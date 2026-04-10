Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Hihetetlen potyagól segítette ki az egy félidőn át rosszul játszó Fradit

Hihetetlen meccset játszott Budapesten a DVTK csapata a labdarúgó NB I-ben. Negyvenöt perc játék után a Ferencváros hazai pályán hátrányban volt a Diósgyőr ellen. Aztán az 50. percben az idei bajnokság talán legnagyobb potyagólja esett be a miskolciak kapujába, s ez mindent megváltoztatott. A Fradi 3-1-re nyert és tapad a listavezető Győrre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 21:53
Kemény csatát hozott a DVTK budapesti vendégjátéka Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lépés és győzelmi kényszerben lépett pályára pénteken este a Ferencváros az NB I 29. fordulójában. A délutáni mérkőzésen a Győr magabiztosan, 4-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen. Ezzel a győriek hatpontos előnyre tettek szert a tabella élén, de a Fradi egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. (A bajnokcsapatnak április 14-én kell pótolnia a Puskás Akadémia elleni elmaradt találkozóját.) A DVTK azzal a céllal érkezett az Üllői útra, hogy ne kapjon ki. A Diósgyőr a kiesés elkerülése ellen harcolt, egy újabb vereséggel szinte kilátástalan helyzetbe került volna a vendégcsapat.

Nebojsa Vignjevic a Ferencváros ellen vezette a DVTK-t. Fotó: Mirkó István

A Ferencváros nagy sallert kapott, a DVTK vezetett

Ahogyan az várható volt, a mérkőzés elején a Fradi megpróbálta beszorítani a kapu elé az ellenfelet. Ez azonban csak meddő fölénynek bizonyult. Ráadásul a 19. percben Yusufnak sérülés miatt kellett elhagynia a pályát, a helyére Joseph érkezett. Ekkor még 0-0 volt az állás, négy perccel később azonban – óriási meglepetésre – a Diósgyőr szerezte meg a vezetést.

Történt, hogy Macsó játszotta meg Bényeit, aki a bal szélről ívelte át a labdát a bal sarok felé. A labda Osváth lábán pattant egyet, így került Pető elé. akinek nem volt nehéz dolga, mert két méterről az üres kapuba kellett fejelnie.

Ez a gól hideg zuhanyként hatott, miközben a Fradi-közönség egyre türelmetlenebbül vette tudomásul a történteket. A 33. percben meg is unták a dolgot és nagy füttykoncertbe kezdtek. Pont akkor, amikor a Fradinak lehetősége nyílt volna az egyenlítésre. Abu Fani szabadrúgást ívelt a tizenhatosra, a DVTK kapusa, Megyeri rosszul és feleslegesen jött ki. Raemaekers fejében ott lehetett volna az egyenlítés, de ott is maradt. 

Tény, hogy a Ferencváros semmit sem tudott kezdeni a betömörülő DVTK-val, az pedig, hogy a vendégcsapat vezetett, mintha béklyót kötött volna a címvédő játékosainak lábára. Nem úgy Macsóéra, aki a 39. percben elképesztő szólót vágott le. Sem Joseph, sem Osváth nem vette őt komolyan, más kérdés, hogy ebből az akcióból nem lett gól. 

A DVTK nagy küzdelemre késztette a bajnoki címvédőt. Fotó: Mirkó István

Az első félidő utolsó öt percében sem történt semmi olyan, ami a Fradi szimpatizánsainak megfelelt volna. A játék sebességében is elmaradt a várttól a zöld-fehér csapat, az pedig, hogy a lassan kiesőnek elkönyvelt DVTK vezetett, szinte hihetetlen volt. Mindenesetre a szünetben nagyon keményen fel kellett ráznia a játékosokat Robbie Keane edzőnek. A budapesti zöld-fehérek nagy füttyszó közepette vonultak be az öltözőbe.

A DVTK vezető gólja után ünnepelt.Fotó: Mirkó István

A második félidőben a Fradinak teljesen más arcát kellett mutatnia. Akik látták ebben a bajnokságban a címvédő meccseit, esetleg felidézik a nemzetközi mérkőzéseket, egyetérthettek abban, hogy ez az első félidő a legrosszabb 45 perce volt az együttesnek. Ennek megfelelően nagyobb lendülettel vetette magát a küzdelembe a hazai csapat.

Az 50. percben hihetetlen góllal egyenlített ki a Ferencváros. Acolatse a bal oldalról a kapu felé ívelt, a DVTK kapusa, Megyeri pedig addig nézett, amíg a labda beesett a hálóba. Egészen elképesztően nagy potyagól volt ez, hogy Megyeri mire gondolt, az megtippelhetetlen. Ez a gól persze jeladás volt, mert nem sokkal később már a Fradi vezetett.

Az 59. percben formás hazai támadás ment végig a pályán. Gruber, Kanikovszki és Acolatse is labdához ért, majd az egyenlítő gól szerzője a kapura lőtt. Megyeri bravúrral védett, de a kipattanót Joseph bevágta. 2-1 a Ferencváros javára, egy csapásra minden megváltozott. Nyoma sem volt a füttyszónak, a közönség lelkesen ünnepelt.

Várható volt, hogy a teljesen megroggyant diósgyőri csapat innen már képtelen lesz felállni. Ez pedig a hazai csapat malmára hajtotta a vizet. A 76. percben pedig minden kérdés eldőlt, mert Gruber szabadrúgását Gómez fejelte be a tehetetlen Megyeri mellett a kapuba. 3-1, nem maradtak nyitott kérdések.

A Ferencváros, ha nehezen is, de megszerezte a három pontot, s ezzel tartja a lépést a listavezető Győrrel. A következő hét sok mindent eldönthet, mert április 14-én a Fradi pótolja elmaradt meccsét, majd április 19-én jön az ETO elleni szuperrangadó Győrben.

NB I, 29. forduló:

péntek:

Puskás Akadémia–Győri ETO FC 1-4 (0-1). Felcsút, 2000 néző. Jv: Káprály M. Gól: Magyar (91), illetve Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69,)

Ferencváros–Diósgyőr 3-1 (0-1). Üllői út, 9500 néző. Jv: Karakó. Gól: Acolatse (50.), Joseph (59.), Gómez (76.) illetve Pető (23.)

szombat:

15.15: Kazincbarcika–Újpest

17.45: MTK–Zalaegerszeg

20.00: Nyíregyháza–Paks

hétfő: 

20.00: Kisvárda–Debrecen

A tabella állását ide kattintva tekinthetik meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu