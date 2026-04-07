A korábbi magyar szövetségi kapitány kiosztotta Viníciust, a Real Madrid is kapott belőle

Kedden csúcsrangadóval indul a Bajnokok Ligája negyeddöntője, a Real Madrid a Bayern Münchent fogadja az első mérkőzésen. Ez az összecsapás már a 29. találkozójuk lesz egymás ellen a BEK/BL-sorozatban, nem is kell mondani, hogy ez rekord. Noha a Bayern az alapszakaszban a Real előtt végzett hat ponttal, a királyi gárdának kedvez a közelmúlt, hiszen az elmúlt négy egymás elleni párharcukból ők jöttek ki győztesen. A német és spanyol sajtóban is kiemelten foglalkoznak a keddi összecsapással, a Bild a korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány, Lothar Matthäus szavaival van tele, aki Vinícius Júniorról fogalmazott meg sarkos véleményt.

Lothar Matthäus nem fogta vissza magát, amikor Vinícius Júniorról kérdezték Fotó: BERND THISSEN / DPA

Mi a baj Viníciusszal?

Afelől tényleg nincsen kérdés, hogy a brazil szélső páratlan képességekkel rendelkezik a pályán, ezt maga Matthäus sem vitatta, de a németnél az veri ki a biztosítékot, ami valószínűleg a legtöbb szurkolónál. – Kiváló játékos, de mindig provokálja az ellenfelet.

Amikor jogosan szabálytalankodnak ellene, csak panaszkodni tud, gyengén viselkedik és sír.

Minderre rácsatlakozott Markus Babbel, a 90-es években a Bayern München védelmében több mint 250 meccset lehúzó német folytatta Matthäus gondolatmenetét. – Van néhány olyan játékosuk, akik hogy is mondjam, nem egészen az én ízlésem. Vinícius egyszerűen nem tetszik – amikor látom, hogyan futballozik, milyen tehetséges, az elbűvölő, aztán pár másodperccel később már azt látom, hogy a földön gurul és fekszik.