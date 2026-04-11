Dühöngött Robbie Keane, az ébresztőt kiáltó Fradi-szurkolóknál is nyersebb volt

Miután az éllovas ETO FC magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott pénteken a Puskás Akadémia otthonában, muszáj volt nyernie a Ferencvárosnak is a DVTK ellen hazai pályán. Sokáig azonban úgy tűnt, hogy a nagy akarásnak nyögés lesz a vége: a Fradi az első félidőben gyengén játszott, és 1-0-s hátrányban volt. Jött is a szurkolói „ébresztő”, majd Robbie Keane öltözői fejmosása.

A ferencvárosi drukkerek az első félidő végén azt kiabálták a Groupama Arénában, hogy „ébresztő, ébresztő”, miután Pető 23. percben szerzett góljával a diósgyőrieknél volt az előny. Robbie Keane ennél is tovább ment a szünetben az öltözőben.

– Igen, egy picivel több is talán – vallotta be Robbie Keane arra a kérdésre, hogy a szurkolókéhoz hasonló üzenet hangzott-e el a félidőben az öltözőben.

Mindez megtette a hatását, szünet után a Fradi gyorsan fordított: az 50. percben Acolaste, az 59.-ben Joseph talált a kapuba, majd a 76.-ban Gomez állította be a 3-1-es végeredményt, ami kissé félrevezetően kényelmes Fradi-sikerről árulkodhat.

Robbie Keane a Fradi lerúgott játékosa miatt is kiakadt

A Ferencváros ír edzője újra elővette a magyarszabályt a DVTK elleni siker után, és arra panaszkodott, hogy a magyar játékosok kényszerű szerepeltetése miatt meg van kötve a keze az NB I-ben.

– Az Európa-ligában azt küldtem a pályára, akit akartam, nem kellett azzal sakkoznom, hogy hány játékost kell lecserélnem ahhoz, hogy egy légióst beküldhessek. Azért is sikerült ennyire jól a menetelésünk… – jegyezte meg Robbie Keane, aki a bírókra is kitért, miután két játékosa, Bamidele Yusuf és Elton Acolatse is megsérült.

– Két nagyon rossz belépő volt, és úgy gondolom, hogy a jó játékosokat sokkal jobban kellene védeni – fakadt ki Keane. – A második belépő Elton esetében sárga lapot ért, az első viszont a Yusuf ellen elkövetett szabálytalanságért egyszerűen nem értem, miért nem ért sárgát. Ha jó játékosokat szeretnének látni a magyar mezőnyben, meg kell védeni őket. Kiesett egy fontos játékosunk, és nem tudom, mikor lesz újra bevethető.