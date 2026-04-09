Varga Barnabás egyszer villant meg Madridban, lecserélését üdvrivalgás követte

A Konferencialiga alapszakaszában elért helyezések alapján a Rayo Vallecano és az AEK Athén negyeddöntője ígérkezett a legkiegyenlítettebbnek, hiszen a spanyolok az ötödik, míg a görögök a harmadik pozícióban végeztek. A nyolcaddöntőben azóta a madridi együttes a török Samsunspor, míg a hazája bajnokságában éllovas athéni gárda a szlovén Celje ellen jutott tovább – utóbbi párharc odavágóján Varga Barnabás is gólt szerzett. A csütörtöki Rayo–AEK találkozón a magyar válogatott támadó a szerb Luka Jovics mellett a kezdőcsapat támadósorában kapott helyet. Az FTC-től igazolt futballista 15. alkalommal lépett pályára új klubja színeiben, és a hetedik góljára készült, ám végül utóbbi ezúttal elmaradt.

A Rayo Vallecano hamar előnybe került

Az 1977 óta az első nemzetközi kupaelődöntőjére készülő AEK Athén a spanyol Iñigo Pérez együtteséhez hasonlóan a hazájában győzelemmel hangolt a Kl-negyeddöntőre. A 2001-ben UEFA-kupa-negyeddöntős Rayo Vallecano sokkal jobban indította a madridi összecsapást: a 2. percben egy bal oldali beadás után Ilias Akhomach kapásból a hálóba lőtte a labdát (1-0).

A folytatásban is inkább a hazai csapat támadott, a görögök elvétve tudták hosszabb ideig birtokolni a labdát. A vendégeket irányító Marko Nikolics is feszült volt, amit jól mutatott a korán kapott sárga lapja is. A félidő felénél aztán úgy tűnt, megduplázza előnyét a Rayo, hiszen egy átlövésbe Florian Lejeune remekül tette bele a lábát, ám a labdába érésekor a kapust zavaró csapattársa lesen állt, így videózás után a játékvezető érvénytelenítette a francia játékos gólját.

Varga Barnabás megvillant, de az AEK Athén még nagyobb bajba került

Az elvett találat láthatóan megfordította a játék képét is.

Az AEK Athén első igazán nagy lehetősége Varga Barnabás nevéhez fűződött: a 28. percben egy beadás után nyolc méterről erősen fejelt a magyar futballista, de a kapus bravúrral a kapufára tudta tolni a bal alsó sarokba tartó labdát.

A kipattanó után aztán Aboubakary Koita közeli lövését blokkolták a védők.