Négy meglepő gólszerzője volt a múlt héten a magyar légiónak

Nem volt jó napja a Liverpoolnak a múlt hét szerdáján, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében 2-0-ra kikapott Párizsban a PSG-től, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a kezdőcsapatban, de a 78. percben mindkettőjüket lecserélték. A Premier League 32. fordulójában a Fulhamet fogadták szombaton a Vörösök, és megszakították a rossz szériát, a csapat 2-0-s győzelemmel hangolt a PSG elleni BL-visszavágóra. A magyar légió ékköve, Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milos viszont a kispadról nézte a mérkőzést. A Bournemouth meglepetésre Londonban 2-1-re legyőzte a tabella élén álló Arsenalt, Tóth Alex a 85. perctől lehetett aktív részese a sikernek.

A magyar légió ékköve, Szoboszlai Dominik nyertes csapat tagja lehetett Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Az angol másodosztályban a múlt hétfőn „magyaros” meccset játszottak, a Blackburn Rovers és a West Bromwich Albion találkozóján Tóth Balázs és Callum Styles is végig a pályán volt, egyikük sem örülhetett győzelemnek, mert 0-0 lett a vége, viszont Tóth alighanem az idény legnagyobb kapusbravúrját mutatta be. A WBA pénteken a Milwall ellen játszott hazai pályán újabb gól nélküli döntetlent Styles-szal a védelemben, a Blackburn pedig még mindig Tóthtal a kapuban ért el 1-1-et a Stoke City vendégeként.

A légió egyik tagjának női edzője lett

A német élvonalban az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte Lipcsében a Mönchengladbachot , Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végig a védelem erőssége volt, a csapat pedig már a harmadik helyen áll. Az Union Berlin 3-1-es vereséget szenvedett Heidenheimben, a magyar középpályás kezdőként 70 percet kapott, a klub pedig menesztette a vezetőedzőjét, Steffen Baumgartot és a stábját, az idény végéig Marie-Louise Eta irányítja a csapatot, a 34 éves hölgy a Bundesliga első női vezetőedzője. A másodosztályban a Hertha Dárdai Mártonnal a védelmében a saját stadionjában kapott ki 1-0-ra a Kaiserslauterntől.

A portugál első osztályban a Rio Ave 2-0-ra nyert a Santa Clara otthonában, Nikitscher Tamás végig ott volt, sőt, az 50. percben gólt szerzett! Feliratkozott az eredményjelzőre a skót Dundee United magyarja, Keresztes Krisztián is, akit a 62. percben cserélt be az edzője a Livingstone ellen, és a 75. percben a hálóba talált, a csapata 3-2-re győzött. A francia Ligue 1-ben a Le Havre a Nice vendégeként 1-1-re végzett, Loic Nego a 85. percben állt be.