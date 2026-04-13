Négy meglepő gólszerzője volt a múlt héten a magyar légiónak

Négy magyar légiós is gólt szerzett a múlt héten. A légió tagjai közül most nem a sztárok találtak a hálóba, hanem olyan futballisták, akiktől ezt nemigen várják, és egyikük sem volt tagja a legutóbb Marco Rossi szövetségi kapitány keretének. A sztárok közül Szoboszlai Dominiknak felemás hete volt a Liverpoolban.

Pajor-Gyulai László
2026. 04. 13. 4:50
Pintér Dániel, az Inter Miami fiatalja egyre több szerepet kap a csapatában Fotó: JORDAN BANK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Nem volt jó napja a Liverpoolnak a múlt hét szerdáján, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében 2-0-ra kikapott Párizsban a PSG-től, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a kezdőcsapatban, de a 78. percben mindkettőjüket lecserélték. A Premier League 32. fordulójában a Fulhamet fogadták szombaton a Vörösök, és megszakították a rossz szériát, a csapat 2-0-s győzelemmel hangolt a PSG elleni BL-visszavágóra. A magyar légió ékköve, Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milos viszont a kispadról nézte a mérkőzést. A Bournemouth meglepetésre Londonban 2-1-re legyőzte a tabella élén álló Arsenalt, Tóth Alex a 85. perctől lehetett aktív részese a sikernek.

A légió legnevesebb tagja Szoboszlai Dominik
A magyar légió ékköve, Szoboszlai Dominik nyertes csapat tagja lehetett Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Az angol másodosztályban a múlt hétfőn „magyaros” meccset játszottak, a Blackburn Rovers és a West Bromwich Albion találkozóján Tóth Balázs és Callum Styles is végig a pályán volt, egyikük sem örülhetett győzelemnek, mert 0-0 lett a vége, viszont Tóth alighanem az idény legnagyobb kapusbravúrját mutatta be. A WBA pénteken a Milwall ellen játszott hazai pályán újabb gól nélküli döntetlent Styles-szal a védelemben, a Blackburn pedig még mindig Tóthtal a kapuban ért el 1-1-et a Stoke City vendégeként.

A légió egyik tagjának női edzője lett

A német élvonalban az RB Leipzig 1-0-ra legyőzte Lipcsében a Mönchengladbachot , Gulácsi Péter a kispadon ült, Willi Orbán végig a védelem erőssége volt, a csapat pedig már a harmadik helyen áll. Az Union Berlin 3-1-es vereséget szenvedett Heidenheimben, a magyar középpályás kezdőként 70 percet kapott, a klub pedig menesztette a vezetőedzőjét, Steffen Baumgartot és a stábját, az idény végéig Marie-Louise Eta irányítja a csapatot, a 34 éves hölgy a Bundesliga első női vezetőedzője. A másodosztályban a Hertha Dárdai Mártonnal a védelmében a saját stadionjában kapott ki 1-0-ra a Kaiserslauterntől. 

A portugál első osztályban a Rio Ave 2-0-ra nyert a Santa Clara otthonában, Nikitscher Tamás végig ott volt, sőt, az 50. percben gólt szerzett! Feliratkozott az eredményjelzőre a skót Dundee United magyarja, Keresztes Krisztián is, akit a 62. percben cserélt be az edzője a Livingstone ellen, és a 75. percben a hálóba talált, a csapata 3-2-re győzött. A francia Ligue 1-ben a Le Havre a Nice vendégeként 1-1-re végzett, Loic Nego a 85. percben állt be.

IZMIR, TURKIYE - APRIL 08: Roland Sallai (L) of Galatasaray in action against Arda Okan Kurtulan (R) of Goztepe during the Turkish Super Lig week 27 postponed football match between Goztepe and Galatasaray at ISONEM Park Gursel Aksel Stadium in Izmir, Turkiye, on April 08, 2026. Ahmet Bayram / Anadolu (Photo by Ahmet Bayram / Anadolu via AFP)
Fotó: AHMET BAYRAM/ANADOLU

A görög AEK Athént kellemetlen meglepetés érte a Konferencialigában, mert simán kikapott 3-0-ra a Rayo Vallecano stadionjában, Varga Barnabásnak volt egy helyzete, majd a 71. percben lecserélték. Lengyelországban a Pogon Szczecin a sérült Molnár Rajmund és a kispadot koptató Szalai Attila nélkül hazai környezetben kapott ki 2-0-ra a Legiától, a Zaglebie Lubin két meccset is játszott: az elsőn idegenben 3-1-es vereséget szenvedett az Arka Gdyniától, a másodikon 1-0-ra legyőzte a Radomiak Radomot, Szabó Levente először kezdőként 66 percet kapott, de a lecserélése előtt nem sokkal gólt szerzett, majd szintén kezdőként 73 percet játszott. 

A török első osztályban a Rizespor 4-1-re felülmúlta a Samsunsport, Mocsi Attila végigjátszotta a meccset, és a 43. percben gólt szerzett . A Kocaelispor magyarja, Balogh Botond sérült, így nem léphetett pályára a Basaksehír, majd vasárnap este a Galatasaray ellen sem. Az utóbbi meccsen Sallai Roland támadóként szerepelt a kezdőcsapatban, a 66. percben lecserélték, a végeredmény 1-1 lett . 

Messi mellé állt be egy magyar légiós

Az osztrák élvonalban a Salzburg a sérült Radzic Damir nélkül kapott ki otthon 3-2-re a Linzer ASK-tól, a bécsi derbin pedig a Rapid Wien Bolla Bendegúzt végig bevetve játszott 1-1-et az Austria Wien stadionjában. A cseh élvonalban a Sigma Olomouc 2-1-re kikapott a Pardubice vendégeként, Baráth Péter végig a pályán volt. Az olasz másodosztályú Spezia két mérkőzést játszott, az elsőn hétfőn 3-1-es kudarccal utazott haza a Carrarese stadionjából, Nagy Ádám a kispadon ragadt, majd a csapatnak otthon is sikerült vereséget szenvednie, a Mantova 2-0-ra nyert, a magyar középpályást ekkor sem cserélték be. A spanyol második vonalban az Andorra FC a kispadon ücsörgő Yaakobishvili Áron nélkül győzött 1-0-ra Cadizban.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Toronto Sallói Dániellel a soraiban 1-1-re végzett hazai pályán a Cincinnativel, az Inter Miami pedig 2-2-t játszott a New York Red Bullsszal, Pintér Dánielt a szünetben cserélték be Lionel Messi mellé. 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
