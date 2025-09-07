Sulyok Tamás: A tradíció és az innováció határozzák meg a magyar felsőoktatást

A tradíció és az innováció határozzák meg a Debreceni Egyetemet, ahogy a magyar felsőoktatást is – jelentette ki a köztársasági elnök a hajdúsági vármegyeszékhely felsőoktatási intézményének tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vasárnap.

Sulyok Tamás elmondta, a tradíció és az innováció egysége biztosítja, hogy a magyar egyetemek nemcsak megőrzik értékeinket, hanem egyaránt élen járnak a jövőt formáló tudományokban.

Az államfő a Főnix Arénában rendezett eseményen arra kérte a hallgatókat és oktatókat, hogy legyenek büszkék a magyar felsőoktatásra, amely olyan kiválóságokat adott a világnak, mint Neumann János, Szent-Györgyi Albert, Karikó Katalin vagy Krausz Ferenc.

Nemzetünk a Nobel-díjasok lakosságarányos rangsorában a tizenegyedik helyen áll, ez nemcsak múltunk dicsősége, hanem jövőnk ígérete is

– fogalmazott az államfő.

Sulyok Tamás felidézte, Debrecen mindig különleges helyet töltött be a magyar művelődés történetében, egyeteme egész Magyarország büszkeségének számít, ahol tizenhárom karon, a humántól a reálterületekig, az orvostudománytól a zeneművészetig zajlik képzés.

Az államfő szerint a Debreceni Egyetem ma virágkorát éli, csaknem ötvenezer hallgatója van, jelen van a város határán túl, vezetői pedig tudtak élni az elmúlt huszonöt év strukturális lehetőségeivel és tovább építették az egyetem megbecsülését és kapcsolatrendszerét

Sulyok Tamás kiemelte,

a debreceni diploma olyan érték, amely nagy előnyt jelent,

hiszen a felgyorsult ütemben fejlődő világban minden eddiginél fontosabb a nemzetközileg is versenyképes tudás megszerzése.

„Önök lesznek az első nemzedék, amelyik a mesterséges intelligenciával nemcsak szembesül, hanem azt széles körben, ma még elképzelhetetlen helyzetekben is alkalmazni fogja” – fogalmazott

A köztársasági elnök köszöntötte a partiumi, erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki hallgatókat és munkatársakat, valamint a világ távolabbi tájairól érkezett hallgatókat.