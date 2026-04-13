Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Robbie KeaneFerencvárosMartin O'NeillCeltic

Saját helyére ajánlja Robbie Keane-t a brit csapat nyáron elköszönő edzője

Egyre erősödnek azok a nemzetközi sajtóértesülések, amelyek szerint Robbie Keane akár már a nyáron távozhat a Ferencváros labdarúgócsapatának kispadjáról. Legutóbb a Celtic nyáron elköszönő vezetőedzője, Martin O’Neill beszélt Robbie Keane-ről, akivel kapcsolatban elmondta: minden adottsága megvan hozzá, hogy ő legyen a skót sztárcsapat új trénere.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 9:47
A Ferencváros vezetőedzője korábban utalt rá, hogy nyitott lehet az új kihívásokra Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzetközi hírek szerint Robbie Keane már most az egyik legkiemeltebb jelölt a Celticnél, ahol Martin O’Neill csak ideiglenesen irányít: a glasgow-i szerződése az idény végén lejár. A skót klub vezetése nyári átalakításra készül, és ebben kulcsszerepet szánhatnak a jelenleg az FTC-nél lévő ír szakembernek.

Robbie Keane még játékosként szerepelt az akkor Martin O’Neill vezette ír válogatottban
Robbie Keane még játékosként szerepelt az akkor Martin O’Neill (balra) vezette ír válogatottban (Forrás: AFP)

Martin O’Neill szerint Keane szóba jöhet a Celtic csapatánál

O’Neill nem is rejtette véka alá véleményét: szerinte Keane-nek minden adottsága megvan ahhoz, hogy átvegye a glasgow-i klub irányítását. A szakember kiemelte, hogy az ír tréner a Ferencvárossal végzett munkájával bizonyította rátermettségét, és természetes jelölt lehet egy ilyen szintű feladatra.

– Robbie nagyszerű munkát végez a Ferencvárosnál, miért ne jöhetne szóba? Egy ilyen kaliberű edzőben kell gondolkodnia a klubnak. Két évig dolgoztam együtt vele, amikor én voltam az ír válogatott szövetségi kapitánya. Jó lett volna, ha 26-27 éves korában áll a rendelkezésünkre, nem pedig pályafutása későbbi szakaszában. Hogy már akkor úgy tűnt, edző lesz-e belőle? Ezt mindig nehéz megmondani. Arra próbálok utalni, hogy sokszor azt gondoljuk valakiről, edző lesz, aztán végül mégsem így alakul. Személy szerint talán én voltam a legkevésbé esélyes a Nottingham Forestnél arra, hogy később edző váljon belőlem. Nem ismerem Robbie-t annyira emberként, hogy meg tudjam mondani, hogyan irányítana egy öltözőnyi játékost, de az eddigi munkájával egészen jól helytállt – idézi a 74 esztendős szakembert a glasgowtimes.co.uk.

Robbie Keane is utalhatott a távozásra

A találgatásokat erősíti, hogy Keane maga sem zárta ki a váltást. Nyilatkozataiban hangsúlyozta: edzőként a legmagasabb szintre szeretne eljutni, és ez sokak szerint egyértelmű jelzés arra, hogy nyitott egy nagyobb klub ajánlatára. Nemrégiben arról beszélt, hogy idővel biztosan új kihívásra vágyik majd, a kérdés, hogy ennek mikor jön el az ideje.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu