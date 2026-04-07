Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Vinícius JúniorBayern MünchenBajnokok Ligájalothar matthäusReal Madrid

A korábbi magyar szövetségi kapitány kiosztotta Viníciust, a Real Madrid is kapott belőle

A mostani idényben 12 Bajnokok Ligája-meccsen már 12 gólban vállalt szerepet Vinícius Júnior, aki mostanában a Real Madrid legjobb formában lévő játékosa. Vinícius a Real Madrid–Bayern München BL-negyeddöntő előtt kemény kritikákat kapott a németektől. Lothar Matthäus, a magyar válogatott 2003 és 2005 decembere között irányító szövetségi kapitánya fogalmazott keményen a brazil kapcsán.

2026. 04. 07. 11:40
Vinícius Júnior ismét kemény kritikát kapott, ezúttal a német legendák álltak belé a Bayen München elleni BL-negyeddöntő előtt Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden csúcsrangadóval indul a Bajnokok Ligája negyeddöntője, a Real Madrid a Bayern Münchent fogadja az első mérkőzésen. Ez az összecsapás már a 29. találkozójuk lesz egymás ellen a BEK/BL-sorozatban, nem is kell mondani, hogy ez rekord. Noha a Bayern az alapszakaszban a Real előtt végzett hat ponttal, a királyi gárdának kedvez a közelmúlt, hiszen az elmúlt négy egymás elleni párharcukból ők jöttek ki győztesen. A német és spanyol sajtóban is kiemelten foglalkoznak a keddi összecsapással, a Bild a korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány, Lothar Matthäus szavaival van tele, aki Vinícius Júniorról fogalmazott meg sarkos véleményt.

Lothar Matthäus nem fogta vissza magát, amikor Vinícius Júniorról kérdezték
Lothar Matthäus nem fogta vissza magát, amikor Vinícius Júniorról kérdezték  Fotó: BERND THISSEN / DPA

Mi a baj Viníciusszal?

Afelől tényleg nincsen kérdés, hogy a brazil szélső páratlan képességekkel rendelkezik a pályán, ezt maga Matthäus sem vitatta, de a németnél az veri ki a biztosítékot, ami valószínűleg a legtöbb szurkolónál. – Kiváló játékos, de mindig provokálja az ellenfelet. 

Amikor jogosan szabálytalankodnak ellene, csak panaszkodni tud, gyengén viselkedik és sír.

Minderre rácsatlakozott Markus Babbel, a 90-es években a Bayern München védelmében több mint 250 meccset lehúzó német folytatta Matthäus gondolatmenetét. – Van néhány olyan játékosuk, akik hogy is mondjam, nem egészen az én ízlésem. Vinícius egyszerűen nem tetszik – amikor látom, hogyan futballozik, milyen tehetséges, az elbűvölő, aztán pár másodperccel később már azt látom, hogy a földön gurul és fekszik. 

Matthäus szerint a Real Madrid veszített a presztízséből

A két korábbi kiváló labdarúgó ezután arról beszélt, hogy példátlan, amit a Real Madrid manapság megenged magának. Matthäus a 2024-es Aranylabda-gálát hozta fel, ahol a Manchester City labdarúgója, Rodri lett az első, Vinícius csak a második. Florentino Pérez elnök erre kiadta az ukázt, hogy a Real Madrid nem jelenik meg az eseményen – Matthäus szerint ez egészen irritáló volt.

– Rodri lett az Év játékosa, aztán a Realnál azt mondták: »Igazságtalan! Egyikünknek kellett volna megnyernie, ezért bojkottáljuk.« Ilyet nem teszel, az ellenfél, a többi csapat, a többi játékos iránti tiszteletből. Ez tökéletes példája annak, hogyan veszít a presztízséből egy olyan klub, amelyik nagy dolgokat ért el, amelynek valóban nagyszerű történelme van. 

Vinícius bocsánatot kért, őszinte vallomást tett

Hétfőn a Real–Bayern mérkőzést előtti sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa mellett Vinícius Júnior volt jelen a madridiak részéről. A 25 éves brazil elmondta, a januárban távozó Xabi Alonsóval nem jött ki jól, ugyanakkor amikor ősszel lecserélte őt az El Clásicón, majd kiverte a balhét, azt már megbánta, s mint mondta, mindenkitől elnézését kért. 

Vinícius hozzátette, Arbeloával remek a kapcsolata – mily meglepő, hogy edzője jelenlétében így fogalmazott –, és hosszú távra tervez a Realnál.

– Mindannyian tudjuk, mit akarunk, és a megfelelő időben majd megújítjuk a szerződésemet. Nagyon nyugodt vagyok, mert élvezem az elnök bizalmát. Boldog vagyok itt, és még sok évig szeretnék maradni – magyarázta a szélső.

A kedd esti rangadó nagy kérdése, hogy Harry Kane bevethető lesz-e a bajoroknál, a túloldalt pedig minden bizonnyal újra összeáll az Mbappé–Vinícius csatárduó, a brazil a hétvégén a Mallorca elleni 2-1-es vereség alkalmából csak a második félidőben állt be.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
