Albánia új minisztere nem élő ember

Albánia miniszterelnöke így fogalmazott: Diella „az első kabinettag, aki nem fizikai valójában, hanem mesterséges intelligenciaként van jelen”. Rama szerint ez a lépés közelebb viheti országát ahhoz, hogy közbeszerzési rendszere teljes mértékben tiszta és átlátható legyen – olvasható az Origo cikkében.

Edi Rama, Albánia miniszterelnökének bejelentése szerint az AI-bot feladata az lesz, hogy a közbeszerzéseket teljesen átláthatóvá tegye (Fotó: AFP/Armend Nimani)

Albánia és a korrupció

A balkáni országban évtizedek óta súlyos problémát jelent a korrupció, amely a közbeszerzéseken keresztül is komoly károkat okoz. Nemzetközi elemzők rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezett bűnözés, a kábítószer- és fegyverkereskedelemből származó pénzek tisztára mosása jelentős befolyással bír az állami intézményekben.

Ez a helyzet Albánia európai uniós csatlakozását is hátráltatja, amelyet Rama 2030-ra szeretne elérni – a szakértők azonban ezt túlzottan ambiciózus célnak tartják.

A kormány egyelőre nem részletezte, hogy milyen emberi felügyeletet biztosítanak majd a rendszer felett, és miként zárják ki annak a lehetőségét, hogy valaki manipulálja a mesterséges intelligenciát. Szakértők arra figyelmeztetnek: egy virtuális miniszter önmagában nem szünteti meg a korrupciót, ha a politikai és gazdasági háttér nem változik – írja a Reuters.

Diella nem teljesen ismeretlen az albán közvélemény előtt

Az év elején ugyanis már megjelent az e-Albania digitális platformon, ahol virtuális asszisztensként segítette az állampolgárokat hivatalos ügyintézésben. A bot hagyományos albán népviseletben jelenik meg, hangutasításokat értelmez, és elektronikus bélyegzővel hitelesített dokumentumokat ad ki, amivel csökkenti a bürokráciát.

A közösségi médiában sokan kétkedéssel fogadták a döntést. Egy felhasználó így írt: „Még Diella is korrupt lesz Albániában.” Mások attól tartanak, hogy a lopások ugyanúgy folytatódnak, csupán a felelősséget egy mesterséges intelligenciára hárítják majd. A májusban megválasztott új parlament pénteken tartja alakuló ülését, de egyelőre kérdéses, hogy a kormány szavazására is sor kerül-e. Annyi bizonyos: Albánia ezzel a lépéssel ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került.