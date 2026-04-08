Ezúttal elmaradt a Fradi ellen látott gála, sokba kerülhet ez a Bragának

Nem bírt egymással a Braga és a Real Betus az Európa-liga-negyeddöntő első meccsén, amely 1-1-es döntetlenre végződött Portugáliában. Az előző körben a Fradit búcsúztató Bragára rendkívül nehéz visszavágó vár Sevillában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 20:48
A Real Betis értékes döntetlent ért el Portugáliában Fotó: Miguel Riopa Forrás: AFP
A Fradi elleni 2-0-s vereség után 4-0-val fordította a maga javára a párharc állását a Braga, ám ezúttal jóval nehezebb feladat várt a portugál együttesre az előző idényben Konferencialiga-döntőig menetelő Real Betis ellen.

Ami a Fradi ellen összejött, az most nem sikerült a Bragának
Ami a Fradi ellen összejött, az most nem sikerült a Bragának. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Carlos Vicens együttese ennek ellenére hasonlóan jól kezdett, mint három héttel korábban a magyar csapattal szemben, és egy szögletvariációt követően már az ötödik percben megszerezte a vezetést. Noha a válasz már két perc múlva megérkezett, az exbarcás Marc Bartra gólját végül les miatt nem adták meg.

A fordulás után a helyzeteket tekintve sokkal veszélyesebbé vált a vendégcsapat, amelynek Cucho Hernández tizenegyesével összejött az egyenlítés. Az eredmény ezután már nem változott, az Európa-liga egyik esélyesének tartott Betis így kedvező helyzetbe került a visszavágó előtt, melyet jövő csütörtökön, 21 órától játszanak Sevillában.

Csütörtök 

  • Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol) 21.00
  • Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol) 21.00 (tv: M4 Sport)
  • Bologna (olasz)–Aston Villa (angol) 21.00

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu