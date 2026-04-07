Góllá érett a rengeteg helyzet a Real és a Bayern BL-rangadóján – kövesse velünk élőben!

A Real Madrid és a Bayern München kedd este már a 29. egymás elleni tétmérkőzésére készült, a múlt alapján pedig a spanyol gárda várhatta jobban az összecsapást, hiszen a két csapat BEK/BL-negyeddöntőiből, valamint az előző kilenc találkozóból egyet sem tudott megnyerni a német együttes. A 2014-es, a 2018-as és a 2024-es elődöntőből, továbbá a 2017-es negyeddöntőből is a Real jutott tovább a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, ezúttal viszont Vincent Kompany gólerős együttese érkezett jobb formában Madridban. Michael Oliver játékvezető irányítása alatt mindkét klub több győzelem mellett egy-egy vereséget szenvedett korábban, és ezúttal is teljesen kiszámíthatatlannak tűnt az odavágó kimenetele. A rekorder spanyolok a 18. (a BEK-kel együtt a 34.), míg a németek a 14. (22.) BL-elődöntőjük felé tehették meg az első lépést.
A Real Madrid összeállítása:
Andrij Lunyin – Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold – Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde – Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.
A Bayern München kezdőcsapata:
Manuel Neuer – Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic – Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic – Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise – Harry Kane.
A Real Madrid–Bayern München BL-negyeddöntő eseményei
Laimer jóvoltából a Bayern már az első perc végén veszélyeztetett, a lövése viszont elkerülte a kaput. A müncheniek maradtak támadásban, Olise 17 méterről lőtt szabadrúgása a sorfalról fölépattant, majd egymás után háromszor is szögletet rúghattak a vendégek. A 10. percben Upamecano előtt adódott az addigi legnagyobb lehetőség, de Kane visszapasszolt labdáját négy méterről nem jól találta el, így menteni tudtak a hazaiak. A folytatásban kezdtek megnyugodni a Real játékosai, és egyre többet birtokolták a labdát, nagyobb helyzetet azonban eleinte nem tudtak kialakítani – az első lövésnél Mbappé kísérlete után Neuerben kötött ki a labda. A 18. percben ennél nagyobb bravúrt kellett bemutatnia a német kapusnak Vinícius tekerését követően.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!