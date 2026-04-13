Másik ország szövetségi kapitánya áradozik Tóth Balázsról – irány a Premier League?

Most már sorozatosan, mérkőzések óta megdöbbenti az angol szurkolókat Tóth Balázs a labdarúgó Championshipben bemutatott bravúros védéseivel. Az angol másodosztályú Blackburn Rovers magyar válogatott kapusa előtt a csapat edzője, Michael O’Neill is leborult az elmúlt hétvégi, újabb hihetetlen védése után. Az ő szavai azért is különlegesek, mert egyben az északír válogatott nekünk is ismerős szövetségi kapitánya. Tóth Balázs készen állhat a Premier League-re is.

2026. 04. 13. 9:57
Újabb szenzációs védés Blackburn Rovers magyar kapusától: Tóth Balázs a Premier League-be tart
Szombaton újabb lépést tett meg a Blackburn Rovers a bennmaradás felé az angol Championship 42. fordulójában, hiszen 1-1-es döntetlent ért el a Stoke City otthonában, amivel továbbra is a 19. helyen áll, négy pontra a kiesőktől. Ugyan a mérkőzésen megszakadt Tóth Balázs kapott gól nélküli sorozata, és három bajnoki, plusz a két márciusi válogatottmérkőzés hibátlan teljesítménye után újra bevették a kapuját, de így is ő volt a találkozó hőse a korábban Premier League-bajnok klubjában.

Tóth Balázs bravúrjai az északír szövetségi kapitányként is dolgozó edzőjét lenyűgözik, a Premier League lehet a következő szint. Forrás: Mi News/NurPhoto

Tóth Balázs a mérkőzés hajrájában, hét perccel a vége előtt teljesen kiszolgáltatott helyzetben védte ki Lamine Cissé ziccerét a Stoke ellen, amivel megmentett egy pontot a Blackburnnek. Íme, a védés:

Mindez egy héttel azután történt, hogy a West Bromwich Albion ellen 0-0-ra végződött bajnokin a 28 éves magyar kapus az egész idény egyik legnagyobb védését mutatta be a Championshipben. Tóth sorozatos bravúrjairól az angol klubja a hivatalos honlapján közölt cikket, amiben a WBA elleni védést hihetetlennek minősítették, és megjegyezték, hogy nemcsak akkor és most a Stoke ellen, hanem előtte, a Middlesbrough elleni (0-0) bajnokin is a mezőny egyik legjobbja volt.

 

Az északír szövetségi kapitány leborul Tóth Balázs előtt

A Balckburn honlapja megszólaltatta Tóth Balázs formájáról a klub vezetőedzőjét, Michael O’Neillt, aki egyúttal az északír válogatott szövetségi kapitánya is, a két munkát párhuzamosan végzi.

Az elmúlt hetekben óriási védéseket mutatott be, ez nem kérdés. Kivételes abban, ahogy lefedi a kaput ilyen kritikus helyzetekben. Nagy termetű játékos, és most már egy olyan fiút látunk, aki megszilárdította helyét a magyar válogatott kapusaként is. Az utóbbi hetekben hatalmas szerepe volt a csapatunk eredményeiben

– dicsérte O’Neill a magyar kapust.

Szavai azért is különlegesek, mert O’Neill északír szövetségi kapitányként ismerős ellenfél a magyar válogatottnak is. A 2016-os Európa-bajnokság selejtezőiben az általa vezetett északír válogatott 2-1-re nyert Budapesten, majd odahaza 1-1-es döntetlent ért el ellenünk, és meglepetésre megnyerte a csoportot, így története során először jutott ki az Eb-re. Az edző 2011 és 2020 között vezette a nemzeti csapatot, majd 2022-tól újra ő a szövetségi kapitány, jelenleg a Blackburn Rovers edzői posztja mellett. Ősszel a Nemzetek Ligájában ráadásul újra megmérkőzhet a magyar válogatott ellen.

 

Marco Rossi már döntött, nyártól jöhet a Premier League is?

Tóth Balázs tavaly ősszel robbant be a magyar válogatott kapujában, és nemrég Marco Rossi szövetségi kapitány már kijelentette, hogy egyértelműen ő az első számú kapus a nemzeti csapatban, amivel így Dibusz Dénes helyét vette át.

A Blackburn egyik legjobbjaként Tóthnak esélye lehet arra, hogy szerződést kapjon a Premier League-ben. A jelenlegi megállapodása 2027 nyaráig él a klubjával, ami ideális a mostani klubváltás szempontjából, hiszen a Blackburn még pénzt tudna csinálni az eladásából, később már kisebb eséllyel. 

Tóth piaci értéke ráadásul a kiugró teljesítménye ellenére alacsony, mindössze hétszázezer euró, így bármelyik Premier League-klubnak jó befektetés lehetne.

Maga Tóth is megerősítette, hogy eljöhet a szintlépés ideje:v– Amikor a Blackburnbe igazoltam, az volt a vágyam, hogy megmutassam magam, és ha sikerül megugranom a lécet, jöhet a következő lépcsőfok. Amit reméltem, megvalósult, jó lenne szintet lépni, ám nem tudom, mit hoz a jövő, most csak az fontos, hogy minél előbb kiharcoljuk a bennmaradást.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

