Totális kiütés Felcsúton, a Győr megint feladta a leckét a Fradinak

Már pénteken megkezdődött a labdarúgó NB I 29. fordulója. Az első mérkőzésen a listavezető, így az aranyéremre pályázó Győr lépett pályára a Puskás Akadémia otthonában, Felcsúton. A tét a győriek számára óriási volt, hiszen egyre közelebb kerülünk a bajnokság végéhez, ami pedig az esetleges trónfosztást illeti, a fordulók múlásával erre egyre nagyobb lehet az esély.

A Győr edzőjének, Borbély Balázsnak nem kellett izgulnia. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba

A Győr nagy fölényét hozta az első félidő

A győri csapat semmit nem bízott a véletlenre, s már az első félidő első perceiben támadásba lendült. A 3. percben Schön passzolt Stefuljnak, ám utóbbi lövését Szappanos, a Puskás Akadémia kapusa kivédte. Válaszként a 8. percben Németh András lőtt a kapuba, de a bírók les miatt nem adták meg ezt a találatot.

A 16. percben megszületett a találkozó első gólja. Bíró ívelt, Maceiras rossz helyre fejelte el a labdát, ami így a győri Tóth Rajmund elé került. Ő lőtt is, ezt Szappanos még védte, de a labda kipattant, s éppen Vitális elé került. Vitális Milán pedig kilenc méterről nem hibázott, ezzel a Győr megszerezte a vezetést.

A gól megnyugtatta a győri csapatot, a Puskás pedig az első félidő hátralévő 30 percében semmit sem tudott csinálni. Ez azért volt meglepő, mert a felcsúti együttes elvileg még a bajnoki bronzéremre is pályázhatott volna. Ám azzal a játékkal, amit az első félidőben bemutatott, aligha.

A második félidőben a hazaiaknak mindenképpen változtatni kellett volna a taktikán, mert amíg a győriek vezettek, semmi sem sürgette a vendégeket. Aztán az 50. percben újra villant a Győr. Szögletrúgást végzett el a vendégcsapat, a labda Csinger elé került, aki mellel és combbal maga elé helyezte azt, majd egy védő mellett Szappanos kapujába lőtt. 0-2, ez pedig szinte kilátástalan helyzetbe lökte az enerváltan játszó hazai csapatot. A gólt egy ideig vizsgálta a videóbíró, de aztán megadták a találatot.

Bár a győri csapatnak ebben a bajnokságban voltak megingásai, ez a 0-2 már olyan állás volt, amely egyértelműen az ő malmukra hajtotta a vizet.

A második bekapott gól pedig sokkolta a Puskás Akadémiát, amely képtelen volt újítani.

Akik pedig azt hitték, hogy a győri csapat 0-2 után leáll, nagyot tévedtek. A 67. percben a győriek csatára, Benbuali szépen fordult le védőjéről, majd két csel után hat méterről a kapuba lőtt. Ezzel már 3-0-ra vezettek a győriek, viszont még mindig nem volt vége.