Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
NB I

Totális kiütés Felcsúton, a Győr megint feladta a leckét a Fradinak

A labdarúgó NB I éllovasa, a Győr szemernyi kétséget sem hagyott senkiben, hogy komoly tervei vannak. Az élvonalbeli bajnokság 29. fordulójában Felcsúton nyert 4-1-re a Győr, s ezzel lépéskényszerbe hozta az őt üldöző Ferencvárost.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 19:34
A Győr Felcsúton ütötte ki a Puskás Akadémiát
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már pénteken megkezdődött a labdarúgó NB I 29. fordulója. Az első mérkőzésen a listavezető, így az aranyéremre pályázó Győr lépett pályára a Puskás Akadémia otthonában, Felcsúton. A tét a győriek számára óriási volt, hiszen egyre közelebb kerülünk a bajnokság végéhez, ami pedig az esetleges trónfosztást illeti, a fordulók múlásával erre egyre nagyobb lehet az esély.

Győr
A Győr edzőjének, Borbély Balázsnak nem kellett izgulnia. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Krizsán Csaba 

A Győr nagy fölényét hozta az első félidő

A győri csapat semmit nem bízott a véletlenre, s már az első félidő első perceiben támadásba lendült. A 3. percben Schön passzolt Stefuljnak, ám utóbbi lövését Szappanos, a Puskás Akadémia kapusa kivédte. Válaszként a 8. percben Németh András lőtt a kapuba, de a bírók les miatt nem adták meg ezt a találatot.

A 16. percben megszületett a találkozó első gólja. Bíró ívelt, Maceiras rossz helyre fejelte el a labdát, ami így a győri Tóth Rajmund elé került. Ő lőtt is, ezt Szappanos még védte, de a labda kipattant, s éppen Vitális elé került. Vitális Milán pedig kilenc méterről nem hibázott, ezzel a Győr megszerezte a vezetést. 

A gól megnyugtatta a győri csapatot, a Puskás pedig az első félidő hátralévő 30 percében semmit sem tudott csinálni. Ez azért volt meglepő, mert a felcsúti együttes elvileg még a bajnoki bronzéremre is pályázhatott volna. Ám azzal a játékkal, amit az első félidőben bemutatott, aligha.

A második félidőben a hazaiaknak mindenképpen változtatni kellett volna a taktikán, mert amíg a győriek vezettek, semmi sem sürgette a vendégeket. Aztán az 50. percben újra villant a Győr. Szögletrúgást végzett el a vendégcsapat, a labda Csinger elé került, aki mellel és combbal maga elé helyezte azt, majd egy védő mellett Szappanos kapujába lőtt. 0-2, ez pedig szinte kilátástalan helyzetbe lökte az enerváltan játszó hazai csapatot. A gólt egy ideig vizsgálta a videóbíró, de aztán megadták a találatot.

Bár a győri csapatnak ebben a bajnokságban voltak megingásai, ez a 0-2 már olyan állás volt, amely egyértelműen az ő malmukra hajtotta a vizet. 

A második bekapott gól pedig sokkolta a Puskás Akadémiát, amely képtelen volt újítani.

Akik pedig azt hitték, hogy a győri csapat 0-2 után leáll, nagyot tévedtek. A 67. percben a győriek csatára, Benbuali szépen fordult le védőjéről, majd két csel után hat méterről a kapuba lőtt. Ezzel már 3-0-ra vezettek a győriek, viszont még mindig nem volt vége. 

Két perccel Benbuali gólja után Njie kapott jó labdát Gavricstól, s ha már így esett, belőtte a győriek negyedik gólját is. 0-4, teljes, totális kiütés. A 91. percben a Puskás Akadémia ugyan még szépíteni tudott Magyar révén, de ahogy a szakzsargon mondaná: ez nem osztott és nem is szorzott.

A Puskás Akadémia megmagyarázhatatlan és értékelhetetlen teljesítményt nyújtott. A győriek minden elismerést megérdemelnek, nemcsak azért, mert ebben a kiélezett helyzetben nyerni tudtak, hanem azért is, mert 0-1 és 0-2 után sem álltak le. 

A Ferencváros, amely e mérkőzés után lépett pályára a DVTK ellen, alapos leckét kapott.

NB I, 29. forduló:

péntek:

Puskás Akadémia–Győri ETO FC 1-4 (0-1). Felcsút, 2000 néző. Jv: Káprály M. Gól: Magyar (91), illetve Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69,)

20.00: Ferencváros–Diósgyőr

szombat:

15.15: Kazincbarcika–Újpest

17.45: MTK–Zalaegerszeg

20.00: Nyíregyháza–Paks

hétfő: 

20.00: Kisvárda–Debrecen

A tabella állását ide kattintva tekinthetik meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszerbia

Még egy „tisztakezű rendszerváltó”

Bayer Zsolt avatarja

A Szerbiában pedofília miatt megvádolt tiszás gazember után itt a másik „tisztakezű”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.