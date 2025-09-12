Albániakinevezésmesterséges intelligenciaközbeszerzési eljárásminiszterkorrupció

Albánia új minisztere nem élő ember

Albánia történelmi lépést tett: a közbeszerzésekért felelős új miniszter nem ember, hanem egy mesterséges intelligencia által generált bot. Edi Rama miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint az „Diella” névre keresztelt virtuális szereplő feladata az lesz, hogy átláthatóvá tegye és korrupciómentessé alakítsa az állami tendereket.

2025. 09. 12. 10:52
Albánia AI-botot nevez ki miniszternek a korrupció elleni küzdelemre Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
Albánia miniszterelnöke így fogalmazott: Diella „az első kabinettag, aki nem fizikai valójában, hanem mesterséges intelligenciaként van jelen”. Rama szerint ez a lépés közelebb viheti országát ahhoz, hogy közbeszerzési rendszere teljes mértékben tiszta és átlátható legyen – olvasható az Origo cikkében.

Edi Rama, Albánia miniszterelnökének bejelentése szerint az AI-bot feladata az lesz, hogy a közbeszerzéseket teljesen átláthatóvá tegye
Edi Rama, Albánia miniszterelnökének bejelentése szerint az AI-bot feladata az lesz, hogy a közbeszerzéseket teljesen átláthatóvá tegye (Fotó: AFP/Armend Nimani)

Albánia és a korrupció

A balkáni országban évtizedek óta súlyos problémát jelent a korrupció, amely a közbeszerzéseken keresztül is komoly károkat okoz. Nemzetközi elemzők rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezett bűnözés, a kábítószer- és fegyverkereskedelemből származó pénzek tisztára mosása jelentős befolyással bír az állami intézményekben. 

Ez a helyzet Albánia európai uniós csatlakozását is hátráltatja, amelyet Rama 2030-ra szeretne elérni – a szakértők azonban ezt túlzottan ambiciózus célnak tartják.

A kormány egyelőre nem részletezte, hogy milyen emberi felügyeletet biztosítanak majd a rendszer felett, és miként zárják ki annak a lehetőségét, hogy valaki manipulálja a mesterséges intelligenciát. Szakértők arra figyelmeztetnek: egy virtuális miniszter önmagában nem szünteti meg a korrupciót, ha a politikai és gazdasági háttér nem változik – írja a Reuters.

Diella nem teljesen ismeretlen az albán közvélemény előtt

Az év elején ugyanis már megjelent az e-Albania digitális platformon, ahol virtuális asszisztensként segítette az állampolgárokat hivatalos ügyintézésben. A bot hagyományos albán népviseletben jelenik meg, hangutasításokat értelmez, és elektronikus bélyegzővel hitelesített dokumentumokat ad ki, amivel csökkenti a bürokráciát.

A közösségi médiában sokan kétkedéssel fogadták a döntést. Egy felhasználó így írt: „Még Diella is korrupt lesz Albániában.” Mások attól tartanak, hogy a lopások ugyanúgy folytatódnak, csupán a felelősséget egy mesterséges intelligenciára hárítják majd. A májusban megválasztott új parlament pénteken tartja alakuló ülését, de egyelőre kérdéses, hogy a kormány szavazására is sor kerül-e. Annyi bizonyos: Albánia ezzel a lépéssel ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került.

Borítókép: Albánia AI-botot nevez ki miniszternek a korrupció elleni küzdelemre. Illusztráció (Fotó: AFP)

