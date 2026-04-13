Másik ország szövetségi kapitánya áradozik Tóth Balázsról – irány a Premier League?

Szombaton újabb lépést tett meg a Blackburn Rovers a bennmaradás felé az angol Championship 42. fordulójában, hiszen 1-1-es döntetlent ért el a Stoke City otthonában, amivel továbbra is a 19. helyen áll, négy pontra a kiesőktől. Ugyan a mérkőzésen megszakadt Tóth Balázs kapott gól nélküli sorozata, és három bajnoki, plusz a két márciusi válogatottmérkőzés hibátlan teljesítménye után újra bevették a kapuját, de így is ő volt a találkozó hőse a korábban Premier League-bajnok klubjában.

Tóth Balázs bravúrjai az északír szövetségi kapitányként is dolgozó edzőjét lenyűgözik, a Premier League lehet a következő szint.

Tóth Balázs a mérkőzés hajrájában, hét perccel a vége előtt teljesen kiszolgáltatott helyzetben védte ki Lamine Cissé ziccerét a Stoke ellen, amivel megmentett egy pontot a Blackburnnek. Íme, a védés:

Mindez egy héttel azután történt, hogy a West Bromwich Albion ellen 0-0-ra végződött bajnokin a 28 éves magyar kapus az egész idény egyik legnagyobb védését mutatta be a Championshipben. Tóth sorozatos bravúrjairól az angol klubja a hivatalos honlapján közölt cikket, amiben a WBA elleni védést hihetetlennek minősítették, és megjegyezték, hogy nemcsak akkor és most a Stoke ellen, hanem előtte, a Middlesbrough elleni (0-0) bajnokin is a mezőny egyik legjobbja volt.

Az északír szövetségi kapitány leborul Tóth Balázs előtt

A Balckburn honlapja megszólaltatta Tóth Balázs formájáról a klub vezetőedzőjét, Michael O’Neillt, aki egyúttal az északír válogatott szövetségi kapitánya is, a két munkát párhuzamosan végzi.

Az elmúlt hetekben óriási védéseket mutatott be, ez nem kérdés. Kivételes abban, ahogy lefedi a kaput ilyen kritikus helyzetekben. Nagy termetű játékos, és most már egy olyan fiút látunk, aki megszilárdította helyét a magyar válogatott kapusaként is. Az utóbbi hetekben hatalmas szerepe volt a csapatunk eredményeiben

– dicsérte O’Neill a magyar kapust.

Szavai azért is különlegesek, mert O’Neill északír szövetségi kapitányként ismerős ellenfél a magyar válogatottnak is. A 2016-os Európa-bajnokság selejtezőiben az általa vezetett északír válogatott 2-1-re nyert Budapesten, majd odahaza 1-1-es döntetlent ért el ellenünk, és meglepetésre megnyerte a csoportot, így története során először jutott ki az Eb-re. Az edző 2011 és 2020 között vezette a nemzeti csapatot, majd 2022-tól újra ő a szövetségi kapitány, jelenleg a Blackburn Rovers edzői posztja mellett. Ősszel a Nemzetek Ligájában ráadásul újra megmérkőzhet a magyar válogatott ellen.

Marco Rossi már döntött, nyártól jöhet a Premier League is?

Tóth Balázs tavaly ősszel robbant be a magyar válogatott kapujában, és nemrég Marco Rossi szövetségi kapitány már kijelentette, hogy egyértelműen ő az első számú kapus a nemzeti csapatban, amivel így Dibusz Dénes helyét vette át.