Hihetetlen potyagól segítette ki az egy félidőn át rosszul játszó Fradit

Lépés és győzelmi kényszerben lépett pályára pénteken este a Ferencváros az NB I 29. fordulójában. A délutáni mérkőzésen a Győr magabiztosan, 4-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen. Ezzel a győriek hatpontos előnyre tettek szert a tabella élén, de a Fradi egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. (A bajnokcsapatnak április 14-én kell pótolnia a Puskás Akadémia elleni elmaradt találkozóját.) A DVTK azzal a céllal érkezett az Üllői útra, hogy ne kapjon ki. A Diósgyőr a kiesés elkerülése ellen harcolt, egy újabb vereséggel szinte kilátástalan helyzetbe került volna a vendégcsapat.
A Ferencváros nagy sallert kapott, a DVTK vezetett
Ahogyan az várható volt, a mérkőzés elején a Fradi megpróbálta beszorítani a kapu elé az ellenfelet. Ez azonban csak meddő fölénynek bizonyult. Ráadásul a 19. percben Yusufnak sérülés miatt kellett elhagynia a pályát, a helyére Joseph érkezett. Ekkor még 0-0 volt az állás, négy perccel később azonban – óriási meglepetésre – a Diósgyőr szerezte meg a vezetést.
Történt, hogy Macsó játszotta meg Bényeit, aki a bal szélről ívelte át a labdát a bal sarok felé. A labda Osváth lábán pattant egyet, így került Pető elé. akinek nem volt nehéz dolga, mert két méterről az üres kapuba kellett fejelnie.
Ez a gól hideg zuhanyként hatott, miközben a Fradi-közönség egyre türelmetlenebbül vette tudomásul a történteket. A 33. percben meg is unták a dolgot és nagy füttykoncertbe kezdtek. Pont akkor, amikor a Fradinak lehetősége nyílt volna az egyenlítésre. Abu Fani szabadrúgást ívelt a tizenhatosra, a DVTK kapusa, Megyeri rosszul és feleslegesen jött ki. Raemaekers fejében ott lehetett volna az egyenlítés, de ott is maradt.
Tény, hogy a Ferencváros semmit sem tudott kezdeni a betömörülő DVTK-val, az pedig, hogy a vendégcsapat vezetett, mintha béklyót kötött volna a címvédő játékosainak lábára. Nem úgy Macsóéra, aki a 39. percben elképesztő szólót vágott le. Sem Joseph, sem Osváth nem vette őt komolyan, más kérdés, hogy ebből az akcióból nem lett gól.
Az első félidő utolsó öt percében sem történt semmi olyan, ami a Fradi szimpatizánsainak megfelelt volna. A játék sebességében is elmaradt a várttól a zöld-fehér csapat, az pedig, hogy a lassan kiesőnek elkönyvelt DVTK vezetett, szinte hihetetlen volt. Mindenesetre a szünetben nagyon keményen fel kellett ráznia a játékosokat Robbie Keane edzőnek. A budapesti zöld-fehérek nagy füttyszó közepette vonultak be az öltözőbe.
