Korábban az MSZP szekerét tolta a Tisza orosházi jelöltaspiránsa is

Újabb bizonyíték került elő arról, hogy baloldali jelöltekkel van tele a Tisza Párt előválasztási listája – hívta fel a figyelmet a Beol.hu.

A Tisza Párt jelöltaspiránsai a Békés vármegyei 4-es választókerületben

A hírportál cikke szerint Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke szúrta ki, hogy az orosházi központú Békés 4-es választókerület egyik Tisza-jelöltje, Molnár József korábban MSZP-s pólóban pózolt.

Novák Előd szerint a választókerület egy másik tiszás jelöltje, Gurzó Mária tavaly olyan plakátot osztott meg, hogy neki „a hazai románság érdeke áll mindenek felett”, sőt hivatalosan is román, most is az Országos Román Önkormányzat képviselője.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, noha Magyar Péter azt ígérte korábban, hogy nem fog össze a többi baloldali párttal, a Tisza jelöltaspiránsi listájának közzététele óta napnál világosabb, hogy ez nem igaz, hiszen a jelöltjelöltek között éppen a baloldaliak képviseltetik magukat a legnagyobb számban.

Borítókép: Molnár József évekkel ezelőtt még az MSZP szekerét tolta, most az előválasztáson Tisza-jelölt (Forrás: Facebook/Novák Előd oldala)