Ha Manuel Neuer nem vonul vissza, azt a fizetése is bánhatja

Pénteken (ma) ünnepli a 40. születésnapját Manuel Neuer. Az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb labdarúgókapusa a német válogatottságot már lemondta, és az utóbbi időszakban a sérülései (és talán a kora) miatt egyre kevesebb lehetőséget kap a Bayern München csapatában. Neuer jövője egyelőre bizonytalan, de a hetekben eldöntheti, hogy a visszavonulás mellett dönt, vagy – a hírek szerint kisebb fizetésért – marad a bajor csapatnál.

Wiszt Péter
2026. 03. 27. 5:25
Meddig láthatjuk még a Bayern München kapujában Manuel Neuert? Fotó: AFP/Alexandra Beier
Egy évvel ezelőtt még nehéz volt elképzelni a Bayern München csapatát Thomas Müller és Manuel Neuer nélkül, de könnyen elképzelhető, hogy 2026 nyarától egyikük sem lesz a csapat tagja. Müller tavaly Kanadába igazolt, hamarosan pedig a pénteken a 40. születésnapját ünneplő Neuer is távozhat a bajoroktól. A német válogatottságtól 2024-ben visszavonult játékos 2011 óta az első számú kapusa Németország legeredményesebb klubjának, amellyel legalább kétszer megnyert minden lehetséges trófeát. Az IFFHS Világ legjobb kapusa díjat rekordot jelentő öt alkalommal hódította el, míg az elmúlt húsz évben ő az egyetlen kapus, aki az Aranylabda-díjátadón bármikor is a top 3-ban zárt. A posztját ráadásul segített valamelyest megreformálni azzal, hogy úttörő módon lábbal, söprögetőként is fontos szerepe volt a mérkőzéseken.

A Bayern München kapusa, Manuel Neuer a német válogatott után a klubfutballtól is hamarosan visszavonulhat? Fotó: DPA/Tom Weller

Manuel Neuer a 124 válogatottsága – amely közül ötször Magyarország ellen játszott – során világbajnoki címet is szerzett, emellett vb- és Eb-bronzérmesnek is mondhatja magát. A klubjaiban viszont ennél is eredményesebb volt. Szülővárosában, a Schalke együttesénél nevelkedett kapus a gelsenkircheniekkel kupagyőztes, ligakupagyőztes és Bajnokok Ligája-elődöntős is volt, a Bayernnel aztán két BL-t, két klubvilágbajnokságot, két Európai Szuperkupát, tizenkét Bundesligát, öt Német Kupát és hét Német Szuperkupát is nyert – utóbbiak száma a mostani idényben még emelkedhet. A müncheniek színeiben jelenleg 590 tétmérkőzésnél jár (ezek közül 275-ön egyetlen gólt sem kapott, összesen pedig 486-szor kapitulált), az elmúlt hónapok alapján viszont nem biztos, hogy a 600. fellépésére is sor kerül.

A Bayern München kapusa sok sérüléssel bajlódott

Kapusoknál kevésbé számít a kor, de az elmúlt években szinte bizonyosan szerepet játszott Neuer sérüléseiben az idő múlása is. A magánélete is felfordult, hiszen a kézilabdázó Anika Bissel férje és egy Luca nevű fiú édesapja lett. Talán több időt is tudott velük tölteni, mint amennyit a Bayern-szurkolók szerették volna, hiszen 

a fia 2024. márciusi születése óta kilenc különböző időszakban bajlódott kisebb-nagyobb sérülésekkel. 

Pályafutása leghosszabb kihagyásai ugyanakkor már előtte megvoltak: lábközépcsonttörés miatt szinte a teljes 2017–18-as idényben távol volt, a 2022-es vb-t követő síbalesete következtében pedig egyhuzamban tíz hónapig nem tudott játszani. A Transfermarkt adatai szerint a 2008 óta tartó profi karrierjében összesen több mint három évet hagyott ki, és ezt csak meghosszabbítja a jelenleg is tartó rehabilitációja az újabb izomrostszakadásából. Az csak valószínűsíthető, hogy Manuel Neuer áprilisban már bevethető lesz, márpedig vele – Jonas Urbig jó teljesítménye ellenére – alighanem jobb esélye lenne a triplázásra a bajoroknak.

