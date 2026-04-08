Ezúttal elmaradt a Fradi ellen látott gála, sokba kerülhet ez a Bragának

A Fradi elleni 2-0-s vereség után 4-0-val fordította a maga javára a párharc állását a Braga, ám ezúttal jóval nehezebb feladat várt a portugál együttesre az előző idényben Konferencialiga-döntőig menetelő Real Betis ellen.

Ami a Fradi ellen összejött, az most nem sikerült a Bragának. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Carlos Vicens együttese ennek ellenére hasonlóan jól kezdett, mint három héttel korábban a magyar csapattal szemben, és egy szögletvariációt követően már az ötödik percben megszerezte a vezetést. Noha a válasz már két perc múlva megérkezett, az exbarcás Marc Bartra gólját végül les miatt nem adták meg.

Nehéz helyzetben a Fradi kiejtője

A fordulás után a helyzeteket tekintve sokkal veszélyesebbé vált a vendégcsapat, amelynek Cucho Hernández tizenegyesével összejött az egyenlítés. Az eredmény ezután már nem változott, az Európa-liga egyik esélyesének tartott Betis így kedvező helyzetbe került a visszavágó előtt, melyet jövő csütörtökön, 21 órától játszanak Sevillában.