Dühöngött Robbie Keane, az ébresztőt kiáltó Fradi-szurkolóknál is nyersebb volt

Miután az éllovas ETO FC magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott pénteken a Puskás Akadémia otthonában, muszáj volt nyernie a Ferencvárosnak is a DVTK ellen hazai pályán. Sokáig azonban úgy tűnt, hogy a nagy akarásnak nyögés lesz a vége: a Fradi az első félidőben gyengén játszott, és 1-0-s hátrányban volt. Jött is a szurkolói „ébresztő”, majd Robbie Keane öltözői fejmosása.
A ferencvárosi drukkerek az első félidő végén azt kiabálták a Groupama Arénában, hogy „ébresztő, ébresztő”, miután Pető 23. percben szerzett góljával a diósgyőrieknél volt az előny. Robbie Keane ennél is tovább ment a szünetben az öltözőben.
– Igen, egy picivel több is talán – vallotta be Robbie Keane arra a kérdésre, hogy a szurkolókéhoz hasonló üzenet hangzott-e el a félidőben az öltözőben.
Mindez megtette a hatását, szünet után a Fradi gyorsan fordított: az 50. percben Acolaste, az 59.-ben Joseph talált a kapuba, majd a 76.-ban Gomez állította be a 3-1-es végeredményt, ami kissé félrevezetően kényelmes Fradi-sikerről árulkodhat.
Robbie Keane a Fradi lerúgott játékosa miatt is kiakadt
A Ferencváros ír edzője újra elővette a magyarszabályt a DVTK elleni siker után, és arra panaszkodott, hogy a magyar játékosok kényszerű szerepeltetése miatt meg van kötve a keze az NB I-ben.
– Az Európa-ligában azt küldtem a pályára, akit akartam, nem kellett azzal sakkoznom, hogy hány játékost kell lecserélnem ahhoz, hogy egy légióst beküldhessek. Azért is sikerült ennyire jól a menetelésünk… – jegyezte meg Robbie Keane, aki a bírókra is kitért, miután két játékosa, Bamidele Yusuf és Elton Acolatse is megsérült.
– Két nagyon rossz belépő volt, és úgy gondolom, hogy a jó játékosokat sokkal jobban kellene védeni – fakadt ki Keane. – A második belépő Elton esetében sárga lapot ért, az első viszont a Yusuf ellen elkövetett szabálytalanságért egyszerűen nem értem, miért nem ért sárgát. Ha jó játékosokat szeretnének látni a magyar mezőnyben, meg kell védeni őket. Kiesett egy fontos játékosunk, és nem tudom, mikor lesz újra bevethető.
NB I, 29. forduló:
péntek:
Puskás Akadémia–Győri ETO FC 1-4 (0-1). Felcsút, 2000 néző. Jv: Káprály M. Gól: Magyar (91), illetve Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69,)
Ferencváros–Diósgyőr 3-1 (0-1). Üllői út, 9500 néző. Jv: Karakó. Gól: Acolatse (50.), Joseph (59.), Gómez (76.) illetve Pető (23.)
szombat:
15.15: Kazincbarcika–Újpest
17.45: MTK–Zalaegerszeg
20.00: Nyíregyháza–Paks
hétfő:
20.00: Kisvárda–Debrecen