A Bayern München kapusaira az idényben rájár a rúd, hiszen nemrég Neuer mellett Urbig, Sven Ulreich és Leon Klanac is egyszerre volt sérült, végül azonban a 16 éves Leonard Prescottot mégsem kellett bevetnie Vincent Kompany vezetőedzőnek. Prescott kortársa, a 2010-es születésű Filip Pavic ugyanakkor játszott az Atalanta elleni BL-nyolcaddöntős visszavágón – összehasonlításképpen, Pavic születésének napján az akkor 23 éves Neuer már 106 (!) Bundesliga-mérkőzésen lépett pályára.

Jócskán van már benne tapasztalata, de idén akár még három trófeát felemelhet Manuel Neuer Fotó: AFP/Thomas Kienzle

Manuel Neuer: szerződéshosszabbítás, eligazolás vagy visszavonulás?

A negyvenéves német kapus tavaly februárban hosszabbított szerződést a müncheniekkel, de nem sokáig, hiszen idén nyáron már le is jár a jelenlegi kontraktus. Ahogy telnek a napok, egyre inkább felvetődik a kérdés: hogyan tovább? A januári téli szünetben 

Manuel Neuer arról beszélt, hogy várhatóan március végén vagy április elején dől el a jövője, és attól is függ majd a folytatás, hogy addig miként tud teljesíteni.

Nos, azóta a sérüléseinek is köszönhetően csupán kilenc mérkőzésen lépett pályára, ezeken húsz lövésből hat gólt kapott – ez aligha elegendő minta ahhoz, hogy gondtalan döntést hozhasson a vezetőséggel közösen.

Christoph Freund, a Bayern München sportigazgatója nemrég arról beszélt, hogy folyamatosan próbálnak kommunikálni Neuerrel a jövőt illetően, és a döntési határidő akár májusig is kitolódhat, amikor is a német kapus az egészségi állapotától teheti függővé a folytatást. Kompany eközben játékosa kitartását és éhségét dicsérte, amiért a számos sérülése után is bizonyítani akar.

Az idényben eddig szerzett 143 (!) gól mellett a Bayernnel kapcsolatban Németországban a kapus sorsa is egyre népszerűbb téma: 

a Kicker a közelmúltban arról írt, hogy Manuel Neuer a Bayern Münchentől szeretne visszavonulni, és csak az időzítés a kérdés. 

Ami ez ellen szól, hogy Thomas Müllerről is jelentek meg hasonló cikkek egy-két évvel ezelőtt, a támadó aztán mégis aláírt a kanadai Vancouver Whitecaps csapatához.

Noha a bajor keretben Neueren kívül kapusként (Urbig mellett) Ulreich, Prescott, Klanac és Jannis Bärtl is ott van, közülük utóbbi három játékos még húszéves sincsen, a 37 éves Sven Ulreich pedig az elmúlt években egyértelműen tartalékká vált. Vagyis Jonas Urbig marad az egyetlen, aki valóban bevethető kulcsmérkőzéseken. A 22 éves futballista az utóbbi időszakban már bizonyított, de nem árt, ha van mögötte/mellette valaki, márpedig német sajtóhírek szerint a jelenleg kölcsönben máshol szereplő Alexander Nübel és Daniel Peretz sem marad a klubnál. Mindez azt jelenti, hogy Neuer távozása esetén nem maradna olyan cserekapus, akit Kompany nyugodt szívvel berakhatna bármikor.

Sven Ulreich (balra) 2024 szeptembere óta egyetlen tétmérkőzésen védett, így inkább Jonas Urbig lehetne Manuel Neuer utódja Fotó: Sven Simon/Frank Hoermann

Mindezek tehát amellett szólnak, hogy a Bayern hosszabbítson Neuerrel, hiszen őt elengedni és helyette valaki mást igazolni finoman szólva is bizonytalan kimenetelű döntés lenne a vezetőségtől. Ám Manuel Neuer hiába klublegenda, az általa kért összeg is befolyásoló tényező lehet. A müncheniek már a 2022-es síbalesete után is csökkenteni akarták a fizetését, amely jelenleg évente mintegy 21 millió euró, német sajtóértesülések szerint viszont ez az összeg biztosan csökkenni fog, ha a kapus ősszel is marad az együttesnél.

Egyelőre sok a kérdés, ám heteken belül minden kiderül. A negyvenéves kapus jövője az egészségi állapota mellett a klub vezetőségétől és az idei eredményektől is függhet: ha Neuerrel a kapuban a bajnokság mellett a kupát és a BL-t is megnyeri a Bayern München, akkor nehéz lenne pluszmotivációt találnia a folytatáshoz.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
