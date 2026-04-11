Marco Rossi nagy mellényúlása volt, most nekiment a klubjának: Nem ezt érdemlem!

A Rizespor legutóbbi meccsén 4-1-re nyert a Samsunspor ellen a török élvonalban, és Mocsi Attila kezdőként nemcsak végigjátszotta a találkozót, hanem a 43. percben ő szerezte csapata második gólját. Ez volt a magyar válogatott védő második találata az idényben, az elsőt még tavaly novemberben szerezte, amikor még alapember volt a Rizesporban. Csakhogy azóta Mocsi kikerült a csapatból az új edzőnél, így Marco Rossi nem is küldött neki meghívót a márciusi válogatott meccsekre.

Mocsi Attila góllal bizonyított, de török edzője mellőzte, emiatt Marco Rossi sem küldött neki meghívót Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Mocsi Attila legutóbb tavaly novemberben játszott a válogatottban, méghozzá az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn. Akkor ő volt Marco Rossi egyik mellényúlása, ugyanis a szövetségi kapitány a 93. percben 2-2-es állásnál azért cserélte be Loic Nego helyére, hogy segítsen kibekkelni a hátralévő időt, a döntetlen ugyanis még mindig nekünk ért volna vb-pótselejtezőt. Csakhogy három perccel a beállása után Mocsi maradt le az írek csatáráról, Troy Parrottról, aki megszerezte a harmadik gólját a meccsen, az írek 3-2-re győztek, és így ők mehettek a pótselejtezőre, amivel eldőlt, hogy a magyar válogatott negyven év után sem jut ki a világbajnokságra.

Marco Rossi cseréjére az írek elleni kudarc óta is rájárt a rúd

Mocsi Attila számára az írek elleni kudarc csak a kezdete volt egy rossz időszaknak. A Rizespor november végén edzőt váltott, Ilhan Palut helyét Recep Ucar vette át, aki rögtön a bemutatkozó meccsén a kispadra ültette az addig stabil kezdő magyar védőt. A 25 éves játékos azóta alig kapott lehetőséget, hat bajnokin mindössze 285 percet futballozott, de ebben már benne van a legutóbbi, Samsunspor elleni kilencven perc is, amikor góllal bizonyított.

– Három év alatt tettem le annyit az asztalra, hogy ne ezt a bánásmódot érdemeljem – fakadt ki Mocsi Attila a Nemzeti Sport cikkében. – Recep Ucar érkezése óta alig kapok lehetőséget, többre számítottam. Nem tudom, mit hoz a jövő, de dolgozom tovább becsülettel.

Hozzátette:

Az új edző elmondta, mindenki nulláról indul. Ezzel nincs is probléma, de második számú csapatkapitányként és első számú belső védőként furcsa volt, hogy egyből a sor végére kerültem és a bemutatkozó meccsén végig padoztam. Azt éreztem, bármit teszek, nincs esélyem bekerülni a csapatba. Nem tudom az okát, de már nem is foglalkozom vele.

Mocsi szerződése 2027 nyaráig érvényes a Rizesporral, amelyben 2023 óta 87 meccsen lépett pályára.