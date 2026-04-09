Varga Barnabás egyszer villant meg Madridban, lecserélését üdvrivalgás követte

A labdarúgó Konferencialiga negyeddöntői Madridban kezdődtek el. A Rayo Vallecano és az AEK Athén első mérkőzése a spanyolok 3-0-s győzelmével zárult. A görög csapat színeiben az egy veszélyes fejesig jutó Varga Barnabás kezdőként hetven percet töltött pályán, a magyar támadó először volt részese az AEK idegenbeli vereségének.

2026. 04. 09. 20:46
Varga Barnabás a Rayo Vallecano ellen is ott volt a vereséget szenvedő AEK Athén kezdőcsapatában Forrás: Instagram.com/aekfc_official
A Konferencialiga alapszakaszában elért helyezések alapján a Rayo Vallecano és az AEK Athén negyeddöntője ígérkezett a legkiegyenlítettebbnek, hiszen a spanyolok az ötödik, míg a görögök a harmadik pozícióban végeztek. A nyolcaddöntőben azóta a madridi együttes a török Samsunspor, míg a hazája bajnokságában éllovas athéni gárda a szlovén Celje ellen jutott tovább – utóbbi párharc odavágóján Varga Barnabás is gólt szerzett. A csütörtöki Rayo–AEK találkozón a magyar válogatott támadó a szerb Luka Jovics mellett a kezdőcsapat támadósorában kapott helyet. Az FTC-től igazolt futballista 15. alkalommal lépett pályára új klubja színeiben, és a hetedik góljára készült, ám végül utóbbi ezúttal elmaradt.

A Rayo Vallecano edzője, Iñigo Pérez előnyhöz szerette volna segíteni csapatát a Varga Barnabás által is erősített AEK Athén ellen a Konferencialiga negyeddöntős párharcában. Fotó: Anadolu/Recep Bilek

A Rayo Vallecano hamar előnybe került

Az 1977 óta az első nemzetközi kupaelődöntőjére készülő AEK Athén a spanyol Iñigo Pérez együtteséhez hasonlóan a hazájában győzelemmel hangolt a Kl-negyeddöntőre. A 2001-ben UEFA-kupa-negyeddöntős Rayo Vallecano sokkal jobban indította a madridi összecsapást: a 2. percben egy bal oldali beadás után Ilias Akhomach kapásból a hálóba lőtte a labdát (1-0). 

A folytatásban is inkább a hazai csapat támadott, a görögök elvétve tudták hosszabb ideig birtokolni a labdát. A vendégeket irányító Marko Nikolics is feszült volt, amit jól mutatott a korán kapott sárga lapja is. A félidő felénél aztán úgy tűnt, megduplázza előnyét a Rayo, hiszen egy átlövésbe Florian Lejeune remekül tette bele a lábát, ám a labdába érésekor a kapust zavaró csapattársa lesen állt, így videózás után a játékvezető érvénytelenítette a francia játékos gólját.

Varga Barnabás megvillant, de az AEK Athén még nagyobb bajba került

Az elvett találat láthatóan megfordította a játék képét is. 

Az AEK Athén első igazán nagy lehetősége Varga Barnabás nevéhez fűződött: a 28. percben egy beadás után nyolc méterről erősen fejelt a magyar futballista, de a kapus bravúrral a kapufára tudta tolni a bal alsó sarokba tartó labdát. 

A kipattanó után aztán Aboubakary Koita közeli lövését blokkolták a védők. 

MADRID, SPAIN - APRIL 9: Barnabas Varga (L) of AEK Athens in action against Luiz Felipe (R) of Rayo Vallecano during the UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Rayo Vallecano and AEK Athens at Estadio de Vallecas on April 9, 2026 in Madrid, Spain. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Varga Barnabás hetven percet játszott a Rayo otthonában Fotó: Anadolu/Burak Akbulut

Koita nem sokkal később Varga passzából rávezethette a labdát a spanyolok kapusára, ám a lövés előtt elcsúszott, és ráesett az ellenfél játékosára. A hajrához közeledve a korábban gólpasszt adó Álvaro García járt a legközelebb a gólhoz, de távoli lövése centiméterekkel mellément, a túloldalon pedig Koita egy újabb blokkolt kísérletig jutott. A ráadásban viszont szinte a semmiből mégis kétgólos vezetésre tett szert a Rayo Vallecano: Akhomach próbálkozása után az AEK Athén kapusa Unai López elé ütötte a labdát, ő pedig nem hibázott (2-0).

Az első játékrész végén tehát 2-0-ra vezettek a hazaiak, a vendégek pedig a csapatkapitány, Petrosz Mantalosz sérülése miatt is aggódhattak.

Büntetőből lett meg a harmadik madridi gól

Fordulás után kisebb iramban folytatódott a találkozó, majd az 56. percben Iñigo Pérez mindkét gólszerzőjét lehozta a pályáról. A Rayo támadójátékát ez sem lendítette fel, bár az AEK Athén sem tudott komolyabb helyzeteket kialakítani. A lerántás miatt sárga lapot is kapó Varga Barnabást többször próbálták megtalálni a társak, de elvétve jutott labdához, majd a 71. percben le is cserélte őt Nikolics. A csere pillanatában éppen VAR-vizsgálat folyt, amely végén a játékvezető egy korábbi kezezésért tizenegyest ítélt a Rayo Vallecanónak – a közönség üdvrivalgását követő büntetőt Isi Palazón értékesítette (3-0), így jöhetett a még nagyobb ünneplés. 

Isi Palazón állította be a végeredményt. Fotó: Anadolu/Burak Akbulut

Bár az AEK majdnem kétszer annyit birtokolta a labdát a második félidőben, a teljes játékrészben ez volt az egyetlen lövés, amely eltalálta a kaput, a gól után látszólag mindkét csapat a hármas sípszót várta.

A találkozó alatt szinte láthatatlan Luka Jovics ráadásul sárga lapot kapott, így eltiltás miatt kénytelen lesz kihagyni a visszavágót, amelyet jövő csütörtökön 21 órától rendeznek meg Athénban. 

A párharc győztesére a német Mainz vagy a francia Strasbourg vár a május 27-én, Lipcsében sorra kerülő fináléért.

Konferencialiga, negyeddöntő, első mérkőzések:

  • Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög) 3-0 (2-0)

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

