Sulyok TamásDebreceni Egyetemtradíció innováció

Sulyok Tamás: A tradíció és az innováció határozzák meg a magyar felsőoktatást

A Debreceni Egyetem ma virágkorát éli.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 13:15
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tradíció és az innováció határozzák meg a Debreceni Egyetemet, ahogy a magyar felsőoktatást is – jelentette ki a köztársasági elnök a hajdúsági vármegyeszékhely felsőoktatási intézményének tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vasárnap.

Sulyok Tamás elmondta, a tradíció és az innováció egysége biztosítja, hogy a magyar egyetemek nemcsak megőrzik értékeinket, hanem egyaránt élen járnak a jövőt formáló tudományokban.

Az államfő a Főnix Arénában rendezett eseményen arra kérte a hallgatókat és oktatókat, hogy legyenek büszkék a magyar felsőoktatásra, amely olyan kiválóságokat adott a világnak, mint Neumann János, Szent-Györgyi Albert, Karikó Katalin vagy Krausz Ferenc.

Nemzetünk a Nobel-díjasok lakosságarányos rangsorában a tizenegyedik helyen áll, ez nemcsak múltunk dicsősége, hanem jövőnk ígérete is

 – fogalmazott az államfő.

Sulyok Tamás felidézte, Debrecen mindig különleges helyet töltött be a magyar művelődés történetében, egyeteme egész Magyarország büszkeségének számít, ahol tizenhárom karon, a humántól a reálterületekig, az orvostudománytól a zeneművészetig zajlik képzés.

Az államfő szerint a Debreceni Egyetem ma virágkorát éli, csaknem ötvenezer hallgatója van, jelen van a város határán túl, vezetői pedig tudtak élni az elmúlt huszonöt év strukturális lehetőségeivel és tovább építették az egyetem megbecsülését és kapcsolatrendszerét

Sulyok Tamás kiemelte,

 a debreceni diploma olyan érték, amely nagy előnyt jelent,

 hiszen a felgyorsult ütemben fejlődő világban minden eddiginél fontosabb a nemzetközileg is versenyképes tudás megszerzése.

„Önök lesznek az első nemzedék, amelyik a mesterséges intelligenciával nemcsak szembesül, hanem azt széles körben, ma még elképzelhetetlen helyzetekben is alkalmazni fogja” – fogalmazott

A köztársasági elnök köszöntötte a partiumi, erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki hallgatókat és munkatársakat, valamint a világ távolabbi tájairól érkezett hallgatókat.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkereskedelem

A nap mondása

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu