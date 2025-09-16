Rendkívüli

Meghalt Robert Redford + galéria

Sulyok TamásAlbániaMagyarországlátogatásköztársasági elnök

Sulyok Tamás fogadta Albánia köztársasági elnökét Budapesten

Magyarország továbbra is elkötelezett az Albániával fennálló politikai, gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok elmélyítése iránt – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden, miután megbeszélést folytatott Bajram Begaj albán köztársasági elnökkel Budapesten, a Sándor-palotában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 16. 13:36
Sulyok Tamás köztársasági elnök Budapesten fogadta albán kollégáját Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az albán köztársasági elnök hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra – írta az MTI.

Sulyok Tamás az albán köztársasági elnökkel (Fotó: Csudai Sándor)
Sulyok Tamás az albán köztársasági elnökkel (Fotó: Csudai Sándor)

A magyar államfő elmondta: az albán elnökkel azonos módon vélekednek a határok biztonságával, a nemzeti szuverenitással és identitással összefüggő, és azok megőrzését segítő kérdésekben.

Sulyok Tamás sajtónyilatkozatában kiemelte: Magyarország a Nyugat-Balkán összes országával baráti kapcsolatokra és stabil partnerségre törekszik, hiszen a térség Európa stabilitásának és biztonságának egyik sarokpontja.

Albánia elkötelezettségét mutatja, hogy 2009 óta NATO-szövetségesként ugyanazon közösség tagjaként dolgozunk közös biztonságunkért – mutatott rá a magyar államfő, aki sok sikert kívánt a NATO állam- és kormányfőinek 2027. évi csúcstalálkozójához, amelyet Tiranában tartanak.

Sulyok Tamás kiemelte: meggyőződése, hogy a Nyugat-Balkánnak helye van az Európai Unióban is, s Albánia ebbéli törekvésében eddig is számíthatott, és ezután is számíthat Magyarország elkötelezett támogatására.

Hozzátette: bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt időszakban lendületet kapott Albánia csatlakozási folyamata, ráadásul az első klaszter megnyitására éppen az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége alatt kerülhetett sor.

A magyar államfő örömét fejezte ki, hogy a Három Tenger kezdeményezéshez idén Albánia is csatlakozott. Ez a fórum további lehetőséget biztosít arra, hogy a Balti-tengertől az Adriáig és a Fekete-tengerig nyúló közép-európai térség államai tovább erősítsék egymással a gazdasági és politikai kapcsolatokat a kölcsönös érdekek és értékek alapján – mutatott rá.

„Büszke vagyok arra, hogy országaink az elmúlt években egyre szorosabb együttműködést alakítottak ki egymással” – hangsúlyozta Sulyok Tamás, hozzátéve: bízik a baráti viszony további megőrzésében.

Sulyok Tamás megköszönte, és elfogadta Bajram Begajt meghívását Albániába.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök Budapesten fogadta albán kollégáját (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kisfaludy László
idezojelektanárképzés

A tanártovábbképzés megújulása történelmi lépés

Kisfaludy László avatarja

Közel 25 ezer óvodapedagógus, tanító és tanár jelentkezett az új típusú tartalmi megújító képzésekre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu