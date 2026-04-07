Góllá érett a rengeteg helyzet a Real és a Bayern BL-rangadóján – kövesse velünk élőben!

A spanyol Real Madrid a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a német Bayern Münchent fogadja. Kövesse élőben a Real Madrid–Bayern München BL-negyeddöntő eseményeit!

Wiszt Péter
2026. 04. 07. 20:58
A Real Madrid és a Bayern München ismét összecsapott a BL negyeddöntőjében Fotó: AFP/Oscar del Pozo
A Real Madrid és a Bayern München kedd este már a 29. egymás elleni tétmérkőzésére készült, a múlt alapján pedig a spanyol gárda várhatta jobban az összecsapást, hiszen a két csapat BEK/BL-negyeddöntőiből, valamint az előző kilenc találkozóból egyet sem tudott megnyerni a német együttes. A 2014-es, a 2018-as és a 2024-es elődöntőből, továbbá a 2017-es negyeddöntőből is a Real jutott tovább a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, ezúttal viszont Vincent Kompany gólerős együttese érkezett jobb formában Madridban. Michael Oliver játékvezető irányítása alatt mindkét klub több győzelem mellett egy-egy vereséget szenvedett korábban, és ezúttal is teljesen kiszámíthatatlannak tűnt az odavágó kimenetele. A rekorder spanyolok a 18. (a BEK-kel együtt a 34.), míg a németek a 14. (22.) BL-elődöntőjük felé tehették meg az első lépést.

A Real Madrid és a Bayern München két év után csapott ismét össze a BL egyenes kieséses szakaszában, kedden a negyeddöntő madridi odavágójára került sor. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A Real Madrid összeállítása:

Andrij Lunyin – Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold – Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde – Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

A Bayern München kezdőcsapata:

Manuel Neuer – Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic – Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic – Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise – Harry Kane.

A Real Madrid–Bayern München BL-negyeddöntő eseményei

Laimer jóvoltából a Bayern már az első perc végén veszélyeztetett, a lövése viszont elkerülte a kaput. A müncheniek maradtak támadásban, Olise 17 méterről lőtt szabadrúgása a sorfalról fölépattant, majd egymás után háromszor is szögletet rúghattak a vendégek. A 10. percben Upamecano előtt adódott az addigi legnagyobb lehetőség, de Kane visszapasszolt labdáját négy méterről nem jól találta el, így menteni tudtak a hazaiak. A folytatásban kezdtek megnyugodni a Real játékosai, és egyre többet birtokolták a labdát, nagyobb helyzetet azonban eleinte nem tudtak kialakítani – az első lövésnél Mbappé kísérlete után Neuerben kötött ki a labda. A 18. percben ennél nagyobb bravúrt kellett bemutatnia a német kapusnak Vinícius tekerését követően.

Kylian Mbappé előtt adódott az első Real Madrid-lehetőség. Fotó: AFP/Oscar del Pozo

A folytatásban sem igazán hagyott alább az iram. Felelőtlen védelmi pontatlanságok után akadtak az igazán nagy ziccerek, de Neuer és Pitarch hibája után is megmenekült a saját együttesük. A Real Madrid inkább kontrákkal próbálkozott, egy ilyen végén Mbappé éles szögből leadott lövésénél a Bayern negyvenéves kapusa nyújtózkodva hárított. Harminc perc után összesen tizenhárom (hét, illetve hat) lövésnél jártak a csapatok, a labdát valamelyest a bajorok birtokolták többet.

A szünet előtt Luis Díaz szerzett vezetést

Az első sárga lapra a 36. percig kellett várni, a Kimmichet felrúgó Tchouaméni a kapott kártya miatt nem játszhat a jövő szerdai visszavágón. Ezután viszont még rosszabb hírrel szembesült a spanyol gárda: a 41. percben Gnabry ugratta ki Díazt, aki 12 méterről Lunyin mellett a kapuba lőtt (0-1).

Az első félidő utolsó perceiben a Real Madrid próbált egyenlíteni, de egygólos Bayern-előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok, akik kilenc, illetve nyolc kapura lövéssel próbálkoztak a játékrész során.

Luis Díaz (balra) góljával jutott előnyhöz a Bayern München. Fotó: AFP/Thomas Coex

Fordulás után mindkét együttes változatlan felállásban folytatta a találkozót.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:

  • Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 0-1 (0-1) – élő
    gólszerző: Díaz (41.)

A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Münchenben.

 

