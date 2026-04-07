Gyökeres Viktor nem így akart főszereplővé válni, az igazi dráma mégis a ráadásban jött

Az utolsó pillanatokban dőlt el a Sporting CP és az Arsenal Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharcának első mérkőzése, amelyet Kai Havertz góljával az angolok nyertek meg. Noha a vendégcsapat a második félidőben már korábban is betalált Martín Zubimendi révén, Gyökeres Viktor leshelyzete miatt nem adták meg a gólt.

2026. 04. 07. 22:57
A svéd csatár nem tudott betalálni a visszatérése alkalmával Fotó: Patricia de Melo Moreira Forrás: AFP
Nem túl kedvező előjelekkel és rossz szájízzel készülhetett Gyökeres Viktor korábbi csapata, a Sporting CP elleni negyeddöntő első felvonására az Arsenal. Noha a két csapat legutóbbi összecsapását az előző BL-idény alapszakaszában 5-1-re az angolok nyerték, az eddigi egyetlen kétmeccses európai kupapárharc végén a lisszaboniak örülhettek: az Európa-liga 2022–2023-as kiírásában tizenegyesekkel búcsúztatták Mikel Arteta együttesét. A közelmúltbeli események sem javították az észak-londoniak hangulatát, a Manchester Cityvel szemben 2-0-ra elveszített Ligakupa-döntő után az FA-kupából is búcsúzott a gárda, utóbbiban ráadásul a másodosztályú Southampton elleni kiesés különösen fájó lehetett.

Gyökeres Viktor leshelyzete miatt nem adták meg az Arsenal gólját
Gyökeres Viktor leshelyzete miatt nem adták meg az Arsenal gólját Fotó: Filipe Amorim/AFP

A több kulcsembert is nélkülöző vendégek kezdőcsapatában ott volt az a Gyökeres Viktor, aki két év alatt 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett a Sporting színeiben, ezúttal viszont ellenfélként tért vissza korábbi sikerei színhelyére. A középpontba mégsem ő, hanem Maximiliano Araújo került a meccs elején: a hazaiak előrehúzódó védője nagy helyzetben találta magát, ám David Raya óriási bravúrral a lécre tolta a 15 méterről leadott lövést. A válasz ugyancsak léc formájában érkezett az angoloktól, a Bukayo Sakát helyettesítő Noni Madueke jobbról elvégzett szöglete csattant a kapu tetején, hogy aztán a kipattanót Martin Ödegaard lője mellé.

Az első félidőre ezzel előtte az összes puskaporát mindkét csapat: az Arsenal többet birtokolta a labdát, de nem tudott igazán veszélyes helyzetet kialakítani, míg a Sporting a felállt védelemmel nem tudott mit kezdeni, szétcsúszott Arsenal-védelemmel szemben pedig ritkán találta magát a hazai együttes. Azt egyik fél szemére sem lehetett vetni, hogy ne élne a kockázatkerüléssel...

Gyökeres Viktor leshelyzete sokba került

A fordulás után az exbarcás Francisco Trincao lövése kerülte el nem sokkal Raya kapuját, majd mikor már túlságosan belelkesültek volna a hazai drukkerek, jött a hidegzuhany egy kapott gól formájában: Gyökeres mozgott be a védők mögé, majd két passzal Martín Zubimendinek készítették le a labdát lövésre, a spanyol pedig 17 méterről nagyszerűen helyezett a rövid, bal felső sarokba. Az egyetlen szépséghiba, hogy Gyökeres lesen volt az akciót felvezető passz pillanatában, így a VAR-ozás után érvénytelenítették a találatot.

A hajrában a Sporting is veszélyeztetett néhányszor, azonban a nagyszerűen teljesítő Raya eszén nem lehetett túljárni, a túloldalon viszont élt a nagy lehetőségével az Arsenal:

a 91. percben a két cserejátékos, Gabriel Martinelli és Kai Havertz játszott össze, előbbi kiváló indítása után a német nem hibázta el a ziccert (0-1).

A Leverkusen elleni nyolcaddöntő első meccsén is betaláló, idénybeli négy BL-meccsén harmadszor eredményes Havertz tehát az angolok javára billentette a párharc első meccsét, egyúttal megszakította a Sporting augusztus óta tartó hazai veretlenségét. Folytatás nyolc nap múlva, Londonban.

Madridban nyert a Bayern München

A játéknap másik mérkőzésén a Real Madrid erejéből csupán a szépítésre futotta a Bayern München ellen, a bajor sztárcsapat 2-1-es idegenbeli sikerével az Arsenalhoz hasonlóan rendkívül kedvező helyzetbe került a jövő heti visszavágó előtt.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés

Kedd

Szerda

  • Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (tv: Sport2)

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu