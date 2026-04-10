Varga Barnabás tettét az UEFA is kiemelte, edzője elfogadhatatlan dologról beszélt

Varga Barnabás három hónapja igazolt az FTC-től az AEK Athén csapatához, ez idő alatt a csütörtöki volt a 15. tétmérkőzése a görögökkel. Bánatára ezeket tekintve az eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Rayo Vallecano otthonában: a spanyol együttes 3-0-ra nyert a Konferencialiga-negyeddöntő első mérkőzésén. Bár a statisztikák teljesen kiegyenlített mérkőzés képét mutatják, az AEK-nak csak az első játékrész felénél voltak komolyabb gólszerzési lehetőségei, akkor például Varga fejesét a kapus a kapufára tudta tolni. A jövő heti visszavágó előtt Marko Nikolics együttesének helyzete a látottak mellett amiatt is reménytelennek tűnik, mert eltiltás miatt az idényben legeredményesebb athéni játékos, Luka Jovics nem lesz bevethető, ráadásul a csapatkapitány, Petrosz Mantalosz megsérült Madridban.

Marko Nikolics (balra) és Iñigo Pérez a Rayo Vallecano–AEK Athén Konferencialiga-negyeddöntő előtt – Varga Barnabás edzője nem sokáig mosolyoghatott. Fotó: Anadolu/Burak Akbulut

Varga Barnabás 28. percben produkált fejese az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) is középpontba került: a Konferencialiga hivatalos közösségi oldalán a magyar játékos kísérlete után bemutatott Augusto Batalla-bravúrt a játéknap három legszebb védése közé sorolták.

A Rayo Vallecano Ilias Akhomach, Unai López és Isi Palazón góljaival alakította ki a 3-0-s előnyét, de az AEK Athén történelmében ez az eredmény volt már pozitív hatású, hiszen a klub eddigi legnagyobb sikerét is hasonló előzte meg: a görögök az UEFA-kupa 1976–77-es kiírásában úgy jutottak elődöntőbe, hogy a negyeddöntő első mérkőzését idegenben 3-0-ra vesztették el. Nikolics hisz benne, hogy 49 év után ismét összejöhet a fordítás.

Marko Nikolics a Rayo Vallecano–AEK Athén után

– Balszerencsések voltunk, de az eredmény megfordítható.

Ezen a szinten elfogadhatatlan, hogy a pálya ilyen állapotban volt, nem sikerült alkalmazkodunk, és hibákat követtünk el.

Több helyzetünk volt, ám nem szereztünk gólt, és végül kaptunk egy harmadikat is. Többet érdemeltünk volna, meg kell vizsgálnunk, miért nem állt mellénk a szerencse. Továbbra is hiszünk benne, hogy odahaza, a saját közönségünk előtt kiharcoljuk a továbbjutást a visszavágón – nyilatkozta a vereség után az ellenfél kapusát is megdicsérő AEK-edző, aki hangsúlyozta, hogy a szerinte nem jogosan megítélt büntetőből született harmadik gól előtt a megcsúszó játékosának kezezése is a pálya okozta egyenetlenségek miatt történhetett. Marko Nikolics elmondása alapján a Rayo trénere is elismerte, hogy a játéktér nem volt a legjobb minőségű.