Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Robbie KeaneFradiDVTK-Fradi

Dühöngött Robbie Keane, az ébresztőt kiáltó Fradi-szurkolóknál is nyersebb volt

A Ferencváros 3-1-re győzött a Diósgyőr ellen a labdarúgó NB I 29. fordulójában péntek este, és ezzel továbbra is tapad az éllovas ETO FC-re. Ennek ellenére van elégedetlenség a Fradi háza táján: a szurkolók ébresztőt kiáltottak a meccsen, Robbie Keane saját bevallása szerint ennél is tovább ment az öltözőben. Az ír edző aztán dühöngött a lerúgott a Fradi-játékos miatt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 7:37
Robbie Keane nem volt mindennel elégedett a Fradi DVTK elleni győzelme uán Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután az éllovas ETO FC magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott pénteken a Puskás Akadémia otthonában, muszáj volt nyernie a Ferencvárosnak is a DVTK ellen hazai pályán. Sokáig azonban úgy tűnt, hogy a nagy akarásnak nyögés lesz a vége: a Fradi az első félidőben gyengén játszott, és 1-0-s hátrányban volt. Jött is a szurkolói „ébresztő”, majd Robbie Keane öltözői fejmosása.

A Fradi győzött, de szükség volt Robbie Keane fejmosására az öltözőben (Fotó: Mirkó István)

A ferencvárosi drukkerek az első félidő végén azt kiabálták a Groupama Arénában, hogy „ébresztő, ébresztő”, miután Pető 23. percben szerzett góljával a diósgyőrieknél volt az előny. Robbie Keane ennél is tovább ment a szünetben az öltözőben.

– Igen, egy picivel több is talán – vallotta be Robbie Keane arra a kérdésre, hogy a szurkolókéhoz hasonló üzenet hangzott-e el a félidőben az öltözőben.

Mindez megtette a hatását, szünet után a Fradi gyorsan fordított: az 50. percben Acolaste, az 59.-ben Joseph talált a kapuba, majd a 76.-ban Gomez állította be a 3-1-es végeredményt, ami kissé félrevezetően kényelmes Fradi-sikerről árulkodhat.

Robbie Keane a Fradi lerúgott játékosa miatt is kiakadt

A Ferencváros ír edzője újra elővette a magyarszabályt a DVTK elleni siker után, és arra panaszkodott, hogy a magyar játékosok kényszerű szerepeltetése miatt meg van kötve a keze az NB I-ben.

– Az Európa-ligában azt küldtem a pályára, akit akartam, nem kellett azzal sakkoznom, hogy hány játékost kell lecserélnem ahhoz, hogy egy légióst beküldhessek. Azért is sikerült ennyire jól a menetelésünk… – jegyezte meg Robbie Keane, aki a bírókra is kitért, miután két játékosa, Bamidele Yusuf és Elton Acolatse is megsérült.

– Két nagyon rossz belépő volt, és úgy gondolom, hogy a jó játékosokat sokkal jobban kellene védeni – fakadt ki Keane. – A második belépő Elton esetében sárga lapot ért, az első viszont a Yusuf ellen elkövetett szabálytalanságért egyszerűen nem értem, miért nem ért sárgát. Ha jó játékosokat szeretnének látni a magyar mezőnyben, meg kell védeni őket. Kiesett egy fontos játékosunk, és nem tudom, mikor lesz újra bevethető.

NB I, 29. forduló:

péntek:

Puskás Akadémia–Győri ETO FC 1-4 (0-1). Felcsút, 2000 néző. Jv: Káprály M. Gól: Magyar (91), illetve Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69,)

Ferencváros–Diósgyőr 3-1 (0-1). Üllői út, 9500 néző. Jv: Karakó. Gól: Acolatse (50.), Joseph (59.), Gómez (76.) illetve Pető (23.)

szombat:

15.15: Kazincbarcika–Újpest

17.45: MTK–Zalaegerszeg

20.00: Nyíregyháza–Paks

hétfő: 

20.00: Kisvárda–Debrecen

A tabella állását ide kattintva tekinthetik meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojeleknemzet

Jutalmunk, de feladatunk is a megmaradás

Faggyas Sándor avatarja

A nemzeti közösséget összetartó ragasztóanyag a minőségi magyar irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.