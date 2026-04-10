Hihetetlen potyagól segítette ki az egy félidőn át rosszul játszó Fradit

Lépés és győzelmi kényszerben lépett pályára pénteken este a Ferencváros az NB I 29. fordulójában. A délutáni mérkőzésen a Győr magabiztosan, 4-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen. Ezzel a győriek hatpontos előnyre tettek szert a tabella élén, de a Fradi egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. (A bajnokcsapatnak április 14-én kell pótolnia a Puskás Akadémia elleni elmaradt találkozóját.) A DVTK azzal a céllal érkezett az Üllői útra, hogy ne kapjon ki. A Diósgyőr a kiesés elkerülése ellen harcolt, egy újabb vereséggel szinte kilátástalan helyzetbe került volna a vendégcsapat.

Nebojsa Vignjevic a Ferencváros ellen vezette a DVTK-t. Fotó: Mirkó István

A Ferencváros nagy sallert kapott, a DVTK vezetett

Ahogyan az várható volt, a mérkőzés elején a Fradi megpróbálta beszorítani a kapu elé az ellenfelet. Ez azonban csak meddő fölénynek bizonyult. Ráadásul a 19. percben Yusufnak sérülés miatt kellett elhagynia a pályát, a helyére Joseph érkezett. Ekkor még 0-0 volt az állás, négy perccel később azonban – óriási meglepetésre – a Diósgyőr szerezte meg a vezetést.

Történt, hogy Macsó játszotta meg Bényeit, aki a bal szélről ívelte át a labdát a bal sarok felé. A labda Osváth lábán pattant egyet, így került Pető elé. akinek nem volt nehéz dolga, mert két méterről az üres kapuba kellett fejelnie.

Ez a gól hideg zuhanyként hatott, miközben a Fradi-közönség egyre türelmetlenebbül vette tudomásul a történteket. A 33. percben meg is unták a dolgot és nagy füttykoncertbe kezdtek. Pont akkor, amikor a Fradinak lehetősége nyílt volna az egyenlítésre. Abu Fani szabadrúgást ívelt a tizenhatosra, a DVTK kapusa, Megyeri rosszul és feleslegesen jött ki. Raemaekers fejében ott lehetett volna az egyenlítés, de ott is maradt.

Tény, hogy a Ferencváros semmit sem tudott kezdeni a betömörülő DVTK-val, az pedig, hogy a vendégcsapat vezetett, mintha béklyót kötött volna a címvédő játékosainak lábára. Nem úgy Macsóéra, aki a 39. percben elképesztő szólót vágott le. Sem Joseph, sem Osváth nem vette őt komolyan, más kérdés, hogy ebből az akcióból nem lett gól.

A DVTK nagy küzdelemre késztette a bajnoki címvédőt. Fotó: Mirkó István

Az első félidő utolsó öt percében sem történt semmi olyan, ami a Fradi szimpatizánsainak megfelelt volna. A játék sebességében is elmaradt a várttól a zöld-fehér csapat, az pedig, hogy a lassan kiesőnek elkönyvelt DVTK vezetett, szinte hihetetlen volt. Mindenesetre a szünetben nagyon keményen fel kellett ráznia a játékosokat Robbie Keane edzőnek. A budapesti zöld-fehérek nagy füttyszó közepette vonultak be az öltözőbe.