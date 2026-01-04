Szentkirályi Alexandrahatárontúli magyarsághatárontúli magyarok

A határon túli magyarság nem számíthat sem a baloldalra, sem a Tiszára, sem a DK-ra

A külhoni magyar közösségeknek egyetlen biztos támaszuk van: a nemzeti kormány, amely tettekkel, nem üres szavakkal áll mellettük – írta egy Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.

Forrás: Facebook2026. 01. 04. 14:44
Szentkirályi Alexandra Facebook
„Mindig is csak mi, a nemzeti oldal álltunk ki következetesen a külhoni magyarok mellett. Akkor is, amikor ez nem volt divatos. Akkor is, amikor támadtak érte. És akkor is, amikor mások hátat fordítottak nekik. Most pedig mit látunk? Felháborító baloldali álszentséget” – írta a közösségi oldalán a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője

Szentkirályi Alexandra. Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra aláhúzta: 

ugyanazok próbálják politikai célokra felhasználni a határon túli magyarokat, akik elvennék tőlük az állampolgárságot, a szavazati jogot és a támogatásokat. 

„Micsoda képmutatás!” – tette hozzá a kormánypárti politikus.

„Ne legyenek illúzióink: a határon túli magyarság nem számíthat sem a baloldalra, sem a Tiszára, sem a DK-ra. Ők már bizonyítottak – ellenük. A külhoni magyar közösségeknek egyetlen biztos támasza van: a nemzeti kormány, amely tettekkel, nem üres szavakkal áll mellettük. Mi nem kampányeszközként tekintünk rájuk, hanem a nemzet részeként. Mert határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs” – zárta a gondolatait Szentkirályi Alexandra. 

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

