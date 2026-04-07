Gyökeres Viktor nem így akart főszereplővé válni, az igazi dráma mégis a ráadásban jött

Nem túl kedvező előjelekkel és rossz szájízzel készülhetett Gyökeres Viktor korábbi csapata, a Sporting CP elleni negyeddöntő első felvonására az Arsenal. Noha a két csapat legutóbbi összecsapását az előző BL-idény alapszakaszában 5-1-re az angolok nyerték, az eddigi egyetlen kétmeccses európai kupapárharc végén a lisszaboniak örülhettek: az Európa-liga 2022–2023-as kiírásában tizenegyesekkel búcsúztatták Mikel Arteta együttesét. A közelmúltbeli események sem javították az észak-londoniak hangulatát, a Manchester Cityvel szemben 2-0-ra elveszített Ligakupa-döntő után az FA-kupából is búcsúzott a gárda, utóbbiban ráadásul a másodosztályú Southampton elleni kiesés különösen fájó lehetett.

Gyökeres Viktor leshelyzete miatt nem adták meg az Arsenal gólját Fotó: Filipe Amorim/AFP

A több kulcsembert is nélkülöző vendégek kezdőcsapatában ott volt az a Gyökeres Viktor, aki két év alatt 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett a Sporting színeiben, ezúttal viszont ellenfélként tért vissza korábbi sikerei színhelyére. A középpontba mégsem ő, hanem Maximiliano Araújo került a meccs elején: a hazaiak előrehúzódó védője nagy helyzetben találta magát, ám David Raya óriási bravúrral a lécre tolta a 15 méterről leadott lövést. A válasz ugyancsak léc formájában érkezett az angoloktól, a Bukayo Sakát helyettesítő Noni Madueke jobbról elvégzett szöglete csattant a kapu tetején, hogy aztán a kipattanót Martin Ödegaard lője mellé.

Az első félidőre ezzel előtte az összes puskaporát mindkét csapat: az Arsenal többet birtokolta a labdát, de nem tudott igazán veszélyes helyzetet kialakítani, míg a Sporting a felállt védelemmel nem tudott mit kezdeni, szétcsúszott Arsenal-védelemmel szemben pedig ritkán találta magát a hazai együttes. Azt egyik fél szemére sem lehetett vetni, hogy ne élne a kockázatkerüléssel...

Gyökeres Viktor leshelyzete sokba került

A fordulás után az exbarcás Francisco Trincao lövése kerülte el nem sokkal Raya kapuját, majd mikor már túlságosan belelkesültek volna a hazai drukkerek, jött a hidegzuhany egy kapott gól formájában: Gyökeres mozgott be a védők mögé, majd két passzal Martín Zubimendinek készítették le a labdát lövésre, a spanyol pedig 17 méterről nagyszerűen helyezett a rövid, bal felső sarokba. Az egyetlen szépséghiba, hogy Gyökeres lesen volt az akciót felvezető passz pillanatában, így a VAR-ozás után érvénytelenítették a találatot.