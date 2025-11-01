„Ez hihetetlen” – Angliában is ámulnak Tóth Balázs elképesztő bravúrján + videó

Két korábbi Premier League-győztes találkozott a Championship 13. fordulójában, a Leicester City és Blacburn Rovers. Tóth Balázs állt a vendégek kapujában, aki a szurkolók szavazatai alapján október legjobbja lett. A Blackburn októberben egy győzelem mellett egy döntetlent és két vereséget jegyzett a bajnokságban.

Tóth Balázs a harmadik bajnokiját hozta le kapott gól nélkül. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Tóth Balázs hatalmasat védett a Leicester City ellen

A magyar válogatott hálóőre az 54. percben mutatta azt a védést, amelyről nemcsak Magyarországon, de Angliában is beszélnek. A Leicester City játékosa, Mavididi az ötösről lőhetett zavartalanul, nagy bravúrra volt szükség Tóth Balázstól. A magyar kapus széttárta testét, hogy minél nagyobb felületet fedjen le, a labda a lábában akadt el.

„Hihetetlen” – írta a klub a közösségi felületén közzétett videóhoz. Azt is láthattuk, hogy a lefújást követően Valérien Ismael vezetőedző hatalmas ölelést adott Tóth Balázsnak, akinek ez volt a harmadik olyan bajnokija ebben az idényben, amelyen nem kapott gólt.

A Blackburn Rovers mindkét gólját Andri Gudjohnsen szerezte, Tóth Balázs kapuja pedig érintetlen maradt. A 2-0-s siker azt jelenti, hogy a Blacburn négy pontra eltávolodott a kiesőzónától, mindezt úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a riválisai.

A mérkőzés összefoglalója itt megtekinthető: