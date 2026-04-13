Saját helyére ajánlja Robbie Keane-t a brit csapat nyáron elköszönő edzője

A nemzetközi hírek szerint Robbie Keane már most az egyik legkiemeltebb jelölt a Celticnél, ahol Martin O’Neill csak ideiglenesen irányít: a glasgow-i szerződése az idény végén lejár. A skót klub vezetése nyári átalakításra készül, és ebben kulcsszerepet szánhatnak a jelenleg az FTC-nél lévő ír szakembernek.

Robbie Keane még játékosként szerepelt az akkor Martin O’Neill (balra) vezette ír válogatottban (Forrás: AFP)

Martin O’Neill szerint Keane szóba jöhet a Celtic csapatánál

O’Neill nem is rejtette véka alá véleményét: szerinte Keane-nek minden adottsága megvan ahhoz, hogy átvegye a glasgow-i klub irányítását. A szakember kiemelte, hogy az ír tréner a Ferencvárossal végzett munkájával bizonyította rátermettségét, és természetes jelölt lehet egy ilyen szintű feladatra.

– Robbie nagyszerű munkát végez a Ferencvárosnál, miért ne jöhetne szóba? Egy ilyen kaliberű edzőben kell gondolkodnia a klubnak. Két évig dolgoztam együtt vele, amikor én voltam az ír válogatott szövetségi kapitánya. Jó lett volna, ha 26-27 éves korában áll a rendelkezésünkre, nem pedig pályafutása későbbi szakaszában. Hogy már akkor úgy tűnt, edző lesz-e belőle? Ezt mindig nehéz megmondani. Arra próbálok utalni, hogy sokszor azt gondoljuk valakiről, edző lesz, aztán végül mégsem így alakul. Személy szerint talán én voltam a legkevésbé esélyes a Nottingham Forestnél arra, hogy később edző váljon belőlem. Nem ismerem Robbie-t annyira emberként, hogy meg tudjam mondani, hogyan irányítana egy öltözőnyi játékost, de az eddigi munkájával egészen jól helytállt – idézi a 74 esztendős szakembert a glasgowtimes.co.uk.

Robbie Keane is utalhatott a távozásra

A találgatásokat erősíti, hogy Keane maga sem zárta ki a váltást. Nyilatkozataiban hangsúlyozta: edzőként a legmagasabb szintre szeretne eljutni, és ez sokak szerint egyértelmű jelzés arra, hogy nyitott egy nagyobb klub ajánlatára. Nemrégiben arról beszélt, hogy idővel biztosan új kihívásra vágyik majd, a kérdés, hogy ennek mikor jön el az ideje.