Ha Manuel Neuer nem vonul vissza, azt a fizetése is bánhatja

Egy évvel ezelőtt még nehéz volt elképzelni a Bayern München csapatát Thomas Müller és Manuel Neuer nélkül, de könnyen elképzelhető, hogy 2026 nyarától egyikük sem lesz a csapat tagja. Müller tavaly Kanadába igazolt, hamarosan pedig a pénteken a 40. születésnapját ünneplő Neuer is távozhat a bajoroktól. A német válogatottságtól 2024-ben visszavonult játékos 2011 óta az első számú kapusa Németország legeredményesebb klubjának, amellyel legalább kétszer megnyert minden lehetséges trófeát. Az IFFHS Világ legjobb kapusa díjat rekordot jelentő öt alkalommal hódította el, míg az elmúlt húsz évben ő az egyetlen kapus, aki az Aranylabda-díjátadón bármikor is a top 3-ban zárt. A posztját ráadásul segített valamelyest megreformálni azzal, hogy úttörő módon lábbal, söprögetőként is fontos szerepe volt a mérkőzéseken.

A Bayern München kapusa, Manuel Neuer a német válogatott után a klubfutballtól is hamarosan visszavonulhat? Fotó: DPA/Tom Weller

Manuel Neuer a 124 válogatottsága – amely közül ötször Magyarország ellen játszott – során világbajnoki címet is szerzett, emellett vb- és Eb-bronzérmesnek is mondhatja magát. A klubjaiban viszont ennél is eredményesebb volt. Szülővárosában, a Schalke együttesénél nevelkedett kapus a gelsenkircheniekkel kupagyőztes, ligakupagyőztes és Bajnokok Ligája-elődöntős is volt, a Bayernnel aztán két BL-t, két klubvilágbajnokságot, két Európai Szuperkupát, tizenkét Bundesligát, öt Német Kupát és hét Német Szuperkupát is nyert – utóbbiak száma a mostani idényben még emelkedhet. A müncheniek színeiben jelenleg 590 tétmérkőzésnél jár (ezek közül 275-ön egyetlen gólt sem kapott, összesen pedig 486-szor kapitulált), az elmúlt hónapok alapján viszont nem biztos, hogy a 600. fellépésére is sor kerül.

A Bayern München kapusa sok sérüléssel bajlódott

Kapusoknál kevésbé számít a kor, de az elmúlt években szinte bizonyosan szerepet játszott Neuer sérüléseiben az idő múlása is. A magánélete is felfordult, hiszen a kézilabdázó Anika Bissel férje és egy Luca nevű fiú édesapja lett. Talán több időt is tudott velük tölteni, mint amennyit a Bayern-szurkolók szerették volna, hiszen

a fia 2024. márciusi születése óta kilenc különböző időszakban bajlódott kisebb-nagyobb sérülésekkel.

Pályafutása leghosszabb kihagyásai ugyanakkor már előtte megvoltak: lábközépcsonttörés miatt szinte a teljes 2017–18-as idényben távol volt, a 2022-es vb-t követő síbalesete következtében pedig egyhuzamban tíz hónapig nem tudott játszani. A Transfermarkt adatai szerint a 2008 óta tartó profi karrierjében összesen több mint három évet hagyott ki, és ezt csak meghosszabbítja a jelenleg is tartó rehabilitációja az újabb izomrostszakadásából. Az csak valószínűsíthető, hogy Manuel Neuer áprilisban már bevethető lesz, márpedig vele – Jonas Urbig jó teljesítménye ellenére – alighanem jobb esélye lenne a triplázásra a bajoroknak.