőrzésében.
Sulyok Tamás megköszönte, és elfogadta Bajram Begajt meghívását Albániába.
További Külföld híreink
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök Budapesten fogadta albán kollégáját (Fotó: Csudai Sándor)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fontos siker a magyar–amerikai kapcsolatokban
Visszakapta Magyarország a teljes jogú státuszt az amerikai vízummentességi programban.
Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról
Viharfelhők gyülekeznek Brüsszelben.
Rapid extra – tízéves küzdelem az illegális migráció ellen + videó
Az illegális bevándorlás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.
Megdöbbentő lépésre szánta el magát a NATO tagországa
Tankcsapdák és bunkerek épülnek az észt–orosz határon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fontos siker a magyar–amerikai kapcsolatokban
Visszakapta Magyarország a teljes jogú státuszt az amerikai vízummentességi programban.
Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról
Viharfelhők gyülekeznek Brüsszelben.
Rapid extra – tízéves küzdelem az illegális migráció ellen + videó
Az illegális bevándorlás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet Rapid extra podcastjében Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője.
Megdöbbentő lépésre szánta el magát a NATO tagországa
Tankcsapdák és bunkerek épülnek az észt–orosz határon.